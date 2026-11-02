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Anunțul lui Alexandru Rogobete privind examenul de rezidenţiat. Sunt 9.969 de candidaţi pentru 5.483 de locuri

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Foto: Guliver/GettyImages
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Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că la Concursul Naţional de Rezidenţiat care va avea loc în 15 noiembrie s-au înscris 9.969 de candidaţi pentru 5.483 de locuri şi posturi. „Ştiu câtă muncă se află în spatele unui astfel de examen. Anii de facultate, nopţile de studiu, emoţiile şi presiunea unui rezultat de care depind următorii ani de pregătire profesională”, adaugă el, menţionând că va participa la deschiderea concursului.

„Pe 15 noiembrie are loc Concursul Naţional de Rezidenţiat 2026, iar responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că fiecare candidat beneficiază de condiţii corecte, transparente şi egale. Examenul reuneşte 9.969 de candidaţi pentru 5.483 de locuri şi posturi şi poate decide parcursul profesional al unei întregi generaţii de tineri medici. Am avut astăzi, la Ministerul Sănătăţii, prima întâlnire de organizare a concursului, în sistem videoconferinţă, cu membrii Comisiei Centrale, rectorii celor şase universităţi de medicină şi farmacie şi preşedinta Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Cătălina Poiană”, a afirmat, luni, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

El a menţionat că, anul acesta, 7.180 de candidaţi s-au înscris la Medicină, faţă de 6.956 anul trecut, iar numărul locurilor a crescut de la 4.354 la 4.481. Pentru Medicină sunt disponibile şi 265 de posturi.

La Medicină Dentară sunt 1.855 de candidaţi pentru 491 de locuri, iar la Farmacie, 934 de candidaţi pentru 245 de locuri.

”Ştiu câtă muncă se află în spatele unui astfel de examen. Anii de facultate, nopţile de studiu, emoţiile şi presiunea unui rezultat de care depind următorii ani de pregătire profesională. Am cerut o verificare atentă a tuturor procedurilor, în special a măsurilor de securitate, astfel încât organizarea concursului să nu lase loc de îndoieli. Vom continua coordonarea şi săptămâna viitoare, pentru definitivarea tuturor detaliilor. Voi participa personal la deschiderea concursului, pentru că îmi doresc să fiu alături de aceşti tineri într-un moment atât de important pentru viitorul lor”, a adăugat Rogobete.

Editor : M.B.

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