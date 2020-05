Ar putea fi refăcut bilanțul deceselor de Covid-19 în România? Precizările secretarului de stat Horațiu Moldovan

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan, a precizat marți la Digi24, după ce în ajun făcuse o declarație controversată, că nu contestă modul în care sunt raportate decesele de Covid-19 în România, dar a vrut să accentueze că mulți dintre cei decedați au avut comorbidități.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Horațiu Moldovan lăsase să se înțeleagă, luni, într-o declarație la Antena 3, că bilanțul oficial din România al deceselor Covid-19 nu reflectă cu acuratețe realitatea, întrucât multe dintre persoanele cu comorbidități, diagnosticate și cu SARS-CoV-2, erau deja într-o stare atât de gravă din cauza bolilor cronice de care sufereau, încât nu se poate spune cu exactitate dacă au murit din cauza noului coronavirus.

„Nu am contestat modul în care sunt raportate decesele pacienților care au fost infectați cu Covid-19. Doar am accentuat faptul că mulți dintre ei au avut comorbidități. Același lucru îl comunică și Grupul de Comunicare Strategică, la fiecare raportare a acestor cazuri. Nu s-a pus problema să contest în vreun fel modul de raportare. Am explicat clar un lucru știut deja, că persoanele care suferă de boli grave sunt vulnerabile în fața acestui coronavirus. Există pacienți care sunt diagnosticați cu coronavirus și ca atare, sunt raportați. Dar există între ei pacienți care au multiple comorbidități. Procentul general de comorbidități raportat este de 80 la sută, deci 80 la sută dintre pacienții covid-pozitiv au comorbidități. Mai mari, mai importante, mai grave sau mai puțin grave. Se remarcă, însă, că o parte dintre ei sunt pacienți cu maladii severe, prin natura lor terminale, și am dat niște exemple: cancer terminal, insuficiență cardiacă terminală, insuficiență renală terminală, ciroză hepatică, accident vascular cerebral. Acești pacienți este probabil că au decedat din cauza suferințelor lor de bază, chiar dacă au fost infectați cu Covid-19. Această precizare este în sensul în care sunt toate comunicările pe această temă”, a punctat Horațiu Moldovan.

Întrebat dacă ar trebui refăcut bilanțul deceselor din România, astfel încât să cuprindă doar acele decese cauzate de Covid-19, secretarul de stat a răspuns că acest lucru „nu este neapărat” și oricum ar fi foarte dificil de făcut această discernere. „Cauza morții poate fi analizată, dar e o problemă specială de medicină. Însă atrag atenția că, în cadrul pacienților pozitivi, există și pacienți care au comorbidități severe și care contribuie în mod serios, în mod decisiv, poate, la decesul lor”, a punctat Horațiu Moldovan.

În plus, el spune că România are un număr mic de decese, o rată a mortalității de aproximativ 5 la sută, mult mai mică decât a altor țări europene. De asemenea, trebuie subliniat numărul important de vindecări din România, care se ridică la aproximativ 30 la sută.

În opinia sa, bilanțul epidemic din România arată că ne îndreptăm spre o fază de platou, dar încă avem de-a face cu creșteri moderate, situație care poate fi gestionată de spitale. „Nu s-au blocat terapiile intensive”, iar sistemul de sănătate funcționează bine, a subliniat secretarul de stat, arătând că și acest fapt ne deosebește, de asemenea, de alte țări europene precum Italia sau Spania.

Horațiu Moldovan crede că acest lucru se datorează și populației, care a respectat măsurile care au fost impuse, deși au fost dificile, și a colaborat cu autoritățile.

