Avertisment al Institutului Naţional de Sănătate Publică. Cine ar trebui să se vaccineze antigripal „fără întârziere”

Data publicării:
Vaccinarea antigripală în sezonul 2024-2025. Din 15 septembrie, medicii ne recomandă să facem vaccinul gripal. Foto Shutterstock
Vaccinarea antigripală în sezonul 2025-2026. Din 15 septembrie, medicii ne recomandă să facem vaccinul gripal. Foto Shutterstock

Persoanele eligibile pentru vaccinarea antigripală, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere, recomandă specialiştii din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Potrivit acestora, tratarea timpurie a persoanelor afectate cu antivirale antigripale este esenţială pentru reducerea probabilităţii apariţiei complicaţiilor şi a progresiei bolii în rândul populaţiilor cu risc crescut de boală severă.

Profilaxia antivirală ar trebui luată în considerare în focarele detectate în centrele de îngrijire pe termen lung (LTCF), indiferent de statusul vaccinal. Personalul şi vizitatorii ar trebui să utilizeze măşti în spitale şi în centrele de îngrijire pe termen lung, în perioadele de circulaţie crescută a virusurilor respiratorii. Comunicarea către populaţie este deosebit de importantă cu privire la modul în care poate fi redusă transmiterea şi impactul bolii severe. Sunt necesare mesaje clare privind vaccinarea, respectarea igienei mâinilor şi respectarea etichetei respiratorii, afirmă sursa citată.

În săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026 au fost raportate 61.016 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 13,1% mai puţine cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (70.243), pe fondul subraportării în contextul sărbătorilor de iarnă, şi cu 36,9% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (44.554). Variaţia negativă faţă de media de 64.342 de cazuri calculată pentru ultimele sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 5,2%.

În acelaşi interval, s-au înregistrat 10.570 de cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 12.630 înregistrate în săptămâna precedentă (subraportare în contextul sărbătorilor de iarnă), de 2,2 ori mai multe faţă de aceeaşi săptămână a sezonului precedent (4.694) şi de 3,8 ori mai multe faţă de media ultimelor cinci sezoane (2.778).

Totodată, au fost raportate 174 de cazuri de gripă confirmată de laborator: 35 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1, 132 cu virus gripal A nesubtipat, un caz cu virus gripal B şi un caz de coinfecţie cu virus gripal A+B.

În aceeaşi săptămână au fost comunicate opt decese noi confirmate cu virus gripal.

De la începutul perioadei de raportare, până în prezent, s-au înregistrat 11 decese confirmate cu virus gripal.

