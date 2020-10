Bărbat confirmat cu Covid, uitat în curtea unui spital din Sibiu: ”Am stat în picioare 12 ore. N-am avut nici măcar apă”

Un bărbat din Sibiu confirmat cu Covid-19 a trăit o experiență neplăcută după ce s-a prezentat la spital pentru internare, așa cum i-a fost indicat de DSP. Omul nu avea simptome, însă a fost pus să aștepte o zi întreagă pentru ca angajații Direcției de Sănătate Publică să emită o decizie de izolare la domiciliu.

Pacientul are 58 de ani și a povestit publicației locale Turnul Sfatului întreaga sa experiență cu sistemul medical din România. Incidentul a avut loc la Spitalul Județean din Sibiu, acolo unde managerul unității susține că știe de situație și susține că personalul e prea puțin pentru a face față numărului mare de cazuri. Pentru a fi trimis acasă, un pacient depistat pozitiv cu coronavirus, dar asimptomatic, trebuie să fie văzut de un cadru medical, ca mai apoi DSP să poată emite decizia de autoizolare. Procedura îi ține pe oameni zeci de ore în curțile spitalelor, fără apă și mâncare, așa cum susține și pacientul din Sibiu.

Testat pozitiv cu Covid, ținut de DSP 12 ore în curtea spitalului

Omul spune că a vrut să meargă să-și viziteze fiul stabilit la Viena, iar pentru asta a vrut să-și facă un test Covid, la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Bărbatul este asimptomatic, iar după o zi și jumătate a fost sunat de DSP pentru investigații amănunțite. Puțin după ora 14 a ajuns în curtea unității medicale, iar de acolo a început aventura.

Bărbatul de 58 de ani a fost supus unor serii de investigații medicale, de la anlize de sânge și până la raze la plămâni.

„Ajuns la spital la ora 14.00 am ieșit de la medicul infecționist la ora 21.30. Am așteptat foarte mult până am intrat la medic, iar cei care au rămas, am înțeles că au scăpat dimineața”, spune bărbatul.

„Acolo începe adevărata epopee și cu cei de la DSP de unde a trebuit să primesc o decizie de carantinare și cu cei de la spital. Am ajuns la spital acolo unde se face triajul. Vreau să vă spun că trebuie să stai afară, deși este octombrie și vremea s-a răcit considerabil. Trebuie să stai afară cât durează tot triajul acesta și nu eram doar eu, erau și pacienți cu probleme, pacienți care nu se simțeau bine, pacienți cu febră. Chiar am lăsat pe cineva care avea febră să meargă înaintea mea. Durează patru ore până îți fac analizele de sânge. Am așteptat în curte, în picioare. Nu sunt scaune să stea oamenii jos. Toată lumea stătea pe o bordură, pe o țeavă din aceea de gaz, care pe unde putea. Și au fost în jur de 40 de persoane”, mai povestește pacientul, potrivit sursei citate.

Investigațiile medicale au arătat că starea de sănătate este una bună și poate merge acasă, în izolare. A trebuit să aștepte însă decizia de la DSP pentru a putea părăsi spitalul.

„Cu toate că medicul a decis că pot pleca acasă, pentru a face asta avem nevoie de o decizie de la DSP, care ar fi trebuit să ajungă în două ore, după cum mi-au spus cei de acolo. La 12 și 10 minute noaptea m-au anunțat că nu mai sosește decizia și că trebuie să aștept până dimineața. M-am supărat și am plecat acasă. M-am întors a două zi dimineață după decizie și am suportat mustrarea din partea doctorilor, dar n-aș mai fi putut să stau. Mi-a fost frig toată ziua, iar dacă aș fi rămas ar fi trebuit să aștept în față, afară. Ne spuneau că este cortul acela de triaj, dar ce să facă mai bine de 40 de oameni câți eram într-un cort cu trei paturi. Când am ajuns acasă a trebuit să stau în apă fierbinte ca să-mi revin. Eu nu mă mir că în România se moare din cauza asta. Eu n-am simptome, dar după ziua de ieri am ajuns să fiu răcit. Nu mă mir că suntem printre primele țări din Europa la cazurile de morți, dacă așa se face triajul la noi”, spune sibianul.

Condiții inumane pentru pacienții depistați pozitiv. Medicii dau vina pe lipsa de personal

Bărbatul din Sibiu s-a arătat revoltat pentru că pe lângă faptul că a stat ore în șir în curtea spitalului, nimeni nu a adus nici măcar un pahar cu apă.

„Am stat în picioare 12 ore. Nu ți se oferă absolut nimic. Nu primești nici măcar un pahar cu apă. Dacă nu ai inspirația să-ți iei apă, nu ai ce face. Nu ai mâncare, nu ai nimic. Nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă dacă afară plouă”, a mai spus omul.

Managerul spitalului din Sibiu spune că știe de situație și susține că motivul principal este lipsa de personal.

„Așa ajungem ca pacientul să stea foarte multe ore până când avem, ca să spunem așa, o imagine completă a pacientului, cu analize, cu radiografii și cu un computer tomograf toracic. Acestea sunt problemele”, spune Liliana Coldea, managerul Spitalului Clinic Județean Sibiu, pentru Turnul Sfatului.

În ceea ce privește condițiile de așteptare și faptul că oamenii stau pe unde pot, managerul spune că este conștientă și de acest aspect. „Știu, așa îi văd și eu, dar asta din cauza faptului că sunt foarte multe cazuri pozitive, pentru că, dacă ar fi un număr de 30 de cazuri, poate ar fi altfel gestionată situația. Ieri au fost 88 de cazuri. Vă dați seama că volumul a fost de aproape trei ori mai mare decât într-o zi în care, ne-am obișnuit, cu numărul de cazuri”, mai spune Coldea.

