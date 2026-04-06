Live TV

Bacterie periculoasă depistată din nou în rețeaua de apă a Spitalului de Pediatrie Ploieşti. Internările vor fi limitate

Data publicării:
robinet din care curge apă
Foto: Getty Images

Bacteria Pseudomonas aeruginosa a fost depistată din nou într-o probă de apă prelevată de la Spitalul de Pediatrie Ploieşti, conducerea unităţii sanitare luând măsuri pentru oprirea consumului de apă din reţea şi pentru limitarea internărilor.

"Am monitorizat apa potabilă cum o facem de obicei şi, la laboratorul independent care a prelevat apa, din tot spitalul a ieşit la o probă, la o chiuvetă, neconformă şi am chemat DSP-ul astăzi să preleveze şi ei (...). Când am aflat că este problemă la acea chiuvetă, am oprit consumul de apă potabilă pe tot spitalul (...) şi dăm apă îmbuteliată, gătim cu apă de la Apa Nova şi apa noastră o folosim doar pentru menajer, adică pentru toalete", a declarat luni, pentru Agerpres, managerul spitalului, Anca Miu.

Potrivit sursei citate, în proba neconformă au crescut colonii de pseudomonas aeruginosa.

Conducerea spitalului a luat măsuri pentru asigurarea apei îmbuteliate pentru toată perioada sărbătorilor şi va limita internările doar la urgenţe, a precizat Anca Miu.

Chiuveta de la care a fost prelevată acea probă se află în boxa unde se depoziteau materialele de curăţenie, iar restul probelor din spital au fost conforme.

"E o chiuvetă nu prea folosită. Probele de pe secţie de la copii au fost conforme, adică au fost sterile. (...) nefiind foarte folosită chiuveta aceea, pentru că era într-o boxă de curăţenie, adică unde se depozitau materialele de curăţenie, mopuri (...), necirculând apa foarte frecvent, stagnează şi cam asta este", a explicat managerul unităţii sanitare.

Miercuri va fi realizată dezinfecţia programată a instalaţiei de apă, iar apoi urmează noi prelevări de probe.

Din punctul de vedere al managerului Anca Miu, această situaţie se va repeta câtă vreme nu se poate înlocui toată instalaţia de apă a spitalului.

În urmă cu un an, instalaţia de apă a Spitalului de Pediatrie a fost înlocuită în procent de două treimi, după depistarea aceleiaşi bacterii într-o probă de apă.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat ridicarea restricţiilor de consum al apei la Spitalul de Pediatrie Ploieşti abia după patru luni de la depistarea acelei probe neconforme, la finalizarea lucrărilor de înlocuire a instalaţiilor interioare de distribuire a apei potabile.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

OFICIAL | Ucraina, victorie uriașă în fața Rusiei! Replica surprinzătoare a Moscovei: ”Am respectat legile noastre”. Ce urmează
Digi Sport
OFICIAL | Ucraina, victorie uriașă în fața Rusiei! Replica surprinzătoare a Moscovei: ”Am respectat legile noastre”. Ce urmează
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan (1)
Nicușor Dan, după consultările cu Bolojan și miniștrii la Cotroceni...
Donald Trump
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de...
Mircea Lucescu
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui...
emmanuel macron recep erdogan
Tur diplomatic în perioada Summitului B9: Macron și Erdogan vor fi...
Ultimele știri
După ce a dat vina pe Ucraina pentru sabotajul împotriva gazoductului sârbo-ungar, Viktor Orban ridică din umeri: „Deocamdată nu ştim”
Compania Elbit Systems se pregăteşte să înceapă livrarea de drone către România, după ce Miruță a amenințat cu anularea contractului
România și Statele Unite consolidează colaborarea în sănătate. Rogobete vorbește despre soluții concrete pentru pacienți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat în...
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Marius Andronache, medicul adus de familie din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu. Are...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ținta sabotajului rusesc din Capitală. Detalii inedite din dosarul DIICOT despre bomba care trebuia să...
Adevărul
Trump susține că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, dar acestea au ajuns la anumite grupuri. „Vor să...
Playtech
Ce pensie îți dă statul dacă ai muncit ani întregi pe salariul minim
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți...
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
O bacterie veche de 5.000 de ani, rezistentă la antibiotice, descoperită într-una dintre cele mai cunoscute...
Newsweek
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”