Băutura naturală care reduce tensiunea arterială și susține sănătatea inimii. Specialiștii explică ce cantitate poți consuma zilnic

Marina Cimpoacă Data publicării:
Beneficiile sucului de sfeclă roșie pentru organsim. Foto Getty Images
Beneficiile sucului de sfeclă roșie pentru organism Alte modalități de a consuam sfecla roșie

Sucul de sfeclă roșie, o băutură naturală tot mai populară în preferințele persoanelor interesate de un stil de viață sănătos, este apreciat pentru efectele sale benefice asupra organismului. Integrat în alimentația zilnică sau consumat în scop preventiv, acesta este asociat cu susținerea unor funcții esențiale, precum circulația sanguină, nivelul de energie și procesele metabolice, contribuind totodată la menținerea stării generale de sănătate. Corina Pelin, dietetician autorizat, a explicat, pentru Digi24.ro, care sunt principalele proprietăți ale sucului de sfeclă roșie și care este cantitatea optimă recomandată pentru consum.

Sfecla roșie este o legumă rădăcinoasă cu un profil nutrițional complex, consumată de secole în alimentația tradițională și apreciată astăzi pentru conținutul său bogat în vitamine, minerale și compuși bioactivi.

Beneficiile sucului de sfeclă roșie pentru organism

„Sucul de sfeclă roșie este recunoscut pentru impactul său asupra sănătății cardiovasculare. Conținutul ridicat de nitrați alimentari, transformați în organism în oxid nitric, contribuie la relaxarea vaselor de sânge și la îmbunătățirea funcției endoteliale. Acest proces favorizează o circulație mai eficientă, crește elasticitatea vasculară și poate avea drept efect reducerea valorilor tensiunii arteriale.

În același timp, consumul acestei băuturi susține oxigenarea țesuturilor și eficiența proceselor celulare implicate în producerea energiei. Rezultatul se traduce printr-o rezistență mai mare la efort și o instalare întârziată a stării de oboseală, aspect relevant în special pentru persoanele active sau pentru sportivi.

Efectele benefice nu se limitează însă doar la sistemul cardiovascular. Prin optimizarea fluxului sanguin, pot fi influențate și alte funcții ale organismului. De exemplu, o circulație adecvată poate avea un rol în susținerea funcției erectile, în contextul în care sănătatea vasculară este strâns legată de această problemă, frecvent asociată cu afecțiuni precum diabetul sau nivelurile ridicate ale colesterolului.

Sucul de sfeclă: Combate stresul oxidativ și reduce inflamația

La nivel cerebral, creșterea fluxului sanguin determină o oxigenare mai eficientă a creierului, în special în regiunile responsabile de memorie și concentrare. Cercetările realizate în rândul persoanelor vârstnice au indicat faptul că acest mecanism poate contribui la menținerea funcțiilor cognitive și la susținerea performanței mentale.

În plus, sfecla roșie conține betalaine, compuși cu proprietăți antioxidante puternice, care ajută la combaterea stresului oxidativ și la reducerea inflamației. Aceste efecte au un rol important în protecția celulară și pot contribui la diminuarea riscului de apariție a unor afecțiuni cronice.

Pe plan metabolic, compușii bioactivi din sfeclă pot susține echilibrul organismului, iar în cazul persoanelor cu diabet, se recomandă consumul legumei întregi, datorită aportului de fibre care contribuie la menținerea unui nivel stabil al glicemiei.

De asemenea, aportul de acid folic (vitamina B9) sprijină producerea globulelor roșii, fiind util atât în prevenirea, cât și în susținerea tratamentului anemiei, chiar dacă sfecla roșie nu este o sursă semnificativă de fier.” , a explicat Corina Pelin

Alte modalități de a consuam sfecla roșie

„Pe lângă consumul sub formă de suc, sfecla roșie poate fi integrată cu ușurință în alimentația zilnică în variate moduri. Aceasta poate fi consumată crudă, rasă sau tăiată în felii subțiri și adăugată în salate, dar și preparată termic, prin fierbere ori coacere, ulterior fiind asezonată cu ulei de măsline și suc de lămâie. De asemenea, poate fi integrată în smoothie-uri, în combinație cu fructe, precum mărul, sau cu alte legume, cum ar fi morcovul, pentru un gust mai echilibrat.

În ceea ce privește consumul de suc de sfeclă roșie este recomandat să se consume o cantitate moderată, de aproximativ 250-500 ml pe zi.
Totuși, este important de menționat că persoanele predispuse la formarea pietrelor la rinichi ar trebui să manifeste prudență, întrucât sfecla roșie conține oxalați, compuși care pot favoriza apariția acestora în cazul unui consum excesiv.”, conchide sursa Digi24.ro

