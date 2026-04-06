Bacterie periculoasă depistată din nou în rețeaua de apă a Spitalului de Pediatrie Ploieşti. Internările vor fi limitate

Bacteria Pseudomonas aeruginosa a fost depistată din nou într-o probă de apă prelevată de la Spitalul de Pediatrie Ploieşti, conducerea unităţii sanitare luând măsuri pentru oprirea consumului de apă din reţea şi pentru limitarea internărilor.

"Am monitorizat apa potabilă cum o facem de obicei şi, la laboratorul independent care a prelevat apa, din tot spitalul a ieşit la o probă, la o chiuvetă, neconformă şi am chemat DSP-ul astăzi să preleveze şi ei (...). Când am aflat că este problemă la acea chiuvetă, am oprit consumul de apă potabilă pe tot spitalul (...) şi dăm apă îmbuteliată, gătim cu apă de la Apa Nova şi apa noastră o folosim doar pentru menajer, adică pentru toalete", a declarat luni, pentru Agerpres, managerul spitalului, Anca Miu.

Potrivit sursei citate, în proba neconformă au crescut colonii de pseudomonas aeruginosa.

Conducerea spitalului a luat măsuri pentru asigurarea apei îmbuteliate pentru toată perioada sărbătorilor şi va limita internările doar la urgenţe, a precizat Anca Miu.

Chiuveta de la care a fost prelevată acea probă se află în boxa unde se depoziteau materialele de curăţenie, iar restul probelor din spital au fost conforme.

"E o chiuvetă nu prea folosită. Probele de pe secţie de la copii au fost conforme, adică au fost sterile. (...) nefiind foarte folosită chiuveta aceea, pentru că era într-o boxă de curăţenie, adică unde se depozitau materialele de curăţenie, mopuri (...), necirculând apa foarte frecvent, stagnează şi cam asta este", a explicat managerul unităţii sanitare.

Miercuri va fi realizată dezinfecţia programată a instalaţiei de apă, iar apoi urmează noi prelevări de probe.

Din punctul de vedere al managerului Anca Miu, această situaţie se va repeta câtă vreme nu se poate înlocui toată instalaţia de apă a spitalului.

În urmă cu un an, instalaţia de apă a Spitalului de Pediatrie a fost înlocuită în procent de două treimi, după depistarea aceleiaşi bacterii într-o probă de apă.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat ridicarea restricţiilor de consum al apei la Spitalul de Pediatrie Ploieşti abia după patru luni de la depistarea acelei probe neconforme, la finalizarea lucrărilor de înlocuire a instalaţiilor interioare de distribuire a apei potabile.

