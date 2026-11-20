Băuturile considerate adesea alternative sănătoase la sucurile carbogazoase pot ascunde cantități semnificative de zahăr, chiar și atunci când sunt promovate drept produse naturale. Consumul frecvent al acestora poate favoriza creșterea în greutate și influența nivelul glicemiei. Dr. Andra Neacșu, medic endocrinolog cu expertiză în nutriție, a explicat pentru Digi24.ro cum recunoaștem ingredientele folosite pentru îndulcire și ce opțiuni avem pentru o alimentație echilibrată.

Specialiștii atrag atenția că este important să citim cu atenție etichetele produselor, deoarece zahărul poate apărea sub diferite denumiri, iar cantitatea reală poate fi mai greu de identificat la o primă vedere.

Băuturi considerate sănătoase, dar cu un conținut ridicat de zahăr

Sucurile naturale din comerț

„Băuturile îmbuteliate disponibile în comerț, indiferent dacă sunt carbogazoase sau nu, inclusiv cele din fructe etichetate drept „naturale”, pot avea un conținut ridicat de zahăr și, implicit, de calorii.

Consumul acestora favorizează însă acumularea unui surplus energetic, deoarece aportul caloric provenit din lichide nu este compensat în aceeași măsură prin senzația de plenitudine, comparativ cu cea generată de alimentele solide. Prin urmare, putem ingera un număr considerabil de calorii fără să percepem acest lucru.

Sucurile de fructe preparate acasă, o alternativă mai sănătoasă

Sucurile proaspăt preparate în casă, fără adaos de zahăr, pot fi o alternativă mai bună la băuturile răcoritoare din comerț, deoarece permit controlul ingredientelor și evitarea aditivilor utilizați în produsele industriale.

Cu toate acestea, stoarcerea elimină o mare parte din pulpă și fibre, inclusiv pectina, care încetinește absorbția zaharurilor, contribuie la stabilizarea glicemiei și menține senzația de sațietate.

Spre deosebire de suc, fructele consumate întregi păstrează aceste componente, asigurând o absorbție mai lentă a glucidelor și o sațietate prelungită. În plus, obținerea unui singur pahar poate necesita mai multe fructe decât am consuma în mod obișnuit.

Așadar, deși sucurile proaspete furnizează vitamine și minerale, fructele întregi rămân varianta optimă din punct de vedere nutrițional, prin aportul de fibre și controlul mai bun al cantității de zaharuri ingerate.”, a explicat Dr. Andra Neacșu, medic endrocrinolog cu expertiză în nutriție

Ceaiurile îmbuteliate

„Ceaiurile îmbuteliate pot avea un conținut ridicat de zahăr adăugat, ceea ce le face considerabil mai dulci decât infuziile preparate acasă. O alternativă mai echilibrată o reprezintă ceaiurile făcute în casă, fără îndulcitori, care pot fi aromatizate cu lămâie sau lime și, dacă este necesar, cu o cantitate mică de miere.

Contează și frecvența consumului. Dacă sunt băute zilnic și în cantități mari, aceste produse pot contribui semnificativ la aportul de zahăr, fără ca acest lucru să fie întotdeauna observat.

Deși au la bază extracte de ceai, băuturile îmbuteliate nu sunt neapărat o alternativă mai sănătoasă la sucurile carbogazoase. Pentru o alegere informată, este important să verificăm conținutul de zahăr, valorile nutriționale și lista ingredientelor de pe etichetă.

Cafeaua aromatizată

Siropurile aromate, frișca, cremele și toppingurile pot transforma cafeaua într-o băutură bogată în zahăr și calorii. Consumul frecvent poate favoriza creșterea aportului caloric, fără beneficii nutriționale importante. O variantă mai echilibrată este cafeaua simplă, neîndulcită, cu puțin lapte semidegresat sau scorțișoară.

