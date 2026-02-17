Live TV

Anchetă penală în Franța, care vizează cinci producători de lapte praf pentru sugari. Produse rechemate inclusiv din România

Data publicării:
Lapte praf pentru bebeluși. Foto Profimedia
Lapte praf pentru bebeluși. Foto: Profimedia

Procurorii din Paris au deschis o anchetă penală care vizează cinci producători de formule de lapte praf pentru sugari, în contextul retragerilor succesive de produse suspectate de contaminare cu cereulidă, o toxină periculoasă pentru sănătatea bebelușilor, provocând stări de greață și vărsături. Au fost retrase de pe piață produse, inclusiv din România. Ancheta îi privește pe giganții lactatelor Nestlé, Danone și Lactalis, precum și brandurile mai mici Babybio și La Marque en Moins, scrie CNBC.

Parchetul din Paris investighează fapta de „înșelăciune privind bunuri care prezintă pericol pentru sănătatea umană”. În Franța, această infracțiune se pedepsește cu până la șapte ani de închisoare și o amendă de până la 3,75 milioane de euro.

În plus, Ministerul Sănătății, care a investigat decesele a trei bebeluși despre care primise informații că ar fi consumat lapte praf din loturile retrase, a transmis, pe 11 februarie, că nu s-a stabilit nicio legătură de cauzalitate, dar că anchetele judiciare continuă.

În ultimele săptămâni, criza laptelui praf pentru bebeluși contaminat cu cereulidă (o toxină ce rezistă la fierbere și poate provoca greață, vărsături și diaree) s-a agravat. Deși simptomele dispar de obicei într-o zi, acest lucru poate duce la complicații mai severe, în anumite cazuri.

Anul trecut, Nestlé a descoperit urme de cereulidă în anumite loturi de lapte praf la fabrica sa din Olanda și, pe 10 decembrie, a informat autoritățile, inițiind rechemări pentru 25 de produse din 16 țări europene, printre care și România.

În ianuarie, a emis prima rechemare publică majoră pentru mărcile SMA, Beba și Little Steps, care a fost urmată de rechemări făcute de Danone și Lactalis, afectând în total produse din peste 60 de țări. Sursa contaminării a fost urmărită până la un furnizor de ulei de acid arahidonic (ARA), care acum nu mai este utilizat de Nestlé și Danone. 

Autoritățile europene au stabilit, pe 2 februarie, un nivel-limită pentru toxina cereulidă. Tot la începutul lunii, autoritățile britanice au anunțat că au primit 36 de rapoarte clinice privind sugari care aveau simptome similare cu cele provocate de intoxicația cu cereulidă.

Potrivit cronologiei publicate de Nestlé, urme de cereulidă au fost identificate la începutul lunii decembrie într-o fabrică din Țările de Jos. Pe 10 decembrie, compania a informat autoritățile olandeze, Comisia Europeană și statele potențial afectate și a retras 25 de produse distribuite în 16 țări europene.

Ulterior, retragerile au fost extinse pentru mărci precum SMA, Beba și Little Steps. Danone, producătorul Aptamil și Cow & Gate, și Lactalis au aplicat măsuri similare.

În total, produse au fost retrase în peste 60 de țări, ceea ce a amplificat criza la nivel global.

Sursa contaminării a fost identificată la un furnizor de ulei cu acid arahidonic, ingredient frecvent utilizat în formulele pentru sugari. Furnizorul nu a fost numit oficial. Autoritățile britanice au confirmat că Nestlé și Danone nu mai colaborează cu acesta și au recomandat părinților să verifice seriile produselor aflate acasă.

