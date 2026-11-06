Sute de pacienți cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă au rămas fără tratamentul care le-a schimbat viața și au dat statul în judecată, 60 câștigând deja. Bolnavii primiseră gratuit un medicament modern, donat de o companie producătoare în speranța că statul român va ajunge să-l compenseze. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat.

Cardiomiopatia hipertrofică obstructivă este o boală caracterizată prin îngroșarea mușchiului inimii și împiedică circulația normală a sângelui. Pentru pacienți, această boală gravă a inimii se traduce prin oboseală extremă, dificultăți de respirație și limitarea activităților de zi cu zi.

Tratamentul inovator pentru această boală, care a fost donat timp de un an și jumătate, este scump, 1.800 de euro pe lună.

După ce compania producătoare a întrerupt donația, pacienții încearcă să găsească soluții, iar singura modalitate de a ieși din impas este să meargă în instanță, să dea statul în judecată. 60 de pacienți au câștigat, iar medicii îi îndeamnă și pe ceilalți să facă acest lucru.

România se numără printre puținele țări din Europa care nu au încă acest medicament compensat de către stat, un medicament care este autorizat la nivel european.

Reprezentanții Casei Naționale de Sănătate au spus că hotărârea de Guvern care ar duce la includerea medicamentului pe lista celor compensate este în avizare, dar este necesar de un Executiv cu puteri depline pentru a aproba hotărârea, conform jurnalistului Digi24 Carla Tănasie.

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Editor : A.M.G.