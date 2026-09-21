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Video Banii și distanța blochează accesul medical. Ce spun românii care nu au ajuns la doctor de peste un deceniu

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femeie la medic
Lipsa banilor și distanța până la cel mai apropiat spital îi țin pe mulți români departe de medic ani la rând. Credit foto: Guliver/Getty Images
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În România, încă sunt oameni care nu ajung la medic cu anii. Lipsa banilor și distanța prea mare până la spitale ajung să fie mai importante decât sănătatea. Pentru a veni în sprijinul pacienților de la sate, Crucea Roșie organizează periodic caravane cu consultații gratuite. Medicii spun că, de cele mai multe ori, pacienții pe care ajung să îi consulte au probleme grave, unele dintre ele greu de tratat.

Un drum până la medicul aflat la zeci de kilometri distanță înseamnă bani pentru transport și o zi întreagă de muncă pierdută. Tanti Tanța n-a mai fost de 8 ani la spital, iar atunci a fost din cauza unei urgențe: își rupsese piciorul.

„Nu sunt bani... Să plătești și o mașină dacă n-ai avea copii, să te duci la Buzău să faci toate astea, nu-ți convine. Înseamnă că dai pensia pe drum și până luna cealaltă ce faci?! N-ai ce mânca”, spune tanti Tanța.

În comuna Cozieni, din județul Buzău, sunt puțin peste 1.700 de oameni. Unii dintre ei spun că nu au ajuns niciodată la medic, pentru investigații de rutină.

„Am diabet de 15 ani. N-avem posibilitate, am 1.280 de lei pensia. Este complicat să mergem la medic, că n-avem bani. Stăm așa, până pici jos”, spune o altă localnică.

„Nu am mai fost (n. red. la medic) de mulți ani, mai mult de 10”, recunoaște cineva.

„De vreo câțiva ani în urmă, 10-15 ani”, completează altcineva.

Voluntarii Crucii Roșii au venit în comună să le ofere localnicilor consultații gratuite. Peste 300 de oameni au profitat de ocazie.

„Am venit pentru mama, știam că are ceva probleme cu anemia. N-a mai mers la medic de foarte mulți ani”, spune o femeie din comună.

„Se fac analize medicale cu rezultatul pe loc, maxim 15-20 de minute avem rezultatul. Avem și un biolog aici în prima caravană, se face și un EKG, se măsoară tensiunea”, explică Floarea Bîrzu, director filiala Crucea Roșie Buzău.

„Persoanele trecute de 70 de ani și care n-au fost niciodată vin cu probleme oculare grave care, în general, nu mai pot fi corectate cu ochelari, de cele mai multe ori fiind nevoie de controale oftalmologice și chiar intervenții chirurgicale”, explică medicul oftalmolog Alexandru Gheorghe.

În medie, românii merg la medic de 5,8 ori pe an. În alte țări europene, media trece de 10 consultații.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

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