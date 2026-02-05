Live TV

Foto Anunțul lui Alexandru Rogobete, după vizita în Israel: ce schimbări vrea să aducă în sistemul de sănătate din România

Data publicării:
photo-collage.png (61)
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele Statului Israel, Isaac Herzog. Foto: Alexandru Rogobete/ Facebook
Din articol
Modelul israelian, reper pentru România Cooperare medicală între România și Israel

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va valorifica în decizii concrete pentru sistemul medical din România experiența acumulată în urma vizitei oficiale în Statul Israel, unde a avut discuții la cel mai înalt nivel instituțional cu președintele Isaac Herzog. Potrivit ministrului, temele abordate au vizat finanțarea serviciilor de sănătate, susținerea personalului medical și organizarea îngrijirilor pentru pacienții cu nevoi complexe, iar modelul medical israelian, bazat pe integrarea îngrijirii și utilizarea tehnologiei, este prezentat drept un reper pentru reformarea sistemului de sănătate din România.

„Am încheiat vizita oficială în Statul Israel cu o discuție la cel mai înalt nivel instituțional, alături de Isaac Herzog, președintele Statului Israel, și de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu”, a scris Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, pe Facebook.

Potrivit ministrului, întâlnirea a reunit într-un cadru instituțional comun temele medicale centrale discutate în aceste zile în spitale și institute din România.

„Discuția a reunit, în mod direct, în același cadru instituțional, principalele teme medicale abordate în aceste zile în spitale și institute: finanțarea serviciilor de sănătate, susținerea personalului medical și organizarea îngrijirilor pentru pacienții cu nevoi complexe”, a precizat Rogobete.

Modelul israelian, reper pentru România

Ministrul Sănătății a subliniat că experiența Israelului poate reprezenta un reper pentru reformarea sistemului medical românesc, printr-un model construit pe integrarea tuturor etapelor de îngrijire.

„În acest context, experiența Israelului oferă un reper util: un model medical construit pe integrare, de la prevenție și diagnostic rapid la tratament personalizat și recuperare, susținut de utilizarea datelor, tehnologie și reguli clare de finanțare”, a transmis ministrul.

Alexandru Rogobete a arătat că sistemul medical israelian funcționează pe baza continuității îngrijirii și a unor mecanisme stabile, capabile să răspundă eficient în situații critice.

„Sistemul funcționează pe principiul continuității îngrijirii, cu mecanisme stabile și capacitate reală de intervenție în momente critice”, a mai spus acesta.

Cooperare medicală între România și Israel

În mesajul său, ministrul a evidențiat și potențialul cooperării medicale dintre România și Statul Israel, în special în domenii precum schimbul de expertiză, formarea profesională și accesul la tehnologii avansate.

„Cooperarea medicală dintre România și Statul Israel are un potențial real: schimb de expertiză, formare profesională, acces la tehnologii avansate și protocoale moderne de tratament”, a subliniat Rogobete.

Acesta a adăugat că aceste direcții trebuie transpuse în acorduri clare și proiecte concrete, care să poată fi implementate în spitalele din România.

„Aceste direcții trebuie să se regăsească în acorduri clare și în proiecte care pot fi implementate în spitalele noastre”, a precizat ministrul.

Decizii concrete pentru sistemul de sănătate

Alexandru Rogobete a afirmat că experiența acumulată în urma vizitei oficiale va fi valorificată în politici și decizii aplicabile în sistemul de sănătate românesc.

„Voi valorifica această experiență în decizii concrete pentru sistemul de sănătate și pentru pacienți”, a transmis ministrul Sănătății.

625300097_886119071054520_5233825650633786877_n
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele Statului Israel, Isaac Herzog. Foto: Alexandru Rogobete/ Facebook

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Kelemen Hunor
5
Președintele UDMR crede că profesorii trebuie să rămână cu normele didactice actuale...
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digi Sport
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete
Rogobete: Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, mesaj pentru Guvern după întâlnirea cu Isaac Herzog în Israel: „Delegaţii de afaceri puternice, la fiecare vizită”
cladiri distruse-gaza
Noi atacuri în Fâșia Gaza: cel puțin 16 palestinieni uciși. Bombardamentele au distrus corturi pentru refugiați
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
Sorin Grindeanu a vizitat Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: Românii sunt respectați la Ierusalim pentru că și-au apărat credința
netanyahu grindeanu israel
Sorin Grindeanu, întâlnire cu premierul Benjamin Netanyahu în Israel. Ce au agreat cei doi oficiali
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Măsuri pentru populație și firme: Ministerul Finanțelor detaliază...
Wlodzimierz Czarzasty rejects Donald Trump Nobel Peace Prize endorsement amid diplomatic fallout in Poland
Tensiuni diplomatice între SUA și Polonia. Lider politic de la...
Cristi Chivu
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile orașului Milano
Vladimir Putin la telefon
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la...
Ultimele știri
Ambasada SUA: Deținătorii biletelor pentru Cupa Mondială vor fi verificați. Trebuie să îndeplinească condițiile pentru obținerea vizei
Autoritatea Electorală Permanentă va accelera demersurile de verificare a persoanelor de peste 90 de ani, înscrise pe listele de votare
Prescrierea dosarelor de corupție, o „coincidență temporală”. Ce spune Inspecția Judiciară după controlul la Curtea de Apel București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Bănia fierbe după decizia privind palmaresul Universității Craiova. Reacții intense din partea fanilor...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor...
Adevărul
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...