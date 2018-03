Bolnavii din România care sunt obligați să plece în străinătate să se trateze. În țară, sunt doar 20 de specialişti

Criza de medicamente pentru bolile imunităţii nu e nici pe departe singura de care suferă sistemul sanitar din România. Mii de copii cu boli renale îşi caută salvarea în străinătate. La noi sunt prea puţini medici, iar aparatura medicală nu mai e de actualitate din anii '90. O petiţie cu toate aceste probleme a fost depusă de părinţi la Ministerul Sănătăţii. Sorina Pintea cunoaşte problemele şi spune că este în căutare de soluţii.

La 3 ani, Armin e veselia întruchipată. Nimeni nu-şi imaginează că în spatele zâmbetului larg, băieţelul ascunde multă suferinţă. Rinichiul drept funcţionează în proporţie de numai 18% şi nici cel stâng nu este complet apt. A trecut deja prin două operaţii şi este monitorizat permanent.

„ În săptămâna 32 de sarcină am aflat că are hidronefroză bilaterală, de gradul III. La două săptămâni a făcut prima infecţie urinară. Ne-am internat atunci, am tratat infecţia şi în continuare am urmărit ecografic”, spune Andreea Pârvu, mamă.

Investigaţiile, însă, nu sunt făcute în România. Numărul mic de specialişti şi lipsa anumitor tehnologii i-a făcut pe părinţii lui Armin să meargă în Belgia. Iar costurile nu sunt deloc mici.

„O plecare doi părinţi-copil, de trei zile, cu avion, cazare şi investigaţii este între 2 şi 3 mii de euro”, adaugă Andreea Pârvu, mamă.

„Este extrem de important ca scintigrafia să fie făcută cu un trasor care se numeşte MAG3. Acest trasor nu există în România. Facem faţă cu greu, în sensul că zilnic avem cereri şi programări pentru copii pe care trebuie să îi consultăm, să le punem diagnostic, iar apoi să îi urmărim”, declară Adrian Lungu, medic nefrolog pediatru Spitalul Fundeni.

Sunt doar 20 de specialişti în nefrologie pediatrică în toată ţară care au grijă de aproape 5.000 de copii. Este unul dintre motivele pentru care un grup de părinţi a depus la Ministerul Sănătăţii o petiţie semnată de aproape 1.500 de persoane.

„Trebuie să mergem mai departe şi să ne facem auziţi şi să reuşim să facem această secţie de nefrologie”, spune Ramona Cloşcă, mamă.

Părinţii s-au întâlnit şi cu ministrul Sănătăţii

„Nu sunt medici suficienţi. Avem un singur medic care face scintigrafie. Ne-am cam bătut joc de medicina nucleară pe care trebuie să o readucem şi să formăm specialişti”, spune Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

În prezent, 12 rezidenţi sunt în curs de specializare. Ei vor fi însă cu adevărat nefrologi pediatri abia peste 2 ani şi jumătate, când vor termina cursurile.