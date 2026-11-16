Asociația Distribuitorilor Farmaceutici: „Stocurile de Lyrica sunt limitate la nivel național. Am lansat noi comenzi”

Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România a informat luni că, în prezent, membrii săi deţin stocuri limitate de Lyrica şi de variante generice ale medicamentului şi, având în vedere contextul, au lansat comenzi pentru a creşte stocurile.

ADRFR a precizat că a răspuns favorabil şi participă într-un dialog tehnic aplicat cu reprezentanţii Ministerul Sănătăţii, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România şi ai producătorilor de medicamente pentru identificarea şi adresarea oricărei posibile sincope în accesul pacienţilor la medicamente.

„În prezent, membrii ADRFR deţin stocuri limitate de Lyrica şi variantele generice ale medicamentului, în depozite şi farmacii de la nivel naţional. Având în vedere prevederile legale din domeniul concurenţei, ADRFR nu poate centraliza şi nu dispune de informaţii exacte privind cantităţile de Lyrica şi variantele generice disponibile în depozitele şi farmaciile companiilor membre. Având în vedere acest context, distribuitorii au lansat comenzi pentru a creşte volumele de stocuri de Lyrica şi variantele generice şi, imediat ce aceste comenzi vor fi onorate, vom asigura distribuirea lor rapidă către farmaciile comunitare”, se arată în comunicat.

ADRFR îşi exprimă disponibilitatea de a acţiona pe mai departe „cu deplină deschidere” şi „de o manieră constructivă”, în vederea identificării de soluţii pentru asigurarea accesului cât mai facil al pacienţilor din România la tratamentele de care au nevoie.

Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România, înfiinţată în 2003, reprezintă o parte dintre cele mai mari companii din piaţa de distribuţie şi retail în domeniu, cu peste 10.000 de angajaţi şi aproximativ 1.500 de farmacii la nivel naţional.

„Prin acţiunile sale şi ale membrilor săi, ADRFR veghează şi contribuie la dezvoltarea mediului farmaceutic autohton. Din luna iulie 2012, ADRFR este membru cu drepturi depline al GIRP - Groupement International de la Repartition Pharmaceutique (Asociaţia Europeană a Distribuitorilor Farmaceutici), iar din anul 2019 este membru al European Federation of Pharmacy Chains (EFPC - Federaţia Europeană a Lanţurilor de Farmacii)”, se menţionează în comunicat.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le-a transmis scuze, luni, pacienţilor oncologici având în vedere îngrijorările acestora privind disponibilitatea unor medicamente care le sunt necesare, informând că a dispus măsuri de restabilire a distribuţiei uniforme către farmacii a acestor tratamente, cu referire expresă la medicamentul Lyrica.

Editor : A.P.