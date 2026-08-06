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Anchetă la un spital din cauza numărului mare de concedii medicale în plin sezon estival: Unul din 10 angajați a anunțat că e bolnav

Data publicării:
spital digi24
Foto: Captură Digi24
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Anchetă la Serviciul de Ambulanță Iași din cauza concediilor medicale în plin sezon estival. Asta după ce unul din 10 angajați a intrat în concediu medical în iunie, iar situația s-a repetat și în următoarea lună. Conducerea spune că personalul nu face față numărului mare de pacienți din această perioadă și a cerut Casei de Asigurări de Sănătate să facă verificări.

La Serviciul Județean de Ambulanță din Iași lucrează aproximativ 500 de asistenți medicali și ambulanțieri. Numai în luna iunie, 53 dintre aceștia au fost în concediu medical, aproximativ 10% din totalul personalului. Iar în iulie situația a fost aceeași. Prin urmare, conducerea Serviciului de Ambulanță spune că vrea să afle motivul acestor îmbolnăviri în masă, având în vedere că față de lunile de iarnă, numărul concediilor medicale a crescut cu 40%.

În fiecare zi, în județ sunt 90 de echipaje medicale care lucrează în ture de câte 12 ore și care trebuie să răspundă la un număr de aproximativ 600 de solicitări. Faptul că foarte mulți angajați sunt în concediu medical pune presiune pe cei rămași la muncă, nevoiți să preia din responsabilități. Astfel că reprezentanții serviciului de ambulanță au cerut Casei de Asigurări de Sănătate să verifice dacă există motive temeinice pentru aceste concedii medicale.

Editor : A.P.

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