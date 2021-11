Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu a anunţat joi seara, la Digi24, că în România a fost înregistrat primul caz diagnosticat cu gripă din acest sezon și a avertizat că este posibil ca o persoană să se infecteze simultan cu SARS-CoV-2 și virusul gripal.

„Astăzi (joi, 11 noiembrie 2021 - n.r.) avem primul caz diagnosticat cu gripă din acest sezon. Acest caz va fi raportat săptămâna viitoare”, a precizat Andrei Baciu. El a spus că este vorba despre un bărbat de 30 de ani din Bucureşti, care a prezentat simptome specifice unei infecții respiratorii.

„S-au făcut teste de identificare a SARS-CoV-2 şi a gripei. SARS-CoV-2 - negativ, gripă - pozitiv. Deci, este primul caz din sezonul acesta. Am avut şi anul trecut. Sigur, nu am avut o creştere semnificativă, care să ducă la o epidemie cum am avut în sezonul 2019-2020. Anul trecut n-am avut, tocmai pentru că aceleaşi măsuri pe care le aplicăm împotriva SARS-CoV-2 funcţionează şi împotriva gripei”, a spus Andrei Baciu.

El a adăugat însă că pot exista cazuri în care același pacient să fie infectat simultan și cu SARS-CoV-2, și cu gripă. „Nu există acum, în România, pentru că avem un singur caz, însă sigur că există (posibilitatea - n.r.), este un virus. Poți să inhalezi n tipuri și atât timp cât intri în contact cu particule virale, în momentul în care le-ai inhalat și acestea se multiplică la nivelul mucoasei respiratorii, intră în torentul sangvin, în momentul în care faci un test, iese pozitiv, se cheamă că ești infectat”, a explicat secretarul de stat în Ministerul Sănătății.

