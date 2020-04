Asistentă de la Ambulanță infectată cu COVID-19, după ce a mers la un pacient care nu a spus că a venit din Anglia. Colegii, în izolare

Managerul Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Brăila, Viorica Iuga, a declarat joi, în conferinţă de presă, că asistenta medicală declarată pozitiv cu COVID-19 pe 31 martie s-a infectat după ce a fost acasă la un pacient, care nu a anunţat că venise din Anglia, potrivit Agerpres.

"O colegă de-a noastră, asistentă medicală, s-a deplasat, în 15 martie, la un caz de traumatism casnic, o fractură de membru superior, la o pacientă care ar fi negat că ar fi fost în contact cu persoane bolnave sau că s-ar fi întors din zone afectate de virus în ultimele 14 zile. La spital a afirmat că ar fi în izolare la domiciliu, fapt care ar fi fost infirmat de DSP Brăila. A afirmat după aceea că ar fi venit din Anglia cu şapte zile în urmă, aproximativ 8 martie. Asistenta noastră a intrat în concediu medical din data de 27 martie, cu probleme digestive. În 30 martie a fost sunată şi a spus că prezintă febră şi diaree de trei zile. Am considerat că se încadrează la un caz suspect de COVID-19 şi am trimis un echipaj de tip B, cu echipament de protecţie complet. Pe data de 31 martie am primit rezultatul ca fiind pozitivă COVID-19, iar din data de 1 aprilie am izolat la domiciliu întreaga tură, asistenţi medicali şi ambulanţieri", a declarat Viorica Iuga.

Potrivit acesteia, SAJ Brăila se confruntă, în momentul de faţă, cu deficit mare de personal, având în vedere că toată tura a patra, respectiv 30 de asistenţi şi ambulanţieri, a fost trimisă acasă în izolare până la aflarea rezultatelor testelor.

"Ne confruntăm cu un deficit mare de personal medical, care ar putea creşte cu fiecare zi, pentru că se mai pot repeta situaţiile acestea. Noi am izolat la domiciliu 30 de persoane. Noi, operativ, suntem 190 de persoane. Dispecerii noştri, operatorii de urgenţă şi coordonatorii medicali din dispeceratul integrat sunt instruiţi să întrebe pacienţii despre anamneză, despre ceea ce prezintă ca probleme medicale, dar şi despre contactele avute cu zonele suspecte sau confirmate ca purtătoare de virus. Se discută cazurile care prezintă suspiciuni cu ISU şi DSP, se verifică datele de la aceste instituţii şi se decide astfel echiparea echipajului medical care se va deplasa la caz. În cazul surprizelor la poartă, se anunţă din nou dispeceratul, se retrage acel echipaj în maşină şi se îmbracă folosind echipamentul adecvat, ori se cheamă un echipaj protejat. Totuşi, este posibil să apară lacune în informaţie de la solicitanţi, din diverse motive, omisiuni, rea voinţă, memorie slabă, neştiinţă, nepăsare şi atunci am ajuns să avem expuse echipaje neechipate complet la pacienţi suspecţi, ulterior confirmaţi pozitiv", a spus Iuga.

Ea a dat asigurări că personalul de pe ambulanţe are suficiente echipamente de protecţie pentru a merge la cazurile solicitate, pe stoc existând 350 de echipamente de protecţie individuală.

"Echipamente individuale de protecţie avem acum suficiente. Tot personalul are echipament de protecţie biologică, accesibil, nu se păstrează nimic sub cheie, totul este accesibil atât într-un depozit al nostru pe timp de zi, unde toată lumea poate să aibă acces acolo. Pentru perioadele de noapte sau în care nu este depozitul deschis, există cutii complete în maşini. Avem în stoc 350 de echipamente de protecţie individuală, combinezoane, protecţie de încălţăminte, ochelari, măşti FFP2 pentru toate echipamentele şi câteva FFP3, mănuşi de protecţie speciale, detergent şi dezinfectanţi de nivelul cerut pentru mâini şi pentru suprafeţe, pentru că dezinfectăm atât persoanele, cât şi ambulanţa după fiecare caz. Moralul salariaţilor îl păstrăm cât putem de bun, fiind încercaţi şi obişnuiţi cu multe situaţii deosebite, periculoase, chiar dacă nu am mai trecut prin asemenea pandemie niciunul dintre noi", a mai menţionat managerul SAJ Brăila.

