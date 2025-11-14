Live TV

Avertismentul unui medic: O „boală înfiorătoare” ar putea să reapară în România, din cauza vaccinării scăzute

Data publicării:
MCZoYXNoPTZmZDA2M2UyYjVjYTQyMjc0MDMxNmNmMTg1ZDcyNTE2.thumb
Vaccinarea copiilor împotriva bolilor potenţial mortale înregistrează o scădere la nivel mondial. Foto: Shutterstock

În România ar putea apărea noi cazuri de poliomielită, în contextul în care în ţara noastră acoperirea vaccinală pentru este foarte scăzută, mult sub nivelul optim de 95%, a spus prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu pentru News.ro. Recent, forma sălbatică a virusului poliomielitei a fost descoperită în apele reziduale din Germania, fiind prima depistare din ţară a virusului sălbatic din probe de mediu de la începerea monitorizării de rutină, în 2021, şi la mai bine de 30 de ani de când au fost înregistrate acolo ultimele cazuri de infecţii cu virusul polio sălbatic la oameni. Boala este extrem de gravă, invalidantă, spune Florescu, și nu există tratament. Poate fi însă prevenită prin vaccin.

„Este un semnal de alarmă. Ce înseamnă asta: ca să circule această tulpină sălbatică de virus polio, cineva trebuie să o excrete, adică un om, să o elimine prin materii fecale, de aia se caută în ape reziduale. Şi asta înseamnă că există oameni care elimină această tulpină sălbatică, asta înseamnă că există foarte mulţi oameni care nu sunt vaccinaţi corespunzător şi prin intermediul acestor oameni nevaccinaţi tupinile acestea circulă în continuare”, a explicat medicul.

„Nu este nimic nou, această tulpină sălbatică de polio a fost depistată în apele reziduale din destul de multe ţări dezvoltate, vorbim aici nu numai de Europa, vorbim de Canada, de Orient, din păcate, tulpina sălbatică de virus poliomielitic circulă. Modalitatea aceasta de obiectivare a circulaţiei, şi anume testarea în ape reziduale, este o modalitate extrem de modernă şi de bună pentru a vedea situaţia într-o comunitate şi e evident faptul că este depistat inclusiv în Germania şi probabil că circulă prin multe alte ţări din Europa”, a spus Florescu.

Ea a amintit că o țintă a OMS era eliminarea poliomielitei din lume, dar acest target se îndepărtează, „pentru că există o populaţie din ce în ce mai importantă de copii, în special, dar şi adulti nevaccinaţi, pe de altă parte, mişcările populaţionale mari, oamenii care fug de război şi toate dramele care se întâmpă acum, bineînţeles că amplifică acest lucru, sunt oameni care nu că nu doresc să se vaccineze, nu mai au acces la medicina modernă, şi din cauza aceasta se întâmplă aceste lucruri.

Românii au acces la vaccin, dar aleg să nu-şi vaccineze copiii. Cazurile de poliomielită pot să apară în România, pe fondul vaccinării scăzute.

„Este evident pentru toată lumea, cu o acoperire vaccinală mică şi prezenţa virusului sălbatic prin apele reziduale, înseamnă un risc de apariţie a cazurilor, de reemergenţă a acestei boli în populaţiile cu un grad de vaccinare scăzut, inclusiv în România. Pe scurt, îneamnă că pot să apară cazuri de poliomielită. Cazurile acestea apar la copiii nevaccinaţi. Poliomielita este o boală înfiorătoare. Este o boală care determină sechele definitive. Impotenţă funcţională a membrelor superioare, inferioare, infirmitate pe viaţă, copiii rămân paralizaţi pentru toată viaţa, asta în cazul în care supravieţuiesc, pentru că un alt risc major este riscul de moarte, prin insuficienţă respiratorie”, a explicat medicul.

„Nu degeaba spunem noi, medicii. că aceasta este o boală înfiorătoare şi îngrozitoare. Nu există tratament pentru poliomielită. Tratament etiologic, nu putem da o pastilă care să videce poliomielita, determină nişte sechele îngrozitoare, dar dacă nu avem pastile, avem vaccin.

Vaccinul este extrem de vechi, extrem de bine testat şi administrat la sute de milioane de oameni de-a lungul istoriei lui. S-a demonstrat a fi extrem de sigur şi eficient, numai că în ultimul timp neîncrederea asta generală în ştiinţă, în medicină şi în medici şi prostia generală care se instalează pe tot mapamondul determină oamenii să nu se mai vaccineze, un lucru extrem de greşit”, a continuat Florescu.

