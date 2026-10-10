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Alimentul consumat de secole, care conține fibre și compuși antioxidanți. Poate fi transformat în făină sau „cafea” fără cofeină

Marina Cimpoacă Data publicării:
Ce beneficii au ghindele. Sursă Foto Getty Images
Ce beneficii au ghindele. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Ce sunt ghindele Beneficiile ghindelor pentru organism Cum pot fi incluse în alimentație

Ghindele, fructele stejarului, pot fi folosite și în alimentația umană, sub formă de făină sau pentru obținerea unui înlocuitor de cafea, cu condiția să fie prelucrate corespunzător. Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat pentru Digi24.ro ce substanțe nutritive conțin, ce beneficii pot avea pentru organism și cum trebuie pregătite pentru a fi consumate în siguranță.

Specialiștii atrag atenția asupra necesității de a curăța și prelucra corespunzător ghindele înainte de consum, deoarece taninurile din compoziția lor pot avea efecte negative asupra sănătății dacă sunt integrate în cantități mari.

Ce sunt ghindele

Ghindele sunt fructele stejarului, arbori din genul botanic Quercus, întâlniți în numeroase regiuni ale lumii. Deși reprezintă o sursă importantă de hrană pentru animalele sălbatice, precum veverițele și mistreții, acestea au fost folosite și în alimentația oamenilor încă din cele mai vechi timpuri.

De-a lungul istoriei, în diverse culturi, ghindele au constituit o resursă alimentară valoroasă, fiind utilizate mai ales în perioadele în care hrana era greu de procurat. În funcție de tradițiile locale, acestea au fost prelucrate și transformate în ingrediente pentru diferite preparate, utilizarea lor culinară fiind cunoscută și în prezent.

Beneficiile ghindelor pentru organism

„Unul dintre beneficiile ghindelor este conținutul de fibre, care contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv. Carbohidrații, predominant sub formă de amidon, furnizează energie organismului, în timp ce grăsimile, inclusiv cele nesaturate, completează aportul nutrițional.

În funcție de specie, ghindele pot conține și minerale importante pentru diverse procese fiziologice. Totodată, ghindele furnizează polifenoli, compuși vegetali studiați pentru proprietățile lor antioxidante. Însă, pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive, alimentul trebuie însă pregătit corespunzător înainte de consum.”, a explicat psihonutriționistul Gina Tăujan

Cum pot fi incluse în alimentație

„Ghindele pot fi consumate în diverse forme, însă necesită o prelucrare corespunzătoare înainte de a fi folosite în alimentație. Acestea conțin taninuri, compuși responsabili pentru gustul amar și astringent, care, în cantități mari, pot provoca disconfort digestiv și pot reduce absorbția unor nutrienți.

Pregătirea presupune îndepărtarea cojii și reducerea conținutului de taninuri din miez, prin înmuiere sau fierbere, cu schimbarea repetată a apei.  Simpla prăjire nu înlocuiește procesul de eliminare a taninurilor. Nu este recomandat să fie consumate direct din copac sau după ce au fost culese de pe jos, fără o identificare corectă și o pregătire adecvată.

Făină de ghinde

Una dintre modalitățile de utilizare este obținerea făinii de ghinde, prin uscarea și măcinarea miezului după îndepărtarea taninurilor în exces. Aceasta poate fi folosită la prepararea pâinii, a biscuiților, a clătitelor și a altor produse de panificație sau patiserie. În funcție de rețetă, făina de ghinde poate fi combinată cu făină de grâu sau cu alte tipuri de făină, oferind preparatelor o aromă distinctă.

De asemenea, miezul de ghinde prelucrat poate fi inclus în terciuri și în alte preparate inspirate din rețete tradiționale. Modul de utilizare diferă în funcție de specificul gastronomic al fiecărei regiuni, iar compoziția lor nutrițională poate varia în funcție de specia de stejar și de tehnicile de prelucrare.”, a adăugat specialistul pentru Digi24.ro

Cafeaua din ghinde

„Cafeaua de ghinde este o băutură obținută din miezul ghindelor, care este uscat, apoi prăjit și ulterior măcinat înainte de preparare. Aceasta se remarcă prin aroma cu note prăjite, ușor amărui și accente de nucă, fiind o alternativă pentru persoanele care își doresc o băutură caldă fără cofeină. Atunci când este preparată exclusiv din ghinde, fără adaos de cafea obișnuită sau alte ingrediente cu cofeină, băutura nu conține în mod natural această substanță stimulantă.

Totuși, băutura nu trebuie considerată un echivalent al cafelei tradiționale din punctul de vedere al compoziției sau al efectelor asupra organismului. Cele două băuturi au profiluri diferite, iar proprietățile cafelei de ghinde sunt mult mai puțin studiate.

Deși poate reprezenta o alternativă pentru cei care doresc să evite cofeina, dovezile științifice privind efectele sale asupra sănătății umane sunt limitate. Din acest motiv, potențialele beneficii trebuie prezentate cu prudență, fără a atribui băuturii proprietăți terapeutice care nu au fost demonstrate în totalitate.”, a conchis sursa Digi24.ro

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