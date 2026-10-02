BPOC și astmul sever, provocări majore pentru pacienți și sistemul de sănătate

Agravare BPOC sau astmului sever poate însemna mai mult decât simptome greu de controlat. Poate duce la prezentări la camera de gardă, internări, zile de concediu medical și limitări care afectează semnificativ viața de zi cu zi a pacienților. Atunci când diagnosticul este întârziat sau boala nu este controlată corespunzător, episoadele de agravare se pot repeta, cu efecte asupra calității vieții pacienților și cu o presiune suplimentară asupra sistemului de sănătate.

Efectele se văd dincolo de cabinetul medical. Exacerbările și spitalizările cresc costurile pentru sistem, în timp ce absențele de la serviciu, concediile medicale și scăderea productivității adaugă o povară economică pentru pacienți, familii și societate.

În acest context, diagnosticarea precoce, alegerea tratamentului potrivit și monitorizarea constantă pot face diferența. Un pacient diagnosticat la timp și urmărit corespunzător are șanse mai mari să își țină boala sub control și să evite agravările severe. Pentru sistemul de sănătate, un control mai bun al bolilor respiratorii cronice poate însemna mai puține prezentări la urgență, mai puține internări și mai puține resurse necesare pentru tratarea complicațiilor.

Riscurile majore și complicațiile BPOC

BPOC afectează aproximativ 392 de milioane de persoane1 din lume și este a treia cauză principală de deces, cu aproximativ 3,4 milioane de decese pe an. În România, aproximativ 8,3% din populația generală are un diagnostic de BPOC. Dintre pacienții cu BPOC luați în evidență la nivel de spital, 74% sunt pensionari, persoane cu venituri de multe ori limitate.

Boala vine cu numeroase complicații pulmonare și cardiovasculare. Pentru mulți pacienți, episoadele acute de agravare, numite exacerbări, le afectează profund viața și pot necesita spitalizare.

Efectele nu rămân la nivelul plămânilor: în primele cinci zile după o exacerbare moderată, riscul de infarct miocardic este de două ori mai mare. Crește și riscul de deces: cu 17% după o singură exacerbare moderată și cu 80% după două exacerbări moderate într-un interval de un an. Mai mult de jumătate dintre pacienții spitalizați din cauza unei exacerbări decedează în primii cinci ani după spitalizare.

Diagnosticul precoce și monitorizarea continuă sunt esențiale pentru controlul bolii și prevenirea agravării acesteia. Identificarea persoanelor din grupele de risc, utilizarea mai consecventă a spirometriei și implicarea medicului de familie în depistarea timpurie pot contribui la scurtarea drumului până la diagnostic și la inițierea mai rapidă a tratamentului potrivit.

Astmul sever: subdiagnosticat și tratat insuficient

Aproximativ 1 milion de oameni trăiesc cu astm în România, iar între 4 și 10% dintre ei au o formă severă a bolii. Astmul este una dintre cele mai rapid în creștere afecțiuni respiratorii din lume, iar astmul sever este o problemă de sănătate publică și din cauza costurilor directe și indirecte pe care le implică.

În România, traseul pacientului cu astm sever este adesea un drum lung, cu multe obstacole: de la lipsa diagnosticării corecte și la timp, la accesul întârziat la terapiile moderne și la suprautilizarea corticosteroizilor orali (CSO).

Subdiagnosticat și tratat suboptimal, astmul este o povară semnificativă pentru pacienți și pentru familiile lor și este asociat cu o morbiditate crescută la persoanele de toate vârstele. Astmul necontrolat înseamnă o calitate a vieții mai scăzută, mai multe absențe de la serviciu, anxietate și presiune suplimentară asupra spitalelor, prin internări și vizite repetate.

Recomandările ghidurilor internaționale

Ghidurile internaționale de tratament oferă direcții clare pentru managementul atât al astmului sever, cât și al BPOC, de la diagnostic precoce și evaluarea corectă a pacientului până la alegerea tratamentului potrivit și monitorizarea continuă. În astmul sever, recomandările pun accent pe criterii clare de diagnostic și pe managementul personalizat, în timp ce pentru BPOC ghidurile susțin utilizarea terapiilor cu beneficii demonstrate în reducerea exacerbărilor și a mortalității la pacienții eligibili.

Pentru pacienți, respectarea indicațiilor medicului și administrarea tratamentului conform prescripției sunt esențiale pentru menținerea bolii sub control și reducerea riscului de agravare. Atunci când tratamentul nu mai este suficient de eficient, este importantă reevaluarea planului terapeutic împreună cu medicul curant.



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Editor : A.D.V.