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Axa intestin-creier. Legătura între sănătatea intestinală şi depresie, explicată prin intermediul unui nou studiu

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Axa creier - intestin
Cercetătorii au descoperit că afecțiunile gastrointestinale au cea mai puternică asociere genetică cu depresia. Foto: Profimedia
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O echipă de cercetători din Australia a identificat o legătură genetică puternică între afecţiunile asociate sănătăţii intestinale şi depresie, ceea ce oferă noi informaţii cu privire la motivul pentru care bolile fizice însoţesc adesea această problemă de sănătate mintală.

Bolile fizice pot contribui în mod substanţial la starea precară de sănătate a persoanelor cu depresie, care riscă să moară cu până la 12 ani mai devreme decât cele care nu suferă de această afecţiune, conform unui comunicat publicat marţi de Institutul de Cercetări Medicale QIMR Berghofer din Australia, transmite conform Agerpres agenţia de presă Xinhua.

Studiul, publicat în revista ştiinţifică Nature Genetics, a examinat relaţia genetică dintre tulburarea depresivă majoră şi patru grupe de boli fizice: cardiovasculare, metabolice, gastrointestinale şi imunitare.

Deşi toate cele patru grupe erau legate genetic de depresie, bolile gastrointestinale - inclusiv sindromul intestinului iritabil, boala de reflux gastroesofagian, litiaza biliară şi ulcerul peptic - au prezentat cea mai puternică asociere, se precizează în comunicat.

Cercetătorii au descoperit că factorii de risc genetici asociaţi acestor boli fizice se suprapuneau cu aproape jumătate dintre cei implicaţi în depresie.

Autorul principal al studiului, Damian Woodward, doctorand la QIMR Berghofer, a afirmat că rezultatele subliniază importanţa acordării unei atenţii deosebite dincolo de creier atunci când se tratează depresia. „Am constatat că afecţiunile gastrointestinale aveau cea mai puternică legătură genetică comună cu depresia, confirmând faptul că axa intestin-creier joacă un rol esenţial în explicarea motivului pentru care depresia apare frecvent alături de afecţiuni fizice”, a declarat Woodward.

„Intestinul este numit adesea 'al doilea creier', având în comun multe dintre aceleaşi substanţe chimice de semnalizare şi conţinând un număr mare de celule nervoase”, a spus cercetătorul, adăugând că acest studiu a identificat factori genetici care afectează comunicarea dintre intestin şi creier şi care ar putea contribui la apariţia depresiei, a disfuncţiilor intestinale şi a afecţiunilor legate de sistemul imunitar.

Oamenii de ştiinţă speră că aceste descoperiri vor contribui la identificarea unor noi posibilităţi de tratament, inclusiv prin reorientarea utilizării medicamentelor existente, şi la reducerea impactului asupra sănătăţii asociat cu depresia.

Editor : S.S.

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