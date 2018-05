Boala care poate fi anunțată de răcelile frecvente

Sunteți mai mereu răciți, în ciuda tratamentelor? S-ar putea ca de fapt să nu fie vorba de răceală, ci de astm bronșic. Nu toate formele acestei boli debutează cu o criză de sufocare.

O persoană cu astm bronșic are momente în care se simte foarte rău și momente în care este foarte bine. Dacă nu ajunge la medic în perioada în care are crize, boala este greu de depistat. Chiar și analizele ies bine. În plus, există și forme cu simptome înșelătoare. Nu e de mirare că mulți pacienți sunt diagnosticați și după 2-3 ani de la debutul astmului.

Un simptom înșelător este tusea seacă. Problema este că poate avea peste 20 de cauze, printre care refluxul gastroesofagian, sinuzita, rinita alergică, dar și astmul.

Dr. Veronica Şurlea, medic primar pneumolog: Orice tuse care nu este productivă, care trenează mai mult de 4-6 săptămâni trebuie investigată și efectuarea unei simple spirometrii cu test bronhodilatator poate să elucideze etiologia tusei.

Și senzatia de greutate în piept poate fi semnul unui astm bronsic, dar și al altor afecțiuni.

Dr. Veronica Şurlea, medic primar pneumolog: Uneori această simptomatologie poate fi pusă pe seama unei malformații a cutiei toracice, pe seama unei oboseli cronice, de multe ori e confundată cu durerea din infarctul de miocard sau pur și simplu din cauza creșterii în greutate.

Crizele de sufocare sunt semn clar de astm, dar nu toate sunt spectaculoase și astfel pot fi trecute cu vederea. În plus, poate apărea și un șuierat.

Dr. Oana Deleanu, medic primar pneumolog: Ei simt o greutate în a trage aer în piept, dar și în momentul în care expiră, atunci apare șuieratul respectiv. Se aude. Multe persoane descriu crizele de sufocare acel suspin, acel oftat adânc. Nu! Asta nu se numește dispnee, cu toții mai avem din când în când câte o apăsare pe suflet, cu toții simțim din când în când nevoia să oftăm adânc.

Respirația suierătoare poate apărea și în timpul unor așa-zise răceli.

Dr. Oana Deleanu, medic primar pneumolog: Marea majoritate a oamenilor consideră că au răcit și de asta au respirația asta șuierătoare, ajung să se trateze cu antibiotic, de multe ori cu medicamente luate din farmacii, episodul lor trece, după care reapare.

În timpul acestor episoade poate curge și nasul, iar ochii pot să usture ori să se înroșească. Asta pentru că astmul merge uneori mână în mână cu rinita alergică sau conjunctivita.