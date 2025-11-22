Live TV

Anorexia, bulimia și mâncatul compulsiv pot provoca probleme grave chiar și după 10 ani de la diagnostic (studiu)

Data actualizării: Data publicării:
Woman biting huge bar of chocolate
Tulburările de alimentație afectează aproximativ 16 milioane de persoane la nivel mondial, însă cifrele reale ar putea fi mult mai mari, având în vedere numărul ridicat de cazuri neraportate.. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Tulburările de alimentație, un fenomen global în creștere Cercetătorii cer monitorizare strictă

Un studiu amplu realizat în Marea Britanie arată că persoanele diagnosticate cu anorexie, bulimie sau tulburare de alimentație compulsivă rămân expuse riscurilor medicale serioase chiar și la un deceniu după stabilirea diagnosticului, cu incidențe crescute de boli hepatice, metabolice, osoase și tulburări psihice față de populația generală.

Un nou studiu indică faptul că persoanele diagnosticate cu tulburări de alimentaţie pot rămâne expuse unui risc crescut pentru diverse probleme de sănătate timp de până la un deceniu după stabilirea diagnosticului.

Analiza, realizată în Marea Britanie şi publicată marţi, în revista BMJ Medicine, arată că riscurile rămân semnificativ mai mari pentru afecţiuni metabolice, hepatice, osoase şi psihice, comparativ cu populaţia generală.

Tulburările de alimentație, un fenomen global în creștere

Tulburările de alimentaţie, precum anorexia nervoasă, bulimia nervoasă sau tulburarea de alimentaţie compulsivă, afectează aproximativ 16 milioane de persoane la nivel mondial. Aceste afecţiuni, caracterizate prin comportamente alimentare anormale şi preocupări excesive legate de greutate şi imagine corporală, pot avea un impact de lungă durată asupra organismului.

Cercetătorii au analizat datele a aproximativ 24.700 de persoane diagnosticate cu o tulburare de alimentaţie şi le-au comparat cu cele ale unui grup de circa 493.000 de persoane cu profil similar, dar fără un astfel de diagnostic.

Femeile şi adolescentele au reprezentat 89% din grupul studiat, iar distribuţia tipurilor de tulburări a inclus 15% cazuri de anorexie, 21% de bulimie şi 5% tulburare de alimentaţie compulsivă, restul fiind forme nespecificate.

În primul an după diagnostic, persoanele cu tulburări de alimentaţie au prezentat riscuri semnificativ crescute pentru boli hepatice, insuficienţă renală, osteoporoză, diabet, insuficienţă cardiacă, depresie, auto-vătămare şi comportament suicidar, comparativ cu grupul fără tulburări de alimentaţie. Deşi aceste riscuri au scăzut la cinci şi zece ani, ele au rămas totuşi peste nivelul populaţiei generale.

Cercetătorii cer monitorizare strictă

Autorii studiului subliniază importanţa monitorizării continue a persoanelor cu antecedente de tulburări de alimentaţie, având în vedere impactul acestor afecţiuni pe termen lung asupra sănătăţii fizice. Ei atrag atenţia şi asupra unor limitări ale cercetării, precum lipsa informaţiilor privind severitatea tulburărilor în cazul fiecărui pacient, un factor care poate influenţa evoluţia medicală.

Participanţii cu tulburări de alimentaţie au avut, totodată, o probabilitate mai mare de a prezenta alte probleme de sănătate, în special tulburări psihice, înainte de diagnostic. Aceste condiţii preexistente pot agrava evoluţia tulburărilor de alimentaţie şi pot contribui la riscurile ulterioare. Chiar şi în aceste condiţii, rezultatele oferă o perspectivă importantă asupra consecinţelor îndelungate ale acestor afecţiuni.

Cercetătorii recomandă medicilor de familie să colaboreze îndeaproape cu specialiştii pentru a sprijini recuperarea pacienţilor, mai ales în cazurile în care nevoile acestora sunt prea complexe pentru intervenţiile de intensitate redusă, dar nu suficient de severe pentru a primi suport medical de specialitate.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
klaus si carmen iohannis
1
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
2
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
4
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
ROBOT UMANOID
5
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul...
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Digi Sport
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Woman looking shocked looking at TikTok
O provocare pe TikTok a stârnit revolta guvernului francez: „Dacă nu poți controla ce pui în gură, ce poți controla?”
lut olărit / baterii / pământ
„O grămadă de pământ mă face să salivez”: De ce unii oameni mănâncă lut, cretă și alte obiecte necomestibile (The Guardian)
profimedia-0085496034
Are 47 de ani, este anorexică și vrea să fie ajutată să moară. În curând, Canada îi va permite acest lucru
farfurii cu mancare duse pe brat de ospatar
Obsesia mâncatului sănătos este o boală. Ce este ortorexia și cum poate fi identificată
doua farfurii cu salata pline pe jumatte pe o maa
Medic: „Dieta nu este altceva decât temelia kilogramelor în plus”. De ce nu e bine să începi dieta de dimineață
Recomandările redacţiei
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Strategia Națională de Apărare a Țării a fost completată cu propuneri...
d trump
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant...
pensie, bani
Comisioanele pentru pensiile plătite în numerar sunt de 10 ori mai...
ursula von der leyen la kiev
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Ultimele știri
Armata olandeză a încercat să doboare mai multe drone observate deasupra bazei aeriene Volkel, la granița cu Germania
Un șofer care a „înțepenit” un TIR pe calea ferată a fost detectat de poliție cu o alcoolemie de 2,50g/l
Întâlnire între Macron, Merz şi Starmer pentru a discuta despre planul SUA pentru Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Investiția fabuloasă făcută de Novak Djokovic în Grecia. Pentru ce a cheltuit aproape 20 de milioane de euro
Adevărul
Cum poți să îți protejezi banii de inflație. Nici titlurile de stat nu mai sunt suficiente
Playtech
Când poți solicita recalcularea pensiei după ce ai mai lucrat cu contract de muncă. Actele necesare și...
Digi FM
Un actor de 34 de ani a pierdut jumătate de plămân din cauza unui cancer rar: "Un iad! Nu beau, nu fumez, cum...
Digi Sport
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i...
Pro FM
Antonia a răbufnit după ce imagini cu copiii ei au fost postate fără acordul său: „Nu sunt decor pentru...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile...
Newsweek
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit?
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...