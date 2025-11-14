Avertismentul unui medic: O „boală înfiorătoare” ar putea să reapară în România, din cauza vaccinării scăzute

În România ar putea apărea noi cazuri de poliomielită, în contextul în care în ţara noastră acoperirea vaccinală pentru este foarte scăzută, mult sub nivelul optim de 95%, a spus prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu pentru News.ro. Recent, forma sălbatică a virusului poliomielitei a fost descoperită în apele reziduale din Germania, fiind prima depistare din ţară a virusului sălbatic din probe de mediu de la începerea monitorizării de rutină, în 2021, şi la mai bine de 30 de ani de când au fost înregistrate acolo ultimele cazuri de infecţii cu virusul polio sălbatic la oameni. Boala este extrem de gravă, invalidantă, spune Florescu, și nu există tratament. Poate fi însă prevenită prin vaccin.

„Este un semnal de alarmă. Ce înseamnă asta: ca să circule această tulpină sălbatică de virus polio, cineva trebuie să o excrete, adică un om, să o elimine prin materii fecale, de aia se caută în ape reziduale. Şi asta înseamnă că există oameni care elimină această tulpină sălbatică, asta înseamnă că există foarte mulţi oameni care nu sunt vaccinaţi corespunzător şi prin intermediul acestor oameni nevaccinaţi tupinile acestea circulă în continuare”, a explicat medicul.

„Nu este nimic nou, această tulpină sălbatică de polio a fost depistată în apele reziduale din destul de multe ţări dezvoltate, vorbim aici nu numai de Europa, vorbim de Canada, de Orient, din păcate, tulpina sălbatică de virus poliomielitic circulă. Modalitatea aceasta de obiectivare a circulaţiei, şi anume testarea în ape reziduale, este o modalitate extrem de modernă şi de bună pentru a vedea situaţia într-o comunitate şi e evident faptul că este depistat inclusiv în Germania şi probabil că circulă prin multe alte ţări din Europa”, a spus Florescu.

Ea a amintit că o țintă a OMS era eliminarea poliomielitei din lume, dar acest target se îndepărtează, „pentru că există o populaţie din ce în ce mai importantă de copii, în special, dar şi adulti nevaccinaţi, pe de altă parte, mişcările populaţionale mari, oamenii care fug de război şi toate dramele care se întâmpă acum, bineînţeles că amplifică acest lucru, sunt oameni care nu că nu doresc să se vaccineze, nu mai au acces la medicina modernă, şi din cauza aceasta se întâmplă aceste lucruri.

Românii au acces la vaccin, dar aleg să nu-şi vaccineze copiii. Cazurile de poliomielită pot să apară în România, pe fondul vaccinării scăzute.

„Este evident pentru toată lumea, cu o acoperire vaccinală mică şi prezenţa virusului sălbatic prin apele reziduale, înseamnă un risc de apariţie a cazurilor, de reemergenţă a acestei boli în populaţiile cu un grad de vaccinare scăzut, inclusiv în România. Pe scurt, îneamnă că pot să apară cazuri de poliomielită. Cazurile acestea apar la copiii nevaccinaţi. Poliomielita este o boală înfiorătoare. Este o boală care determină sechele definitive. Impotenţă funcţională a membrelor superioare, inferioare, infirmitate pe viaţă, copiii rămân paralizaţi pentru toată viaţa, asta în cazul în care supravieţuiesc, pentru că un alt risc major este riscul de moarte, prin insuficienţă respiratorie”, a explicat medicul.

„Nu degeaba spunem noi, medicii. că aceasta este o boală înfiorătoare şi îngrozitoare. Nu există tratament pentru poliomielită. Tratament etiologic, nu putem da o pastilă care să videce poliomielita, determină nişte sechele îngrozitoare, dar dacă nu avem pastile, avem vaccin.

Vaccinul este extrem de vechi, extrem de bine testat şi administrat la sute de milioane de oameni de-a lungul istoriei lui. S-a demonstrat a fi extrem de sigur şi eficient, numai că în ultimul timp neîncrederea asta generală în ştiinţă, în medicină şi în medici şi prostia generală care se instalează pe tot mapamondul determină oamenii să nu se mai vaccineze, un lucru extrem de greşit”, a continuat Florescu.

„Probabil când vom vedea în România primele cazuri de poliomielită, care vor fi, din păcate, la copiii nevaccinaţi, poate abia atunci vor realiza ce se întâmplă, deşi nu sunt sigură nici de asta, având în vedere ce s-a întâmplat în cazul rujeolei. Sunt mii de cazuri şi zeci de mii de cazuri de rujeolă în România şi cu toate acestea o parte dintre părinţii complet iresponsabili, îndrăznesc să spun aşa, continuă să propage idei antivacciniste, în ciuda evidenţelor”, a continuat ea.

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Sănătate Publică pe site-ul oficial, în luna august 2025, s-a desfăşurat activitatea de estimare a acoperirii vaccinale la vârsta de 12 luni pentru copiii născuţi în luna iulie 2024 înregistraţi în Registrul Electronic Naţional de Vaccinare (RENV). Au fost evaluate antecedentele vaccinale pentru 13 227 de copii, înregistraţi în RENV şi având data de naştere cuprinsă în intervalul 01-31.07.2024. Pentru această cohortă este considerat complet vaccinat copilul care a primit: 1 doză de vaccin BCG, 3 doze de vaccin Hep B pediatric, câte 3 doze din vaccinurile: DTPa, VPI, Hib, Pneumococic şi, respectiv, 1 doză de vaccin RRO.

Acoperirea vaccinală este însă departe de nivelul oprimal de 95%. Iată situaţia: BCG 93,5%,( se administează în maternitate, în primele ore de viaţă ale nou-născuţilor) 3 doze Hep B pediatric 55 %, 3 doze DTPa- 55%, 3 doze VPI 55% ( antipolio), 3 doze Hib (Haemophilus influenzae tip b) 55%, 3 doze Pneumococic 54%, 1 doză RRO 47,4%.

Forma „sălbatică” a virusului care provoacă poliomielită a fost detectată în probe de apă uzată din Germania, a declarat miercuri pentru Reuters Institutul Robert Koch, principalul organism de sănătate publică din ţară, precizând că nu au fost raportate infecţii la oameni. Este prima depistare din ţară a virusului sălbatic din probe de mediu, de la începerea monitorizării de rutină, în 2021, şi la mai bine de 30 de ani după ce au fost înregistrate în Germania ultimele cazuri de infecţii cu virusul sălbatic al poliomielitei, la oameni.

