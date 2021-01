Apar nemulțumiri legate de organizarea campaniei de vaccinare. Pățaniile unor medici care au vrut să facă vaccinul

La o săptămână de la startul campaniei de vaccinare în țara noastră, apar primele nemulțumiri. Sunt medici care spun că s-au programat pentru a primi serul, dar fie au fost anunțați că nu mai există vaccin, fie că încă nu sunt funcționale toate centrele. Coordonatorul campaniei, Valeriu Gheorghiţă, recunoaște că au fost unele probleme, dar anunță că de luni aproape toate centrele de vaccinare din prima etapă vor fi deschise.

Un medic oftalmolog din Bucureşti, care are un cabinet privat, spune că încearcă să se vaccineze din 31 decembrie şi până acum nu a reuşit.

„Am constatat că nu există nicoo legătură între platforma de înregistrare pentru vaccinare și realitate. Astfel, în 31 decembrie am avut o primă programare, care nu a fost reală. După patru ore de chin al unei prietene geniale, a reușit să mă înscrie în program, să facă această programare la Sf. Ștefan. Când am sunat acolo, cu un sfert de oră înainte de programare, mi s-a spus că ei nu știu nimic și că nu sunt centru de vaccinare, că nu au vaccin și că nu fac niciun vaccin. Ăsta a fost primul eșec”, a povestit pentru Digi24 Mirela Ionescu, medic oftalmolog.

„Fiind înainte de ora programării, am reușit să anulez programarea în sistem și am făcut o altă programare, la Spitalul Universitar, pe 2 ianuarie, la ora 14:00. Când am ajuns la Spitalul Universitar, cu 20 de minute mai devreme, portarul nu m-a lăsat să intru, spunându-mi că vaccin nu mai este”, a relatat medicul.

„Nu mai avem vaccin”

Un caz asemănător este la Timişoara. Ana Maria Vija are 35 de ani și lucrează ca farmacist. În ultimele zile ale lui 2020 s-a programat pentru 1 ianuarie la un centru din oraș.

„A doua zi am primit un mesaj de la un reprezentant al spitalului spunându-mi că din păcate în data de 1 ianuarie nu sunt disponibile nici doze și nici personal nu este disponibil pentru vaccinare.Pe site apar disponibile mii de locuri în fiecare zi, în realitate dozele fie nu sunt, fie nu au poate personal pentru vaccinare”, a relatat Ana Maria Vija.

Farmacista a reluat pașii de programare pentru data de 4 ianuarie, însă a aflat că va face vaccinul în Jimbolia, la 60 de kilometri de Timișoara. Nici acolo nu erau doze disponibile.

„Nu știu cum s-a întâmplat lucrul acesta, n-au știut nici ei să îmi explice foarte mult, au spus că este probabil o greșeală la reintroducerea în sistem a datelor. Sistemul, dacă nu va fi perfecționat, va descuraja multă lume ca să se vaccineze și din păcate la noi începuturile sunt oricum timide”, spune Ana Maria Vija.

DSP-urile, arătate din nou cu degetul

O explicaţie pentru aceste sincope o are medicul Gindrovel Dumitra, preşedintele Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale a medicilor de Familie. „Teoretic, ar fi trebuit ca însă de lunea trecută fiecare DSP să transmită către medicii din teritoriu, către cabinetele medicale, indiferent că sunt private, publice, precum și către farmacii și alte unități, o repartizare, adică să știu unde să mă programez. Acest lucru s-a întâmplat la DSP Dolj, dar vedem că la DSP București încă nu s-a întâmplat, ceea ce este o foarte, foarte mare problemă”, a atras atenția Gindrovel Dumitra.

Vaccinarea în România a început, astfel, cu frâna de mână trasă. Pe la 1.000 de vaccinuri zilnic s-a învârtit până acum rata de imunizare a cadrelor medicale. Asta, în condițiile în care ținta declarată a campaniei e de câteva zeci de mii pe zi.

Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghiţă, spune că de luni vaccinarea va merge mult mai bine pentru că vor funcţiona aproape toate cele 370 de centre destinate cadrelor medicale. 36.000 de doze de vaccin vor ajunge în centrele din toată ţara. El spune că din datele pe care le are, 90.000 de medici s-au înscris deja la vaccin pe platforma de vaccinare.

