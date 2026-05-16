Avertismentul doctorilor despre medicamentele expirate: Ce riscuri ascund pastilele uitate în sertar

Data publicării:
Riscul medicamentelor expirate. Foto Getty Images
Ce termen de valabilitate au medicamentele Pastilele uitate în sertar pot deveni un risc pentru sănătate Cum trebuie păstrate corect medicamentele

Mulți români păstrează pastile rămase din tratamente mai vechi și le administrează din nou atunci când apar simptome similare, însă specialiștii în toxicologie avertizează că acest obicei poate pune sănătatea în pericol. Medicamentele utilizate după depășirea termenului de valabilitate își pot pierde efectul terapeutic și, în unele situații, pot provoca reacții adverse sau alte complicații.

Chiar dacă ambalajul pare intact, eficiența și siguranța produselor nu mai pot fi garantate după expirarea termenului de valabilitate.

Ce termen de valabilitate au medicamentele

„În principiu, majoritatea medicamentelor au termen de valabilitate cuprins între 12 și 24 de luni, însă există și medicamente cu termene mai scurte de atât, printre care creme sau unguente. De asemenea, mai trebuie să luăm în calcul și faptul că, pentru orice soluție de administrare (cremă sau loțiune) există un termen de valabilitate de la deschiderea flaconului. Odată deschisă cutia/tubul de cremă, termenul de valabilitate poate fi chiar și de 7-10 zile.

Pentru a menține eficiența ingredientelor din compoziția medicamentelor, întotdeauna trebuie verificate și în ce condiții se depozitează acestea imediat după ce au fost deschise.”, a precizat pentru Digi24.ro Radu Țincu, profesor doctor, toxicolog

Pastilele uitate în sertar pot deveni un risc pentru sănătate

„Pe lângă faptul că un consum de medicamente expirate nu are beneficiile așteptate pentru ameliorarea sau tratarea unor simptome, utilizarea acestora după perioada indicată pe ambalaj poate fi periculoasă pentru întreg organismul. Data de expirare a unui medicament este estimată pe baza unor studii și teste de stabilitate. Astfel, termenul menționat pe ambalaj reprezintă ultima zi în care producătorul medicamentului garantează eficiența deplină și sigură a unui medicament.”, a mai explicat specialistul

Consumul medicamentelor expirate poate face ca tratamentul să nu mai aibă efectul dorit, iar simptomele să persiste sau chiar să se agraveze.

„Pe lângă faptul că își poate pierde eficiența, un medicament expirat poate provoca, în cazuri mai rare, și reacții adverse alergice. Odată cu trecerea timpului sau din cauza condițiilor necorespunzătoare de păstrare, compoziția acestuia se poate modifica.”, a mai precizat medicul

Medicamentele expirate nu trebuie aruncate la gunoi

„Nu se știe cu exactitate dacă medicamentele expirate mai au molecule active în compoziție, însă dacă sunt aruncate în apele reziduale sau la gunoi, ele pot contamina mediul înconjurător. Mai exact, substanțele conținute se pot acumula în apele subterane sau la nivelul solului și pot provoca efecte nocive.

De exemplu, aruncarea antibioticelor în mediul înconjurător poate duce la acumularea unor cantități mici de antibiotic la nivelul solului, care vor crește incidența și riscul de a dezvolta rezistență bacteriană. Astfel, bacteriile vin în contact cu o cantitate insuficientă de antibiotic, pentru a le distruge, moment în care își pot dezvolta mecanisme de rezistență.”, a adăugat sursa Digi24.ro

În România, pastilele expirate pot fi duse la:

  • Puncte de colectare în farmacii;
  • Campanii de colectare în centre specializate;
  • Spitale, locații care acceptă medicamentele expirate, pentru a fi eliminate corect.

Cum trebuie păstrate corect medicamentele

Condițiile de depozitare influențează direct stabilitatea medicamentelor. Potrivit instrucțiunilor de pe ambalaj, pentru a fi eficiente, acestea trebuie păstrate și stocate corespunzător, iar asta înseamnă:

  • în spații răcoroase și uscate/ ferite de lumină directă;
  • în ambalajul original/ departe de surse de căldură sau abur.

Baia și bucătăria sunt considerate printre cele mai nepotrivite locuri pentru depozitarea tratamentelor, din cauza variațiilor mari de temperatură și umiditate.

Editor : C.S.

