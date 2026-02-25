Video Anchetă extinsă la Spitalul Elias din Capitală: mai mulți medici, suspectați că au muncit la privat în timpul programului de la stat
Data publicării:
După cazul chirurgului care a operat la privat în timpul programului de la stat, Alexandru Rogobete a anunțat că a trimis Corpul de Control la spitalul public pentru verificări privind respectarea programului de lucru. Acum, ministrul Sănătății a decis extinderea controlului la Spitalul Elias. Potrivit unor surse, mai mulți doctori sunt suspectați că ar fi muncit la privat în timpul programului de lucru de la stat.
În timpul controlului au apărut informații că și alți medici pleacă de la spitalul public la spitale private. Astfel, verificările se extind până la sfârșitul acestei săptămâni. O concluzie a acestor verificări ar putea fi făcută publică la începutul săptămânii viitoare.
Totodată, și la Spitalul de Urgență din Târgu Mureș este o anchetă internă din același motiv: medici din ambulatoriu nu ar sta la programul din spitalul public pentru că pleacă la privat.
În urma acestui caz de la Spitalul Elias, Alexandru Rogobete a anunțat controale la nivel național pentru a verifica medicii dacă respectă programul din spitalele publice.