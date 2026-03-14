Astenia de primăvară 2026: Simptomele care pot fi confundate cu depresia. Explicațiile specialiștilor pentru oboseala fizică resimțită

Odată cu venirea primăverii, organismul începe să resimtă treptat efectele schimbării de sezon. Zilele mai lungi și creșterea cantității de lumină naturală pot aduce mai multă energie, însă pentru multe persoane această perioadă de tranziție este însoțită de oboseală, dificultăți de concentrare sau iritabilitate. Deși poate crea disconfort, fenomenul cunoscut drept „astenie de primăvară” nu este considerat o afecțiune, ci o reacție normală a organismului și a psihicului la modificările sezoniere. Psihologul Claudia Vîja a explicat, pentru Digi24.ro, care sunt factorii ce pot favoriza apariția acestei stări, cum se manifestă și ce măsuri pot ajuta la reducerea efectelor asteniei de primăvară.

Primele semne apar, de regulă, odată cu instalarea primelor zile mai calde, în special în lunile martie și aprilie, perioadă în care organismul începe procesul de adaptare la schimbările de temperatură și la creșterea duratei luminii naturale.

Ce este astenia de primăvară

„Astenia de primăvară este o stare temporară de dezechilibru fizic și emoțional, care apare în perioada de tranziție de la iarnă la primăvară. Din punct de vedere psihologic, nu este o boală, ci mai degrabă un sindrom emoțional tranzitoriu, care indică faptul că organismul și mintea au nevoie de timp pentru a se adapta la schimbările sezoniere.

Spre deosebire de depresie, această stare nu implică pierderea sensului vieții sau o tristețe persistentă. Manifestările sunt, de regulă, legate de oboseală fizică și mentală temporară, care se diminuează treptat pe măsură ce organismul și psihicul se adaptează la ritmul specific primăverii.

Cum afectează anotimpurile creierul și energia

Potrivit studiilor realizate de-a lungul timpului, sistemul serotoninei din creier suferă modificări în funcție de anotimp. În perioada iernii, activitatea transportorului de serotonină este mai intensă, ceea ce duce la reducerea cantității disponibile din acest neurotransmițător asociat stării de bine.

Odată cu venirea primăverii și creșterea expunerii la lumina naturală, nivelul serotoninei tinde să crească, contribuind la îmbunătățirea stării de spirit și la creșterea nivelului de energie. Un alt studiu longitudinal privind expunerea la soare și tiparele de somn arată că lumina naturală este unul dintre principalii factori care reglează ritmul circadian, adică ceasul biologic al organismului, precum și programul de odihnă.”, a explicat Claudia Vîja.

Cauzele principale ale asteniei de primăvară

Principalele cauze care pot declanșa astenia de primăvară sunt:

„Schimbarea ritmurilor biologice - creșterea duratei zilei influențează secreția de melatonină și serotonină. Organismul și psihicul au nevoie de timp pentru a se adapta la noul ritm somn-veghe, iar acest proces poate provoca senzații de oboseală și somnolență;

Oboseala acumulată în timpul iernii - sezonul rece este asociat, de regulă, cu mai puțină lumină naturală, un nivel redus de activitate fizică și, uneori, cu o tendință mai mare spre izolare socială. Odată cu venirea primăverii, această oboseală acumulată poate deveni mai evidentă, ceea ce îi face pe mulți oameni să se simtă mai epuizați decât s-ar aștepta;

Suprasolicitarea psihică de la începutul anului - odată cu venirea primăverii apar adesea noi planuri, activități și presiuni profesionale. În acest context, psihicul poate reacționa printr-o stare temporară de epuizare și prin scăderea motivației;

Adaptarea la schimbările de mediu - variațiile de temperatură, presiunea atmosferică și intensitatea luminii pot influența sistemul nervos autonom, generând uneori disconfort fizic și emoțional.

Aceste mecanisme explică de ce, pentru unele persoane, începutul primăverii poate fi însoțit de o perioadă de adaptare mai dificilă.”, a mai explicat sursa Digi24.ro

Cum se resimte astenia de primăvară

„Astenia se manifestă printr-un disconfort temporar, atât fizic, cât și psihic, care nu trebuie confundat cu depresia. Recunoașterea semnelor poate ajuta la gestionarea mai ușoară a acestei perioade de tranziție.

Simptome psihologice

Oboseala mentală se poate resimți în moduri subtile, dar persistente. Printre cele mai frecvente stări se numără:

Lipsa de energie mentală - procesele de gândire pot părea mai lente, iar sarcinile de zi cu zi pot necesita un efort psihic mai mare decât de obicei;

Dificultăți de concentrare - capacitatea de a menține atenția poate scădea, iar finalizarea sarcinilor devine mai dificilă;

Iritabilitate - starea emoțională poate deveni mai instabilă, iar reacțiile la situații frustrante pot apărea mai rapid decât de obicei;

Motivație scăzută - inițiativa personală și entuziasmul pentru activitățile obișnuite pot scădea temporar;

Senzația de „ceață mentală” - claritatea gândurilor poate fi afectată, ceea ce poate genera o stare de confuzie sau senzația de lentoare mentală(gândire mai lentă).

Simptome fizice

Pe lângă efectele psihice, și organismul poate resimți această senzație de epuizare:

Oboseală fără efort major - chiar și activitățile ușoare pot fi resimțite ca fiind solicitante;

Stări de somnolență sau somn neodihnitor - senzația de oboseală poate persista chiar și după orele de odihnă;

Dureri de cap - schimbările de lumină și variațiile de temperatură pot provoca disconfort fizic;

Scăderea tonusului general - nivelul de energie și vitalitatea pot fi temporar diminuate.

„Primăvara este asociată, în mod simbolic, cu energie, renaștere și vitalitate. În lipsa acestor stări, se poate instala o disonanță psihologică - ideea că ar trebui să avem mai multă energie, dar în realitate nu o resimțim. Această contradicție poate genera, la rândul ei, sentimente de frustrare și o anumită tensiune interioară.”, a mai explicat specialistul în psihologie

Soluții psihologice practice pentru a combate astenia de primăvară

„Adoptarea unor obiceiuri zilnice simple poate face diferența: acestea pot contribui la reducerea stării de oboseală, la creșterea nivelului de energie și la îmbunătățirea stării generale de bine, ajutând organismul și psihicul să se adapteze mai ușor la tranziția dintre anotimpuri.

Printre cele mai cunoscute soluții se numără:

Expunerea la lumină naturală - aceasta stimulează producția de serotonină și contribuie la reglarea ritmului biologic, favorizând o stare mai bună de energie și dispoziție;

Contactul cu natura - plimbările sau activitățile desfășurate în aer liber pot reduce nivelul de stres și pot stimula apariția emoțiilor pozitive;

Mișcare ușoară zilnică - câteva minute de plimbare sau exerciții fizice moderate pot contribui la creșterea nivelului de energie și la diminuarea oboselii mentale;

Alimentație proaspătă și echilibrată - consumul de fructe și legume de sezon poate susține echilibrul metabolic și poate oferi organismului un aport natural de energie;

Igiena somnului - menținerea unui program regulat de somn ajută la reglarea ritmului circadian și contribuie la o odihnă de calitate.

Reducerea presiunii asupra propriei performanțe - acceptarea faptului că organismul are nevoie de timp pentru a se adapta la schimbarea sezonului poate reduce tensiunea mentală și emoțională.

Așadar, astenia de primăvară nu este o tulburare psihică, ci un semnal al organismului de a-și regla energia și a păși armonios în noul sezon.”, conchide psihologul Claudia Vîja