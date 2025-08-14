Live TV

Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor. Explicațiile oferite de CNAS

Data publicării:
cnas sigla
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă, joi, într-un comunicat de presă, că în prezent instituţia dispune de credite de angajament care asigură continuitatea tratamentelor pentru bolnavii de cancer. CNAS precizează că „deficiul de credite bugetare” generează „întârzieri în decontarea facturilor către furnizori”, dar tratamentele sunt în continuare acordate în baza respectivelor credite de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

”Chiar dacă există un deficit de credite bugetare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori, tratamentele sunt în continuare acordate în baza creditelor de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate”, se arată într-un comunicat de presă postat în pagina de Facebook a CNAS.

Potrivit sursei citate, fondurile pentru tratamentele oncologice au fost prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 2025, dar creşterea numărului de pacienţi şi extinderea accesului la terapii inovatoare au condus la un necesar financiar suplimentar, pentru care CNAS a solicitat fundamentat fonduri prin proiectul de rectificare bugetară.

„Până la aprobarea rectificării bugetului FNUASS1 cu sumele necesare, CNAS va utiliza toate mecanismele interne de redistribuire între indicatorii clasificaţiei bugetare, astfel încât să fie asigurat accesul continuu şi neîntrerupt al pacienţilor la tratamente”, precizează instituţia.

CNAS continuă demersurile către instituţiile abilitate ale statului pentru suplimentarea bugetului FNUASS cu creditele bugetare necesare decontării medicamentelor la termenele legale de plată. Aceste demersuri vizează atât asigurarea continuităţii tratamentelor, cât şi respectarea obligaţiilor contractuale faţă de furnizori. 

CNAS reiterează angajamentul de a colabora cu asociaţiile de pacienţi, cu furnizorii şi cu autorităţile centrale pentru asigurarea celor mai bune condiţii posibile de tratare a bolnavilor. 

Editor : M.C

