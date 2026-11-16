Live TV

Asociația Distribuitorilor Farmaceutici: „Stocurile de Lyrica sunt limitate la nivel național. Am lansat noi comenzi”

Data actualizării: Data publicării:
client cumpara medicamente in farmacie
Foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România a informat luni că, în prezent, membrii săi deţin stocuri limitate de Lyrica şi de variante generice ale medicamentului şi, având în vedere contextul, au lansat comenzi pentru a creşte stocurile.

ADRFR a precizat că a răspuns favorabil şi participă într-un dialog tehnic aplicat cu reprezentanţii Ministerul Sănătăţii, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România şi ai producătorilor de medicamente pentru identificarea şi adresarea oricărei posibile sincope în accesul pacienţilor la medicamente.

„În prezent, membrii ADRFR deţin stocuri limitate de Lyrica şi variantele generice ale medicamentului, în depozite şi farmacii de la nivel naţional. Având în vedere prevederile legale din domeniul concurenţei, ADRFR nu poate centraliza şi nu dispune de informaţii exacte privind cantităţile de Lyrica şi variantele generice disponibile în depozitele şi farmaciile companiilor membre. Având în vedere acest context, distribuitorii au lansat comenzi pentru a creşte volumele de stocuri de Lyrica şi variantele generice şi, imediat ce aceste comenzi vor fi onorate, vom asigura distribuirea lor rapidă către farmaciile comunitare”, se arată în comunicat.

ADRFR îşi exprimă disponibilitatea de a acţiona pe mai departe „cu deplină deschidere” şi „de o manieră constructivă”, în vederea identificării de soluţii pentru asigurarea accesului cât mai facil al pacienţilor din România la tratamentele de care au nevoie.

Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România, înfiinţată în 2003, reprezintă o parte dintre cele mai mari companii din piaţa de distribuţie şi retail în domeniu, cu peste 10.000 de angajaţi şi aproximativ 1.500 de farmacii la nivel naţional.

„Prin acţiunile sale şi ale membrilor săi, ADRFR veghează şi contribuie la dezvoltarea mediului farmaceutic autohton. Din luna iulie 2012, ADRFR este membru cu drepturi depline al GIRP - Groupement International de la Repartition Pharmaceutique (Asociaţia Europeană a Distribuitorilor Farmaceutici), iar din anul 2019 este membru al European Federation of Pharmacy Chains (EFPC - Federaţia Europeană a Lanţurilor de Farmacii)”, se menţionează în comunicat.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le-a transmis scuze, luni, pacienţilor oncologici având în vedere îngrijorările acestora privind disponibilitatea unor medicamente care le sunt necesare, informând că a dispus măsuri de restabilire a distribuţiei uniforme către farmacii a acestor tratamente, cu referire expresă la medicamentul Lyrica.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
1
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
2
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă...
romani pe strada
3
Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea...
boris johnson vladimir putin
4
Boris Johnson, despre întâlnirea cu Lavrov: „M-a forțat să beau cantități enorme de...
Sorin Grindeanu
5
PSD răspunde la amenințarea UDMR privind reforma administrativă: „Poate depune moțiune...
Cosmin ajunsese o ”ciudățenie” și a publicat imaginile transformării neverosimile! Englezii exclamă: ”E de nerecunoscut”
Digi Sport
Cosmin ajunsese o ”ciudățenie” și a publicat imaginile transformării neverosimile! Englezii exclamă: ”E de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete
„Un ministru obsedat de propria imagine”. Deputaţii USR şi PNL vor depune o moţiune simplă împotriva lui Alexandru Rogobete
Ce sunt medicamentele beta-blocante. Getty Images
Rogobete le cere scuze pacienţilor oncologici și anunță decizia în privința medicamentului Lyrica. „Nu aceasta a fost intenţia mea”
Farmacie
Stocuri „pe hârtie”: Medicamentul Lyrica și bolnavii de cancer. Liliana Ruse: M-am oferit să îi dau bani ministrului, să îmi ia o cutie
medicamente in farmacie
Rogobete: Marile lanțuri de farmacii controlează tot mai mult piața medicamentelor. Stocurile din depozite ar putea fi făcute publice
medicina stetoscop carti examen rezidentiat
Posturile pentru rezidenți ar putea fi eliminate de anul viitor. Medicii nu ar mai fi legați de un anumit spital
Recomandările redacţiei
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mureșan, după întâlnirea cu Maia Sandu: UE trebuie să pregătească noi...
Podul kerci după ce a fost lovit de forțele ucrainene.
Primele imagini cu Podul lui Putin după ce a fost lovit de ucraineni...
psd inquam photos
PSD cere restructurarea instituţiilor şi companiilor de stat înainte...
garda de mediu
Garda de Mediu a suspendat activitatea unui institut de cercetare din...
Ultimele știri
De ce au blocat Iordania și Irakul aplicația Telegram: contextul atacurilor recente și temerile privind extremismul online
Opoziţia din Israel îl acuză pe Benjamin Netanyahu de tentativă de „lovitură de stat” şi cere o anchetă
Marine Le Pen i-a spus ambasadorului ucrainean că, dacă va fi aleasă preşedintă, Parisul nu va mai ajuta financiar Kievul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii lasă în urmă tristețea, începând cu 17 noiembrie. Viața începe să le ofere din nou motive de bucurie
Cancan
Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această...
Fanatik.ro
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. Clubul amenință cu plângere penală! Update
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. Clubul amenință cu plângere penală! Update
Adevărul
Apartamentul de 110.000 de euro dintr-un bloc construit în 1969 care a stârnit controverse. Dilema unui...
Digieconomic
Când poate ANAF să verifice averea unei persoane fizice și cum se justifică diferențele dintre venituri și...
Digi FM
Nepotul lui Ion Țiriac a lucrat ca electrician la noua arenă sportivă a familiei. Alexandru are 18 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: Erling Haaland, marele transfer al anului 2027?! ”E foarte încrezător că va fi jucătorul...
Pro FM
Thalia, spectaculoasă la 55 de ani. Într-un costum auriu mulat, a făcut senzație alături de Karol G, cu 20 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, noul James Bond! Actorul a fost confirmat oficial în rolul celebrului agent 007
Adevarul
Harta unei posibile reforme adminstrative a încins spiritele. Înglobarea județului Brăila în Galați naște...
Newsweek
OFICIAL Guvernul confirmă indexarea tuturor pensiilor. Ar exista 3 scenarii. Creșteri între 90 și 200 lei
Digi FM
Cum s-a schimbat viața unei tinere britanice după ce s-a trezit din somn vorbind cu un accent complet diferit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum ar fi arătat Pământul dacă viața nu ar fi existat niciodată? O simulare dezvăluie o lume surprinzătoare
Digi Animal World
Un crab „înarmat” cu un cuțit a terorizat un bărbat și câinele său, în Florida. Imaginile au devenit virale...
Film Now
Robert Pattinson, noul James Bond! Actorul a fost confirmat oficial în rolul celebrului agent 007
UTV
Andra Gogan, premiată de Forbes România la 28 de ani. Artista a intrat în topul „30 Under 30” după succesul...