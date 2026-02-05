Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va valorifica în decizii concrete pentru sistemul medical din România experiența acumulată în urma vizitei oficiale în Statul Israel, unde a avut discuții la cel mai înalt nivel instituțional cu președintele Isaac Herzog. Potrivit ministrului, temele abordate au vizat finanțarea serviciilor de sănătate, susținerea personalului medical și organizarea îngrijirilor pentru pacienții cu nevoi complexe, iar modelul medical israelian, bazat pe integrarea îngrijirii și utilizarea tehnologiei, este prezentat drept un reper pentru reformarea sistemului de sănătate din România.

„Am încheiat vizita oficială în Statul Israel cu o discuție la cel mai înalt nivel instituțional, alături de Isaac Herzog, președintele Statului Israel, și de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu”, a scris Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, pe Facebook.

Potrivit ministrului, întâlnirea a reunit într-un cadru instituțional comun temele medicale centrale discutate în aceste zile în spitale și institute din România.

„Discuția a reunit, în mod direct, în același cadru instituțional, principalele teme medicale abordate în aceste zile în spitale și institute: finanțarea serviciilor de sănătate, susținerea personalului medical și organizarea îngrijirilor pentru pacienții cu nevoi complexe”, a precizat Rogobete.

Modelul israelian, reper pentru România

Ministrul Sănătății a subliniat că experiența Israelului poate reprezenta un reper pentru reformarea sistemului medical românesc, printr-un model construit pe integrarea tuturor etapelor de îngrijire.

„În acest context, experiența Israelului oferă un reper util: un model medical construit pe integrare, de la prevenție și diagnostic rapid la tratament personalizat și recuperare, susținut de utilizarea datelor, tehnologie și reguli clare de finanțare”, a transmis ministrul.

Alexandru Rogobete a arătat că sistemul medical israelian funcționează pe baza continuității îngrijirii și a unor mecanisme stabile, capabile să răspundă eficient în situații critice.

„Sistemul funcționează pe principiul continuității îngrijirii, cu mecanisme stabile și capacitate reală de intervenție în momente critice”, a mai spus acesta.

Cooperare medicală între România și Israel

În mesajul său, ministrul a evidențiat și potențialul cooperării medicale dintre România și Statul Israel, în special în domenii precum schimbul de expertiză, formarea profesională și accesul la tehnologii avansate.

„Cooperarea medicală dintre România și Statul Israel are un potențial real: schimb de expertiză, formare profesională, acces la tehnologii avansate și protocoale moderne de tratament”, a subliniat Rogobete.

Acesta a adăugat că aceste direcții trebuie transpuse în acorduri clare și proiecte concrete, care să poată fi implementate în spitalele din România.

„Aceste direcții trebuie să se regăsească în acorduri clare și în proiecte care pot fi implementate în spitalele noastre”, a precizat ministrul.

Decizii concrete pentru sistemul de sănătate

Alexandru Rogobete a afirmat că experiența acumulată în urma vizitei oficiale va fi valorificată în politici și decizii aplicabile în sistemul de sănătate românesc.

„Voi valorifica această experiență în decizii concrete pentru sistemul de sănătate și pentru pacienți”, a transmis ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele Statului Israel, Isaac Herzog. Foto: Alexandru Rogobete/ Facebook

