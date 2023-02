Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro că 27 de unități sanitare vor primi finanțare prin PNRR astfel încât până la mijlocul anului 2026 să fie modernizate, renovate sau extinse parțial ori în câteva cazuri să fie refăcute de la zero. Însă acesta a spus că nu va exista niciun spital suplimentar față de cele existente deoarece nu există suficient personal medical pentru ocupa posturile deschise.

„Vorbim de 27 de unități sanitare. Sunt diverse tipuri. Unele vor fi construite de la zero. Sunt mai multe tipuri de situații. Spre exemplu, Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu va fi o clădire nouă cap-coadă, construită de la zero, nouă, dotată și dată în finalizare. Ei au un studiu de fezabilitate gata de câțiva ani, de vreo 5-6 ani, dacă nu mai mult. L-au actualizat, pentru că au crescut și prețurile de construcții.

Un alt exemplu diametral opus se referă la extinderi de secții, de pavilioane, că vorbim de Bistrița, de Giurgiu. Altele vor fi modernizate, unele dotate. Aici vorbim de unități funcționale, fie că vorbești de o unitate mare, fie de o extindere de secție, de Institutul Regional Oncologic de la Iași. Ideea era să ai proiecte care să poată să fie gata. Sunt 3 ani de zile, nu e foarte mult.

Dacă clădirea e foarte veche și din punct de vedere tehnic nu merită să fie renovată și se recomandă, e mult mai eficient din punct de vedere al costului să faci una de la zero. Există și astfel de analize. Lucrurile acestea se cunosc pentru fiecare spital în parte.

Sunt câteva chestii importante. La Timișoara, spre exemplu, unde nu există un centru mare regional oncologic. Asta vine și în avantajul unui alt proiect important în domeniul sănătății – Planul național de prevenire și combatere a cancerului. Ăsta este unul dintre pilonii principali. Trebuie să găsești niște centre regionale.

Vorbim de mai multe secții, pavilioane, corpuri de clădire, care vor fi construcții noi dar nu tot spitalul de la zero. Spitalul regional e altceva. Când vorbești de un spital regional, are misiunea de a deservi o regiune, deci din start e un spital mare. Spitalul C.C. Iliescu are 300 de paturi. Celelalte spitale regionale au în jur de 500 de paturi, deci aproabe dublu. Când vorbește de un spital regional, sunt mult mai multe județe care merg acolo, vorbim de mai multe tipuri de servicii medicale, fie că vorbim de partea de ambulatoriu, partea de diagnostic, de imagistică sau diverse ramuri chirurgicale sofisticate, chirurgie cardiacă, neurochirurgie. Deci un spital regional are per ansamblu un astfel de obiectiv și aici este parte a unor contracte internaționale pe care România le-a semnat, nu sunt parte a PNRR.

Exemplul la care am făcut referire e un spital nou, nu e un spital nou suplimentar, e o clădire nouă care se va muta...

Ideea de bază e că acolo unde construiești un spital să poți să-l faci funcțional. Ideea nu e să faci o clădire și să pui acolo tot ce ai nevoie și după aia să te gândești de unde aduc asistente, doctori și personal. Chestia asta nu există. Cu atât mai mult că sunt zeci de doctori, asistente plecați în străinătate. Oricine gândește sustemabil, gândește în acest fel.

La CC Iliescu vor construi o clădire nouă, o dotează cu tot ce trebuie și activitățile se vor muta din clădirea respectivă în noua clădire. Nu este un spital suplimentar față de cele existente. Cam peste tot presupun relocări, pentru că nu ai de unde să scoți personalul medical, cu atât mai mult cât personalul medical presupune după terminarea liceului șase ani de medicină plus încă 3,4,5 ani de rezidențiat. Deci poți să ajungi până la 12 ani suplimentari de liceu, adică durează două generații, 20 de ani, până să ai atât de mult personal medical suplimentar încât să te gândești că îl faci de la zero fără să iei în calcul cine va lucra acolo.

Dacă nu sunt gata până la mijlocul lui 2026, nu intră la finanțare”, a afirmat Andrei Baciu.

Acesta spune că și Compania Națională de Investiții se va implica în construcția spitalelor.

„Ține foarte mult de managementul și de implementarea locală. Una dintre situațiile pe care le-am întâlnit frecvent este intersecția viziunii medicale cu emergență din partea clinică cu viziunea arhitecților, care poate vor să dea cu totul și cu totul alte nuanțe clădirii. Sunt părți care țin de partea administrativă centrală, care sunt cam acestea care s-au făcut până acum: să te asiguri că se face PNRR, să te asiguri că se respectă jaloanele și țintele, să te asiguri că se fac criteriile, se selectează spitalele și se finalizează procedura prin hotărâre de guvern. Treaba asta e pe finalizare, probabil se va săptămâna viitoare.

Până acum s-au făcut mai multe solicitări cu spitalele, de când a demarat efectiv PNRR, lista celor 49 de spitale, pentru că a fost preagreată cu Comisia Europeană, au fost făcute mai multe interpelări cu aceste unități pentru a vedea realmente care este stadiul lor, pentru că trebuia să selectezi 27 din cele 49. Practic au fost mai multe interpelări despre stadiul proiectelor pentru fiecare unitate în parte, iar ulterior, având o imagine de ansamblu, s-au creionat aceste criterii care au dus la o selecție finală de 27, care va fi aprobată cel mai probabil săptămâna viitoare și din acel punct încolo se pot semna contractele de construcție.

Până la mijlocul lui 2026 trebuie să fie finalizat proiectul, ceea ce înseamnă proces verbal de predare-primire”, a spus secretarul de stat din Ministerul Sănătății.

