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Asociațiile Bolnavilor de Cancer: În 24 de ore, am identificat 3 medicamente care lipsesc și alte 8 cu discontinuități de lungă durată

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Medicamente. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Amânarea tratamentelor și reducerea șanselor pacienților de a controla evoluția bolii Federația contestă declarațiile pubice potrivit cărora medicamentele oncologice nu ar lipsi

Lipsa și discontinuitățile medicamentelor oncologice reprezintă un risc direct pentru viața pacienților, avertizează Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) . Federația solicită autorităților să verifice urgent disponibilitatea medicamentelor oncologice.

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), federația afirmă că, în numai 24 de ore, organizațiile sale membre au identificat trei medicamente care nu ar fi disponibile și alte opt în cazul cărora ar exista discontinuități repetate și de lungă durată.

Amânarea tratamentelor și reducerea șanselor pacienților de a controla evoluția bolii

„Accesul limitat la servicii medicale şi prevenţie continuă să afecteze comunitățile rurale din România, unde bolile cronice sunt adesea diagnosticate târziu și nu întotdeauna tratate corespunzător. Sistemul de sănătate din România continuă să funcționeze reactiv, cu prea puține resurse și atenție dedicate prevenției și depistării precoce, deși bolile cardiovasculare sunt responsabile pentru mai mult de jumătate din mortalitate. În plus, România înregistrează cea mai mare rată din Uniunea Europeană la mortalitatea tratabilă, adică decese care ar fi putut fi evitate prin diagnostic timpuriu și tratament adecvat.”, se arată în comunicatul FABC.

Potrivit FABC, aceste probleme conduc la amânarea tratamentelor și pot reduce șansele pacienților de a controla evoluția bolii. Reprezentanții federației susțin că lista oficială a Agenției Naționale a Medicamentului confirmă dificultăți de aprovizionare pentru mai multe substanțe folosite în oncologie și hemato-oncologie.

„Rapoartele internaționale confirmă amploarea problemei. Potrivit „OECD Reviews of Health Systems: Romania 2025”, mortalitatea evitabilă din România rămâne una dintre cele mai ridicate din OECD. Sistemul de sănătate este puternic centrat pe spitale, care consumă 44% din bugetul de sănătate, față de o medie OECD de 39%, în timp ce asistența medicală primară primește doar 9%, față de 14% în medie. Factori de risc precum obezitatea, fumatul și consumul de alcool se situează, de asemenea, peste media OECD. Același raport recomandă explicit extinderea programelor de screening la nivel de populație, precum și folosirea caravanelor medicale mobile și a mediatorilor sanitari, pentru a ajunge la comunitățile neacoperite de sistemul de sănătate”, afirmă FABC.

Federația contestă declarațiile pubice potrivit cărora medicamentele oncologice nu ar lipsi

Federația contestă declarațiile publice potrivit cărora medicamentele oncologice nu ar lipsi sau doar s-ar achiziționa mai greu. Organizația cere autorităților să clarifice dacă există riscul ca accesul la tratament să fie limitat ori amânat din cauza lipsei resurselor financiare.

O altă problemă semnalată o reprezintă întârzierea accesului efectiv la terapii care au fost evaluate și introduse în cadrul de compensare, dar care nu ajung încă la pacienți din motive administrative sau birocratice.

Federația solicită verificarea situației la nivel național, publicarea transparentă a stocurilor și a discontinuităților, precum și găsirea unor soluții rapide de aprovizionare pentru medicamentele care lipsesc sau riscă să nu mai fie disponibile.

Organizația mai cere clarificarea situației terapiilor aprobate, dar încă inaccesibile, și instituirea unui mecanism permanent de dialog între autorități și asociațiile de pacienți.

„Pentru un pacient cu cancer, o discontinuitate de câteva săptămâni nu înseamnă o simplă problemă de aprovizionare. Înseamnă tratament amânat, boală care poate progresa și șanse terapeutice pierdute”, se arată în scrisoarea semnată de președintele federației, Cezar Irimia.

Federația subliniază că pacienții nu cer privilegii, ci acces neîntrerupt la tratament, și solicită autorităților să verifice situația din spitale și farmacii înainte de a afirma că medicamentele oncologice sunt disponibile.

Editor : M.C

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