Consumată cu moderație, cafeaua simplă poate îmbunătăți concentrarea și vigilența, susține nivelul de energie și furnizează antioxidanți care protejează celulele. De asemenea, a fost asociată cu un risc mai redus de apariție a unor boli neurodegenerative, precum Alzheimer și Parkinson.

Pentru adulții sănătoși, consumul nu ar trebui să depășească 400 mg de cofeină pe zi, echivalentul a aproximativ trei-patru cești, în funcție de concentrație. Toleranța diferă însă de la o persoană la alta. ”, a adăugat specialistul

Cu ce putem îndulci cafeaua fără să adăugăm zahăr?

„Pentru a reduce cantitatea de zahăr, există și variante de siropuri sau arome fără zahăr, care folosesc îndulcitori artificiali. Acestea pot reprezenta o alternativă pentru persoanele care vor să reducă aportul caloric, însă este important ca folosirea lor să rămână moderată și să nu înlocuiască în mod constant toate sursele de dulceață din alimentație.

O altă soluție este aromatizarea cafelei cu ingrediente naturale, precum vanilia, scorțișoara, nucșoara sau cacao. Acestea pot oferi un gust mai intens, fără să fie nevoie de cantități mari de zahăr sau siropuri îndulcite.”, a completat Dr. Andra Neacșu

Cum afectează excesul de zahăr organismul

„Consumul frecvent de băuturi îndulcite poate afecta sănătatea, favorizând creșterea în greutate și acumularea de țesut adipos. Totodată, aportul excesiv de zahăr este asociat cu un risc crescut de tulburări metabolice, diabet zaharat de tip 2 și boli cardiovasculare.

Un alt aspect important este impactul zaharurilor simple asupra glicemiei. Acestea sunt absorbite rapid în organism, provocând creșteri ale nivelului glucozei din sânge. Pentru limitarea efectelor negative, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca zaharurile libere să reprezinte mai puțin de 10% din aportul caloric zilnic, cu un obiectiv ideal sub 5%, pentru beneficii suplimentare asupra sănătății.”, a mai explicat sursa Digi24.ro

Cum citim corect eticheta unei băuturi și cum identificăm zahărul adăugat

„În cazul sucurilor îmbuteliate, dacă produsul nu este etichetat drept „100% suc de fructe”, compoziția poate include și alte ingrediente, precum zahăr adăugat, siropuri, coloranți, aditivi sau îndulcitori.

Pentru a identifica aceste adaosuri, este important să verificăm nu doar tabelul valorilor nutriționale, ci și lista ingredientelor. Aceasta oferă informații despre toate componentele produsului, inclusiv despre substanțele utilizate pentru îndulcire.

Pe lângă sucul sau concentratul de fructe, eticheta poate menționa zahăr, sirop de glucoză, sirop de agave sau alți îndulcitori. Prezența acestora în primele poziții ale listei poate indica o proporție semnificativă în compoziția produsului.

În schimb, sucurile 100% din fructe nu conțin zahăr adăugat sau alte ingrediente de îndulcire. Totuși, acestea păstrează zaharurile prezente în mod natural în fructe, motiv pentru care consumul trebuie să rămână moderat.

O altă diferență între sucurile preparate în casă și cele din comerț este termenul de valabilitate. Băuturile proaspăt stoarse au o perioadă de păstrare mai scurtă, în timp ce produsele ambalate rezistă mai mult datorită unor procese precum pasteurizarea și ambalarea în condiții controlate.”, a conchis sursa Digi24.ro

Riscurile consumului de băuturi energizante pentru sănătatea inimii

Potrivit specialiștilor, băuturile energizante nu sunt recomandate, nici măcar în variantele fără zahăr. Deși produsele light pot părea o alegere mai bună din perspectiva aportului caloric, acestea pot conține cantități mari de cofeină, care pot afecta sistemul cardiovascular. Consumul excesiv poate favoriza apariția unor probleme precum creșterea tensiunii arteriale, tahicardia și tulburările de ritm cardiac.