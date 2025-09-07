Live TV

Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi

Vladimir Putin și Xi Jinping
Vladimir Putin i-a spus lui Xi Jinping că, până la finalul acestui secol, progresul în medicină și tehnologie le va permite oamenilor să trăiască până la vârsta de 150 de ani. Foto: Profimedia Images
Transplantul de organe este riscant. Arunci cu zarurile de fiecare dată când ajungi pe masa de operație Milionarul care a cheltuit o avere ca să își reducă vârsta biologică Omul nu poate trăi mai mult de 125 de ani

Ai putea să devii nemuritor cu ajutorul transplanturilor de organe? Acesta a fost unul dintre cele mai neașteptate subiecte de discuție abordate de liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, atunci când s-au văzut la parada militară de la Beijing. Așadar, care este răspunsul la această întrebare, conform studiilor efectuate până acum?

Putin i-a spus lui Xi că organele omului pot fi transplantate în mod repetat „astfel încât o persoană poate deveni din ce în ce mai tânără” în ciuda înaintării în vârstă și că această tehnică ar putea preveni bătrânețea la „nesfârșit”.

„Se preconizează că în acest secol va deveni posibil să trăiești până la 150 de ani”, a mai spus Putin. La rândul său, Xi a spus că „în trecut, oamenii rareori trăiau până la 70 de ani, dar în zilele noastre, la 70 ești încă un copil.”

Transplanturile de organe pot salva vieți – în Marea Britanie, peste 100.000 de persoane au fost salvate în ultimii 30 de ani cu ajutorul acestui tip de intervenție chirurgicală, potrivit BBC.

Progresul în medicină și tehnologie a făcut ca organele transplantate să rămână funcționale mai mult timp. Unii pacienții au avut un transplant de rinichi care i-a ajutat să trăiască încă cel puțin 50 de ani.

În mod normal, un ficat transplantat ar putea funcționa în jur de 20 de ani, o inimă 15 ani și plămânii aproape 10 ani.

porci-danemarca (1)
Cercetătorii încearcă acum să creeze organe care să nu declanșeze atacul sistemului imunitar atunci când sunt transplantate la om, folosind porci modificați genetic ca donatori. Foto: Profimedia Images

Transplantul de organe este riscant. Arunci cu zarurile de fiecare dată când ajungi pe masa de operație

În discuția lor jovială, Putin și Xi se refereau probabil la posibilitatea de a avea mai multe organe transplantate, poate chiar repetând procedura de mai multe ori pentru același organ.

În realitate, operația este una riscantă. De fiecare dată când ajungi pe masa de operație, arunci cu zarurile.

Pacienții care primesc un nou organ trebuie să ia medicamente puternice numite imunosupresoare pentru tot restul vieții, ceea ce poate avea efecte secundare nedorite, precum hipertensiune arterială și risc crescut de infecție.

Respingerea transplantului, care are loc atunci când sistemul imunitar începe să atace organul nou pentru că nu îl recunoaște ca aparținând propriului corp, poate avea loc uneori chiar dacă pacientul ia aceste medicamente.

Cercetătorii încearcă acum să creeze organe care să nu declanșeze atacul sistemului imunitar, folosind porci modificați genetic ca donatori. Oamenii de știință folosesc un instrument de editare genetică (CRISPR) ca să elimine o parte din genele animalului și să adauge gene umane pentru a face organul mai compatibil.

Doi bărbați au făcut deja un transplant de inimă și unul de rinichi prin această metodă. Ambii au murit între timp, dar cazurile lor au contribuit la dezvoltarea procedurilor de xenotransplant – transplantul de celule, țesuturi sau organe vii de la o specie la alta.

Bryan Johnson (12)
Bryan Johnson a cheltuit milioane de dolari pentru a rămâne tânăr, inclusiv prin injectarea de plasmă sangvină de la fiul lui de 17 ani. Foto: Instagram/Bryan Johnson

Milionarul care a cheltuit o avere ca să își reducă vârsta biologică

O altă abordare studiată este creșterea unor organe noi folosind celule umane. Celulele stem au capacitatea de a se dezvolta în orice alt tip de celulă sau țesut din corp.

Toate aceste proceduri, însă, sunt menite să trateze pacienții bolnavi, nu să țină oamenii în viață până la 150 de ani.

Bryan Johnson, un antreprenor din domeniul tehnologiei, a cheltuit milioane de dolari în încercarea de a-și reduce vârsta biologică. Nu a încercat încă să își înlocuiască organele cu unele noi, dar și-a injectat plasmă sangvină de la fiul lui de 17 ani.

Între timp, Johnson a renunțat la acest tratament din cauză că nu a observat niciun beneficiu, iar tot mai mulți cercetători și organizații i-au criticat metodele.

Înlocuirea plasmei sangvine este una din tehnicile experimentale pentru prelungirea vieții care sunt studiate, dar despre care nu se cunoaște încă dacă ar putea avea un impact semnificativ asupra longevității omului.

Omul nu poate trăi mai mult de 125 de ani

Vârsta de 125 de ani ar putea fi pragul maxim la care un om ar putea ajunge, potrivit lui Neil Mabbott, un expert în imunopatologie de la Institutul Roslin.

Cea mai bătrână persoană despre care se știe sigur când s-a născut și când a murit a fost Jeanne Calment, care a trăit 122 de ani în perioada 1875-1997, potrivit lui Mabbott.

Mabbott susține că este mai important să ne străduim să avem cât mai mulți ani de viață sănătoși, în loc să ne preocupăm de prelungirea duratei de viață.

„Să am o viață mult mai lungă, dar să sufăr de multele boli asociate cu îmbătrânirea și să fac vizite repetate la spital pentru încă un transplant de țesut nu mi se pare un mod atractiv de a-mi petrece timpul la pensie”, a mai spus Mabbott.

