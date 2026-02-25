Live TV

medici in sala de operatie
Sală de operație. Imagine cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

După cazul chirurgului care a operat la privat în timpul programului de la stat, Alexandru Rogobete a anunțat că a trimis Corpul de Control la spitalul public pentru verificări privind respectarea programului de lucru. Acum, ministrul Sănătății a decis extinderea controlului la Spitalul Elias. Potrivit unor surse, mai mulți doctori sunt suspectați că ar fi muncit la privat în timpul programului de lucru de la stat.

Corpul de Control face verificări de două zile la Spitalul Elias, după ce un chirurg a apărut într-un videoclip în care explica că se pregătea pentru a doua intervenție chirurgicală, într-o zi de joi, la ora 12.00. Medicul făcuse o solicitare de concediu, dar aceasta nu era aprobată și nu era înregistrată la Serviciul RUNOS.

În timpul controlului au apărut informații că și alți medici pleacă de la spitalul public la spitale private. Astfel, verificările se extind până la sfârșitul acestei săptămâni. O concluzie a acestor verificări ar putea fi făcută publică la începutul săptămânii viitoare.

Totodată, și la Spitalul de Urgență din Târgu Mureș este o anchetă internă din același motiv: medici din ambulatoriu nu ar sta la programul din spitalul public pentru că pleacă la privat. 

În urma acestui caz de la Spitalul Elias, Alexandru Rogobete a anunțat controale la nivel național pentru a verifica medicii dacă respectă programul din spitalele publice.

Amintim că Alexandru Rogobete a făcut precizări sâmbătă, 21 februarie, despre fenomenul medicilor angajați la stat, dar care activează și la privat. Ministrul Sănătății a explicat că încearcă să pună o „presiune” pe sistem pentru a reduce problema, însă „este evident că nu funcționează doar cu vorba buna”.

Corpul de control, verificări la Spitalul Elias după ce un medic s-a filmat după o operație la privat, în timpul programului de la stat

Ministrul Rogobete: Spitalele și ambulanțele, exceptate de la reducerea de 10% a cheltuielilor de personal