„Probabil când vom vedea în România primele cazuri de poliomielită, care vor fi, din păcate, la copiii nevaccinaţi, poate abia atunci vor realiza ce se întâmplă, deşi nu sunt sigură nici de asta, având în vedere ce s-a întâmplat în cazul rujeolei. Sunt mii de cazuri şi zeci de mii de cazuri de rujeolă în România şi cu toate acestea o parte dintre părinţii complet iresponsabili, îndrăznesc să spun aşa, continuă să propage idei antivacciniste, în ciuda evidenţelor”, a continuat ea.

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Sănătate Publică pe site-ul oficial, în luna august 2025, s-a desfăşurat activitatea de estimare a acoperirii vaccinale la vârsta de 12 luni pentru copiii născuţi în luna iulie 2024 înregistraţi în Registrul Electronic Naţional de Vaccinare (RENV). Au fost evaluate antecedentele vaccinale pentru 13 227 de copii, înregistraţi în RENV şi având data de naştere cuprinsă în intervalul 01-31.07.2024. Pentru această cohortă este considerat complet vaccinat copilul care a primit: 1 doză de vaccin BCG, 3 doze de vaccin Hep B pediatric, câte 3 doze din vaccinurile: DTPa, VPI, Hib, Pneumococic şi, respectiv, 1 doză de vaccin RRO.

Acoperirea vaccinală este însă departe de nivelul oprimal de 95%. Iată situaţia: BCG 93,5%,( se administează în maternitate, în primele ore de viaţă ale nou-născuţilor) 3 doze Hep B pediatric 55 %, 3 doze DTPa- 55%, 3 doze VPI 55% ( antipolio), 3 doze Hib (Haemophilus influenzae tip b) 55%, 3 doze Pneumococic 54%, 1 doză RRO 47,4%.

Forma „sălbatică” a virusului care provoacă poliomielită a fost detectată în probe de apă uzată din Germania, a declarat miercuri pentru Reuters Institutul Robert Koch, principalul organism de sănătate publică din ţară, precizând că nu au fost raportate infecţii la oameni. Este prima depistare din ţară a virusului sălbatic din probe de mediu, de la începerea monitorizării de rutină, în 2021, şi la mai bine de 30 de ani după ce au fost înregistrate în Germania ultimele cazuri de infecţii cu virusul sălbatic al poliomielitei, la oameni.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
4
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
vreme, iarna, decembrie
5
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății anunță controale la clinica stomatologică unde o...
vreme, iarna, toamna, meteo
Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Cum va fi vremea în...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Rogobete, despre fetița decedată la dentist: Se pare că a...
Atac masiv asupra Kievului. Foto: Serviciile de urgență ucrainene
Atac masiv rusesc, cu rachete și drone, asupra Kievului: un mort și...
Ultimele știri
Reacția clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
Accident grav în Mureș. Șase oameni au ajuns la spital
BBC îi cere scuze lui Trump pentru editarea unor declarații, dar refuză să îi plătească despăgubiri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Rogobete spune că a sesizat Parchetul, după ce a fost invitat la conferinţa medicilor conspiraţionişti
bani whatsapp
Înșelăciune pe WhatsApp în numele unui medic: Pacienții au primit un mesaj prin care li se cereau bani. „Nu mă așteptam”
Police car in Nice, France.
Corpul unei doctorițe românce din Franța a fost găsit carbonizat. Suspect e chiar fiul de 22 de ani al femeii
medic de familie la birou cu un pacient
10 medici din Italia și-au umplut listele de aşteptare cu sute de programări false, pentru a munci mai puţin
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul William, "pus la colț" de fiul său. Prințul George vrea telefon cu orice preț: „A devenit o problemă...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Milionarul Dani Mocanu s-a ascuns într-un sat de meșteri olari și dormea cu 300 de lei pe noapte. Adevărul...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
După ce Leo Messi a vizitat Camp Nou, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a făcut marele anunț: „Lucrăm la...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Cum conduci în siguranţă pe ceaţă. Reglaje esenţiale la maşină şi sfaturi utile pentru şoferi
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Pro FM
Kevin Federline dezvăluie că fiii lui încearcă să repare relația cu Britney Spears: "Își iubesc enorm mama...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 de procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA