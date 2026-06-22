Avea mai multe complicații severe. Ce i-au spus medicii

La vârsta de 55 de ani, George a început să se confrunte brusc cu probleme de sănătate. Totul a debutat cu episoade de febră, frisoane și slăbiciune accentuată. După câteva săptămâni, starea sa s-a agravat, iar bărbatul a suferit un episod sever de pierdere a stării de conștiență. Familia l-a transportat de urgență la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost evaluat imediat. Investigațiile efectuate în Compartimentul de Primiri Urgențe au inclus o tomografie cerebrală, care a evidențiat mici accidente vasculare cerebrale ischemice în emisfera stângă, motiv pentru care a fost necesară internarea.

În urmă cu aproximativ două luni înainte, George efectuase și un implant dentar. Coroborând istoricul medical cu rezultatele analizelor și investigațiilor imagistice, echipa medicală a ridicat suspiciunea unei endocardite infecțioase, dezvoltată la nivelul valvei mitrale, posibil favorizată de un episod de bacteriemie, în contextul procedurilor stomatologice efectuate anterior.

George a fost preluat de Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară, care a convocat o echipă multidisciplinară pentru stabilirea celei mai bune strategii terapeutice. Din echipă a făcut parte și Dr. Andrei Rogoz, medic primar boli infecțioase la Spitalul Clinic SANADOR. Acesta a monitorizat atent tratamentul antibiotic administrat.

Din cauza afectării severe a valvei mitrale, cu insuficiență mitrală importantă, și a riscului de complicații embolice, echipa medicală a decis efectuarea unei intervenții de chirurgie cardiovasculară, pentru înlocuirea valvei mitrale afectate cu o proteză mecanică.

Operația, realizată de Prof. Dr. Horațiu Moldovan, a durat peste patru ore și s-a încheiat cu succes. În perioada de recuperare post operatorie, medicii au constatat că endocardita produsese și alte complicații importante. Embolii proveniți din focarul infecțios au blocat artera poplitee a membrului inferior drept, determinând apariția unui sindrom de ischemie cronică, și au afectat totodată splina, unde s-a format un abces splenic.

După aproximativ două săptămâni de la intervenția cardiacă, George a primit permisiunea de a se externa. Recunoscător pentru îngrijirea primită și pentru rezultatul operației, acesta consideră că viața sa a fost salvată datorită profesionalismului echipei medicale coordonate de Prof. Dr. Horațiu Moldovan, chirurg cu o vastă experiență în gestionarea cazurilor cardiovasculare de mare complexitate.

Pentru tratarea abcesului splenic, George a revenit ulterior la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost preluat de Dr. Bogdan Marțian, medic primar chirurgie generală, șeful Secției de Chirurgie Generală. Medicul i-a efectuat cu succes o splenectomie prin abord minim invaziv, laparoscopică, urmată de o recuperare favorabilă. Pacientul își amintește că atmosfera relaxată și atitudinea deschisă a medicului i-au oferit încredere și liniște înaintea operației.

Respectând recomandările medicale, George a mers mult pe jos în anii care au urmat, ceea ce a contribuit la ameliorarea progresivă a toleranței la efort și a simptomelor. Durerea care îi limita anterior mișcarea a dispărut complet. Astăzi, la opt ani de la aceste evenimente, George se bucură de o stare de sănătate foarte bună și îi încurajează pe toți cei care observă simptome neobișnuite să se adreseze cât mai repede medicului și să urmeze recomandările specialiștilor.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare severe beneficiază de acces la servicii medicale integrate, investigații avansate și tratamente individualizate. Intervențiile de chirurgie cardiovasculară sunt realizate în primul bloc operator complet digitalizat din România, cu sprijinul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I.

Editor : A.D.V.