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Video Anchetă la o clinică privată de îngrijire din Ploiești după ce un pacient a murit. Ce au descoperit investigațiile făcute în spital

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Anchetă la o clinică privată de îngrijire din Ploiești după ce un pacient a murit. Foto: Captură Digi24
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Anchetă la o clinică privată de îngrijire din Ploiești după ce un bărbat de 72 de ani internat acolo a murit la două săptămâni după ce ajunsese în comă la spital. Familia spune că a fost anunțată de reprezentanții centrului că bărbatului i-a scăzut saturația de oxigen în timp ce mânca și au chemat salvarea. Investigațiile de la spital au arătat că bărbatul, care suferea de mai multe boli, avea leziuni traumatice la nivelul capului. Cazul este anchetat acum de poliție.

Familia spune că bărbatul în vârstă de 72 de ani avea nevoie de îngrijiri speciale pentru că suferea de mai multe boli grave. Așa a decis să-l interneze într-o instituție specializată. Pe 21 iulie, a ajuns la clinica din Ploiești - un centru de recuperare și îngrijirii medicale de lungă durată. Pe 28 august, familia decide să-l multe în alt centru. Fiica bărbatului spune că, în aceeași zi, a fost sunată de o asistentă a centrului care i-a spus că tatăl său nu se simte bine și că a fost solicitată ambulanța.

Fiica pacientului: Am fost sunată și mi-a spus că, din păcate, tatălui meu i-a scăzut saturația de oxigen în timp ce infirmierele îi dădeau să mănânce.

Bărbatul a fost preluat de Ambulanța Prahova, cu suspiciunea unui accident vascular cerebral.

George Duță, purtător de cuvânt SAJ Prahova: Motivul solicitării fiind inconștiența. Pacientul prezenta la sosirea echipajului nostru stare generală alterată, era afazic și cu deficit motor pe hemicorpul stâng.

Investigațiile făcute la Spitalul Județean Ploiești au arătat că bărbatul avea leziuni craniene, despre care familia spune că nu știa.

Fiica pacientului: Abia la Spitalul Județean mi s-a spus că a ajuns acolo cu multiple fracturi craniene. Este în comă profundă, creierul inundat de sange și că cel mai probabil nu-și va mai reveni niciodată.

Andrei Ilinca, director medical SJU Ploiești: Pacientul a venit cu stare generală gravă, respectiv în comă profundă. A fost supus unor investigații imagistice, respectiv tomografie la nivelul capului și celorlalte segmente, s-au constatat niște leziuni traumatice la nivel cerebral.

Medicii de la spitalul din Ploiești au sesizat poliția.

Andrei Ilinca, director medical SJU Ploiești: Este un protocol în cazul oricărui pacient care vine cu leziuni traumatice. Se anunță și Poliția pentru a lămuri de la început orice eventual aspect.

Fiica pacientului: Mi-a spus că i-a scăzut saturația de oxigen în timp ce îi dădeau să mănânce, iar la spital, în momentul în care am întrebat dacă cred că s-a lovit sau a fost lovit, mi-au spus că nu știu și că au contactat Poliția.

Medicii din Ploiești au decis să-l transfere pe bărbat la Spitalul Elias din București, pentru evaluare neurochirurgicală. Pe 8 septembrie, la 11 zile de la internare, pacientul a murit. Certificatul medical constatator al decesului, emis de Institutul Național de Medicină Legală, indică printre cauzele decesului fractură craniană, hemoragie subarahnoidiană și traumatism cranio-cerebral.

Cercetările în dosarul deschis de poliție sunt coordonate acum de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Cătălina Mocanu, purtător de cuvânt IPJ Prahova: Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Într-un răspuns pentru Digi24, avocații societății care administrează clinica au transmis următoarele: „Societatea a cooperat și va coopera în continuare pe deplin cu autoritățile, punând la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate. Considerăm, totodată, că simpla existență a unei anchete și formularea unor acuzații nu echivalează cu stabilirea unor fapte sau a unor responsabilități. Până la finalizarea verificărilor, orice concluzie referitoare la cauzele incidentului ori la existența unei eventuale răspunderi trebuie privită cu rezerva firească impusă de caracterul nefinalizat al procedurilor. Activitatea centrului presupune îngrijirea zilnică a unor persoane vârstnice, inclusiv a unor persoane fragile sau cu patologii complexe, iar societatea tratează cu maximă seriozitate responsabilitățile care decurg din această activitate. Din respect pentru ancheta aflată în desfășurare și pentru necesitatea ca situația de fapt să fie stabilită pe baza probelor, societatea nu va formula concluzii paralele în spațiul public și nu va comenta aspecte care urmează să fie analizate de autoritățile competente.”

Editor : A.P.

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