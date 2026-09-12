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Alimentul de sezon cu puține calorii și bogat în nutrienți. Specialiștii explică ce beneficii are și cum poate fi consumat

Marina Cimpoacă Data publicării:
Beneficiile dovleacului. Sursă Foto Getty Images
Beneficiile dovleacului. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Principalele beneficii ale dovleacului Cum poate fi transformat dovleacul într-o masă principală

Dovleacul, unul dintre alimentele reprezentative ale toamnei, este o sursă importantă de beta-caroten, fibre, vitamine și antioxidanți. Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat pentru Digi24.ro ce beneficii poate avea consumul acestuia asupra organismului și cum poate fi inclus într-o alimentație echilibrată.

De la preparatele clasice de sezon până la deserturile simple, dovleacul poate fi inclus în numeroase rețete potrivite acestei perioade a anului.

Principalele beneficii ale dovleacului

„Dovleacul este un aliment cu o valoare nutritivă ridicată și o sursă importantă de beta-caroten, un carotenoid pe care organismul îl poate transforma în vitamina A. Acest nutrient are un rol esențial în menținerea vederii normale, sănătatea pielii și funcționarea sistemului imunitar.

Fibrele din compoziție susțin digestia și prelungesc senzația de sațietate, în timp ce potasiul este necesar pentru activitatea normală a mușchilor și a sistemului nervos. De asemenea, vitamina C și ceilalți compuși antioxidanți ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Totodată, conținutul ridicat de apă și aportul caloric redus fac din dovleac un aliment ușor de integrat într-o dietă echilibrată.”, a explicat psihonutriționistul Gina Tăujan

Cum poate fi transformat dovleacul într-o masă principală

„Supa-cremă este una dintre cele mai simple modalități de a valorifica dovleacul. Aceasta poate fi aromatizată cu ghimbir ori turmeric, iar laptele de cocos sau pasta de susan îi pot conferi o consistență fină și un gust aparte. La final, semințele presărate deasupra adaugă o notă crocantă.

Ingredientul poate fi inclus și într-un ghiveci, alături de ardei, dovlecel, roșii, ceapă și verdețuri. Pentru un preparat mai sățios, se pot adăuga năut sau fasole, care se potrivesc cu aroma ușor dulce a acestuia.

O altă opțiune pentru zilele răcoroase de toamnă este tocănița. Dovleacul poate fi gătit împreună cu roșii, ceapă și usturoi, iar gustul poate fi intensificat cu ghimbir ori boia. În funcție de preferințe, lintea roșie sau năutul îi oferă un plus de consistență.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Dovleacul copt poate fi transformat cu ușurință și într-un desert simplu

„Dovleacul copt este suficient de aromat pentru a fi savurat fără numeroase ingrediente. Poate fi tăiat în felii sau cuburi și ținut la cuptor până când devine moale, ușor caramelizat, iar dulceața sa naturală se intensifică. La final, se pot adăuga scorțișoară și câteva nuci hidratate. Combinația este potrivită atât pentru micul dejun, cât și pentru o gustare.

O altă variantă este budinca de chia, preparată cu lapte sau o băutură vegetală, piure de dovleac, scorțișoară și puțină vanilie. Pentru un plus de prospețime și textură, desertul poate fi completat cu nuci ori felii de măr sau pară.”, a conchis psihonutriționistul

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