Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat marţi că 41 de medicamente noi vor fi introduse pe lista produselor farmaceutice gratuite şi compensate, iar accesul la alte cinci medicamente va fi extins, astfel încât mai mulţi pacienţi să poată beneficia de tratamente decontate de stat.

Potrivit ministrului, aceasta este a treia actualizare a listei iniţiată în ultimele 12 luni. În urma celor trei actualizări, lista va cuprinde în total 97 de molecule noi, iar pentru alte 34 de medicamente vor fi extinse indicaţiile terapeutice.

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Proiectul de act normativ, pus marţi în transparenţă decizională, prevede extinderea opţiunilor terapeutice pentru numeroase afecţiuni:

* Oncologie şi hematologie oncologică - se introduc noi tratamente pentru cancerul pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial şi de col uterin, precum şi pentru pacienţii cu mielom multiplu, leucemie mieloidă acută şi anumite forme de limfom. Va fi introdusă prima terapie ţintită pentru pacienţii cu tumori desmoide, o nouă opţiune de tratament pentru pacienţii cu această afecţiune rară, pentru care alternativele terapeutice sunt limitate;

* Boli rare - se introduce în lista medicamentelor gratuite şi compensate o terapie aşteptată de aceşti pacienţi. Se introduc noi tratamente pentru boala Pompe, fenilcetonurie şi amiloidoza ereditară;

* Cardiologie - vor fi introduse noi tratamente pentru cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, hipercolesterolemia familială homozigotă şi hipertensiunea arterială pulmonară;

* Neurologie - vor fi extinse opţiunile de tratament pentru pacienţii cu anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament şi miastenie gravis generalizată;

* Endocrinologie şi pediatrie - se introduc noi tratamente pentru deficitul de hormon de creştere, inclusiv la copii şi adolescenţi, dar şi pentru hipoparatiroidismul cronic şi sindromul Cushing;

* Nefrologie - se extinde accesul la tratament pentru pacienţii cu afecţiuni renale cronice, inclusiv cele asociate diabetului zaharat de tip 2;

* Gastroenterologie şi hepatologie - se introduc noi tratamente pentru colita ulcerativă şi colangita biliară primară;

* Boli infecţioase şi transplant - se introduc noi terapii pentru pacienţii cu HIV, dar şi tratamente pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor cu citomegalovirus la pacienţii care au beneficiat de transplant.

„Extindem, de asemenea, accesul la tratament pentru pacienţii cu imunodeficienţe secundare, inclusiv pentru copii. Pentru alte 9 medicamente deja compensate, luăm măsuri pentru a asigura continuitatea tratamentului. Acestea sunt utilizate în tratarea unor afecţiuni precum insuficienţa cardiacă, scleroza multiplă, hepatita C, dermatita atopică, depresia rezistentă la tratament şi afecţiunile oftalmologice, inclusiv edemul macular diabetic”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, pentru pacienţii cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) se reduce costul unuia dintre tratamentele destinate acestei afecţiuni.

Astfel, dacă până acum statul suporta 50% din preţul de referinţă al medicamentului, de acum va suporta 90%.

„În premieră, includem în Programul naţional de tratament pentru boli rare mucopolizaharidoza de tip VI (sindromul Maroteaux-Lamy), asigurând pacienţilor accesul la terapia de substituţie enzimatică”, a mai susţinut Alexandru Rogobete.

Editor : Sebastian Eduard