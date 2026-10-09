Alimentul consumat crud care poate conține bacterii periculoase. Cine riscă forme severe de boală și ce recomandă specialiștii

Laptele crud, care nu a fost supus pasteurizării, poate conține bacterii și alți agenți patogeni chiar dacă provine de la animale aparent sănătoase. Consumat fără un tratament termic corespunzător, acesta poate provoca infecții digestive și, în unele cazuri, complicații severe. Dr. Ovidiu Calapod, medic specialist gastroenterologie și doctor în științe medicale, a explicat pentru Digi24.ro cum poate apărea contaminarea, cine prezintă un risc mai mare de îmbolnăvire și ce simptome necesită evaluare medicală.

Pasteurizarea a fost introdusă ca măsură de sănătate publică pentru reducerea bolilor transmise prin lapte. Rolul acestui proces este de a asigura siguranța microbiologică a produsului, explică specialiștii.

De ce laptele crud poate reprezenta un risc pentru sănătate

„Laptele crud este cel care nu a fost supus pasteurizării. Riscul pentru sănătate apare în cazul contaminării cu microorganisme patogene. Acestea pot proveni de la animal, din materiile fecale, de pe uger sau din mediul în care se desfășoară mulsul. Contaminarea se poate produce și în timpul manipulării ori depozitării.

Chiar și laptele provenit de la animale aparent sănătoase, din ferme care respectă reguli stricte de igienă, poate conține astfel de microorganisme. Respectarea normelor reduce riscul, fără a-l elimina complet.

Rolul pasteurizării în siguranța laptelui

Pasteurizarea reprezintă o etapă importantă pentru siguranța alimentară. Procesul presupune încălzirea laptelui la o anumită temperatură, pentru o perioadă bine stabilită, astfel încât microorganismele patogene relevante să fie distruse. Prin metoda HTST (High Temperature Short Time), de exemplu, acesta este încălzit la aproximativ 72°C timp de 15 secunde.

Din punct de vedere nutrițional, nu există dovezi că laptele crud oferă beneficii importante care să compenseze riscul microbiologic. Potrivit FDA (Food and Drug Administration), pasteurizarea nu determină diferențe nutriționale semnificative între laptele pasteurizat și cel nepasteurizat.”, a explicat Dr. Ovidiu Calapod, medic specialist gastroenterologie și doctor în științe medicale

Ce infecții pot fi transmise prin consumul de lapte crud

„Laptele crud poate transmite mai multe infecții alimentare. Printre principalii agenți patogeni se numără Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli patogenă, inclusiv tulpinile producătoare de toxină Shiga, Listeria monocytogenes și Brucella. Au fost descrise, de asemenea, infecții cu Cryptosporidium, Yersinia enterocolitica și, în anumite contexte epidemiologice, Mycobacterium bovis.

Manifestările pot varia de la forme digestive ușoare, caracterizate prin diaree, crampe abdominale, greață, febră și vărsături, până la complicații severe. În anumite cazuri, infecțiile cu E. coli pot provoca sindrom hemolitic-uremic și insuficiență renală, iar cele cu Campylobacter pot fi urmate, rareori, de sindrom Guillain-Barré. Listeria monocytogenes prezintă un risc deosebit în timpul sarcinii și pentru persoanele cu sistemul imunitar compromis.

Când este necesar consultul medical

Dacă simptomele apărute după consumul de lapte crud sunt intense, se agravează sau persistă, este recomandată o evaluare medicală. O atenție deosebită trebuie acordată semnelor de deshidratare, alterării stării generale și manifestărilor neurologice, precum amețeala, confuzia, tulburările de echilibru ori slăbiciunea musculară.

Simptomele nu apar întotdeauna imediat după consum. Perioada de incubație variază în funcție de microorganism, astfel că debutul tardiv al manifestărilor nu exclude o posibilă infecție.”, a adăugat specialistul

Cine prezintă un risc mai mare de îmbolnăvire severă

„Orice persoană poate dezvolta o infecție în urma consumului de lapte crud. Riscul de îmbolnăvire severă este însă mai mare la copiii mici, femeile însărcinate, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani și cele cu sistemul imunitar compromis.

În timpul sarcinii, infecția cu Listeria monocytogenes reprezintă o preocupare deosebită, deoarece poate avea consecințe grave atât pentru mamă, cât și pentru făt. Acestea includ nașterea prematură, pierderea sarcinii și infecțiile severe ale nou-născutului.

Pentru aceste categorii este, așadar, recomandată evitarea laptelui nepasteurizat și a produselor lactate obținute din acesta, atunci când există riscul să nu fi fost supuse unui tratament termic corespunzător.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Este suficientă fierberea laptelui crud pentru a elimina riscul de infectare?

„Fierberea corespunzătoare înainte de consum reduce considerabil riscul asociat principalilor agenți patogeni care pot fi prezenți în laptele crud. Organizația Mondială a Sănătății recomandă tratarea termică a acestuia atunci când varianta pasteurizată nu este disponibilă.

După fierbere, manipularea și depozitarea necesită în continuare precauții. Unele forme sporulate de bacterii pot supraviețui tratamentului termic, iar laptele poate fi contaminat din nou. Prin urmare, recipientele utilizate trebuie să fie curate, iar produsul, răcit și păstrat corespunzător la frigider.

Din perspectiva siguranței alimentare, cea mai simplă opțiune rămâne alegerea laptelui pasteurizat. Dacă este cumpărat crud, acesta nu ar trebui consumat ca atare, ci fiert și păstrat ulterior în condiții corespunzătoare de refrigerare.”, a conchis Dr. Ovidiu Calapod, medic specialist gastroenterologie și doctor în științe medicale