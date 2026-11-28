Țelina este considerată de multă vreme unul dintre alimentele care ar ajuta la slăbit printr-un mecanism neobișnuit: organismul ar consuma mai multă energie pentru mestecarea și digestia ei decât primește din alimentul propriu-zis. Însă această teorie, cunoscută drept mitul „caloriilor negative”, nu este susținută de dovezile științifice.

Experimentele arată că, deși digestia țelinei consumă energie, organismul obține totuși mai multe calorii decât cheltuiește pentru procesarea ei, explică specialista în nutriție Evangeline Mantzioris, într-un articol publicat de Medical Xpress.

Ideea că anumite alimente pot determina pierderea în greutate doar prin consumul lor circulă de mulți ani în recomandările despre diete.

Țelina se află printre cele mai cunoscute exemple, alături de castraveți și alte legume cu un conținut ridicat de apă.

Teoria pornește de la o observație aparent logică: țelina conține foarte puține calorii și necesită un efort relativ mare de mestecare.

Un singur fir de apio furnizează aproximativ 4,3 kilocalorii, echivalentul a 18 kilojouli.

De aici a apărut ideea că organismul ar putea consuma mai multă energie pentru mestecare, digestie și absorbție decât primește din aliment.

Evangeline Mantzioris, dietetician și specialist în nutriție, explică însă că mecanismele metabolice nu funcționează în acest mod.

Câte calorii consumă organismul pentru a digera alimentele

Corpul uman are nevoie permanent de energie, inclusiv atunci când o persoană se odihnește.

Consumul energetic zilnic este alcătuit din trei componente principale.

Prima este metabolismul de repaus, adică energia utilizată pentru menținerea funcțiilor vitale, precum respirația, activitatea creierului, circulația sângelui și reglarea temperaturii corporale.

A doua componentă este activitatea fizică, de la mersul pe jos până la exercițiile sportive.

Cea de-a treia este efectul termic al alimentelor, reprezentat de energia consumată pentru digestia și absorbția nutrienților.

Potrivit specialistei, efectul termic al alimentelor reprezintă aproximativ 10% din consumul energetic total al organismului.

Activitatea fizică poate reprezenta între 15% și 50%, în funcție de stilul de viață, în timp ce metabolismul de repaus contribuie cu aproximativ 60–70%.

Digestia necesită energie, dar aceasta reprezintă, în general, doar o parte din energia furnizată de alimente.

Prin urmare, simplul consum al unui aliment sărac în calorii nu determină automat un deficit energetic.

Experimentul cu șopârle care a pus la încercare teoria „caloriilor negative”

Pentru a verifica această ipoteză, cercetătorii au efectuat un experiment neobișnuit, folosind șopârle din specia Pogona vitticeps, cunoscute sub numele de dragoni bărboși.

Aceste reptile au fost selectate deoarece anumite procese digestive ale lor sunt comparabile cu cele întâlnite la mamifere.

În timpul experimentului, animalele au primit porții de țelină echivalente cu 5% din greutatea lor corporală.

Cercetătorii au măsurat energia utilizată pentru procesarea alimentelor, precum și energia eliminată prin fecale și urină.

Rezultatele au arătat că șopârlele au consumat o parte din energia furnizată de țelină pentru digestie.

Cu toate acestea, ele au păstrat în organism cel puțin 24% din energia conținută în hrană.

Așadar, alimentul nu a produs un bilanț caloric negativ.

Totuși, autoarea subliniază că cercetarea a fost disponibilă sub forma unui manuscris preliminar, fără a exista confirmarea că rezultatele au trecut printr-un proces complet de evaluare științifică independentă.

Studiul pe oameni: 86% din calorii au fost consumate prin mestecare și digestie

Un alt experiment, de această dată pe oameni, a investigat câtă energie consumă organismul după ingerarea țelinei.

Cercetarea a fost prezentată la o conferință științifică în 2012.

Participantele au consumat câte 100 de grame de țelină, iar specialiștii au măsurat energia utilizată pentru procesarea alimentului.

Rezultatele au arătat că aproximativ 86% din caloriile furnizate de țelină au fost consumate prin mestecare și digestie.

Procentul este considerabil, însă insuficient pentru a transforma țelina într-un aliment cu aport energetic negativ.

Cu alte cuvinte, organismul a consumat aproape toată energia furnizată de aliment pentru procesarea acestuia, dar a păstrat totuși un surplus.

Studiul a fost realizat pe un grup restrâns de persoane și a fost prezentat sub forma unei comunicări științifice, ceea ce limitează concluziile care pot fi formulate.

Cu toate acestea, rezultatele nu susțin teoria potrivit căreia țelina ar determina pierderea automată în greutate.

De ce continuă oamenii să creadă în alimentele cu „calorii negative”

Potrivit specialistei, popularitatea acestei teorii poate fi explicată printr-un fenomen psihologic numit efectul adevărului iluzoriu.

Acesta apare atunci când o afirmație repetată frecvent ajunge să pară credibilă, chiar dacă nu este susținută de dovezi.

În cazul țelinei, explicația este simplă și atractivă: un aliment conține foarte puține calorii, necesită mestecare îndelungată și ar putea, aparent, să determine organismul să consume mai multă energie decât primește.

Repetarea acestei idei în recomandări alimentare și diete a contribuit la consolidarea mitului.

Totuși, pierderea în greutate apare atunci când consumul energetic total depășește aportul caloric pe o perioadă suficient de lungă.

Un singur aliment nu poate produce automat acest rezultat.

Țelina are totuși beneficii pentru sănătate

Faptul că nu are calorii negative nu înseamnă că țelina este lipsită de valoare nutritivă.

Dimpotrivă, leguma conține vitamine, minerale și fibre alimentare.

De asemenea, conține compuși naturali cu activitate antioxidantă, antiinflamatoare și antimicrobiană observată în cercetările de laborator.

O analiză a studiilor privind consumul de țelină, atât ca aliment, cât și sub formă de suplimente, a identificat posibile beneficii asupra tensiunii arteriale, glicemiei și colesterolului.

Totuși, specialiștii avertizează că sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea acestor efecte și stabilirea relevanței lor clinice.

Țelina nu trebuie considerată un tratament pentru hipertensiune, diabet sau colesterol crescut.

Beneficiile sale trebuie evaluate în contextul unei alimentații echilibrate.

Cum poate ajuta, de fapt, țelina la slăbit

Deși nu produce un deficit caloric prin simplul proces de digestie, țelina poate fi utilă persoanelor care încearcă să își controleze greutatea.

Explicația ține de conținutul său energetic redus.

Înlocuirea gustărilor ultraprocesate, bogate în calorii, cu legume precum țelina, castraveții sau ardeiul gras poate reduce aportul caloric total al unei persoane.

Acest lucru poate contribui la menținerea unui deficit energetic, necesar pentru scăderea în greutate.

Evangeline Mantzioris recomandă includerea acestor legume în alimentație, dar nu pentru presupusele lor „calorii negative”.

Editor : Sebastian Eduard