(P) Calitatea care îi face pe oameni să revină. Cum demonstrăm, la Secom®, standardele din spatele fiecărei formule

Calitatea superioară a unui supliment alimentar nu se declară, ci se demonstrează: prin ingrediente atent selecționate, formule fundamentate științific, standarde de fabricație și teste de puritate, concentrație și siguranță. De peste două decenii, la Secom® construim un portofoliu de suplimente avansate alături de producători de renume mondial, care susțin aceste exigențe prin certificări și controale riguroase, inclusiv testări în laboratoare independente. Aceasta este esența Standardului Secom®: calitate dovedită, de la alegerea ingredientelor până la verificarea produsului finit, confirmată în timp de rezultatele resimțite de consumatori și de fidelitatea lor.

Portofoliul Secom reunește peste 320 de suplimente pentru adulți și copii, de la branduri globale precum Solaray®, Nature’s Way®, Jarrow Formulas®, KAL® și ChildLife® Essentials, alături de Good Routine®, brandul propriu Secom®, fabricat în unități partenere europene certificate. În spatele acestei diversități se află aceeași întrebare: ce face ca o formulă Secom® să merite încrederea oamenilor?

Cinci criterii care fac diferența în fiecare formulă Secom®

Răspunsul începe înainte ca produsul să ajungă pe raft. Echipa de Suport Științific și Inovație Secom analizează riguros studiile disponibile, ingredientele și documentația producătorilor. Evaluarea urmărește cinci criterii esențiale, pe care fiecare produs trebuie să le îndeplinească pentru a se ridica la standardele înalte de calitate Secom®.

Mai întâi, contează calitatea materiei prime: de unde provin ingredientele și cât de atent sunt verificate. De aceea, Secom® colaborează cu producători care testează fiecare lot de materie primă, confirmând identitatea, puritatea acestora și respectarea limitelor admise pentru contaminanți. Totodată, numeroase formule vegetale din portofoliul Secom® conțin ingrediente din surse naturale și extracte standardizate, care furnizează o cantitate bine definită dintr-un anumit compus activ, în fiecare capsulă și de la un lot la altul. Astfel, consumatorii pot avea încredere că aleg suplimente cu ingrediente autentice, atent verificate și cu o compoziție constantă, pe care se pot baza zi de zi.

Un alt criteriu definitoriu este inovația susținută de cercetare. Din 2004, Secom® aduce în România formule inovatoare, cu ingrediente patentate, multe dintre ele în premieră locală, oferind acces la unele dintre cele mai avansate suplimente din întreaga lume. De exemplu, Cognizin®, citicolina brevetată din Neuro Optimizer®, a fost studiată clinic în cercetări privind memoria și atenția. La rândul său, MGCPQQ® din Good-Aging® este o formă patentată de PQQ, inclusă într-o formulă complexă inspirată de principiile longevității. Astfel, oamenii care aleg Secom® au acces nu doar la ingrediente inovatoare, ci la unele dezvoltate pe baze științifice, cu origine și caracteristici bine documentate, a căror calitate poate fi verificată și în care pot avea încredere.

La fel de importantă este concentrația ingredientelor active: nu doar ce conține un supliment, ci și în ce cantitate. De aceea, în portofoliul Secom®, concentrațiile sunt alese ținând cont de literatura de specialitate și de studiile științifice care documentează rolul ingredientelor în cantitățile respective. De exemplu, două capsule Pure Omega-3® de la Good Routine® furnizează 1.430 mg de acizi grași Omega-3**, dintre care EPA și DHA contribuie la funcționarea normală a inimii, iar DHA la menținerea funcției normale a creierului și a vederii*. Știind cât ingredient activ conține fiecare formulă, oamenii pot face alegeri mai informate și pot identifica suplimentele cu concentrații potrivite nevoilor lor de sănătate.

Un alt criteriu esențial este biodisponibilitatea, care arată cât de bine este absorbit un ingredient de către organism și cât din acesta ajunge să poată fi folosit acolo unde este nevoie. De aceea, Secom® acordă atenție nu doar calității și concentrației ingredientelor, ci și formei în care acestea sunt oferite: de la formule lipozomale, minerale chelatate și vitamine în baze uleioase până la tehnologii inovatoare precum Phytosome® din produsul Ashwagandha, Ubiqsome® din Coenzyme Q10, ProSorb® sau ActivGels™ din produsul Magnesium Glycinate, adaptate particularităților fiecărui nutrient. Ne dorim astfel ca oamenii să poată valorifica cât mai bine nutrienții pe care îi includ în rutina lor zilnică.

Nu în ultimul rând, contează sinergia — modul în care ingredientele se completează pentru a susține un obiectiv comun. De exemplu, Brain Nutrition® din gama Good Routine® for Kids reunește opt neuronutrienți complementari: colina, sub forma patentată VitaCholine®, L-tirozina și L-glutamina sunt implicate în procese asociate comunicării dintre celulele nervoase, iar mio-inozitolul participă la transmiterea semnalelor în interiorul acestora. Extractul de afin furnizează compuși vegetali cu proprietăți antioxidante, în timp ce magneziul și vitaminele B3 și B6 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos, ultimele două ajutând și la reducerea oboselii și extenuării. Astfel, valoarea formulei stă în asocierea atentă a unor ingrediente cu roluri sinergice.

Dincolo de formulă: producție controlată și testări suplimentare

Producătorii parteneri Secom® și Good Routine® aplică cele mai bune practici de fabricație (cGMP) în domeniul suplimentelor, care stabilesc reguli stricte privind materiile prime, procesele de producție și verificarea produselor finite. Respectarea acestor standarde contribuie la menținerea unui nivel constant ridicat de calitate și siguranță, de la un lot la altul.

Înainte de comercializarea în România, suplimentele din portofoliul Secom® parcurg procesul de notificare, pentru care echipa noastră de Regulatory Affairs pregătește o documentație complexă, ce reunește informații detaliate despre compoziția produselor, proveniența ingredientelor, certificările de calitate și analizele fizico-chimice și microbiologice relevante, conform legislației în vigoare. Pentru noi, însă, calitatea superioară înseamnă mai mult decât respectarea cerințelor legale. De aceea, alegem să colaborăm cu producători care își asumă standarde mai exigente și le susțin prin controale suplimentare, inclusiv testări în laboratoare independente, cu rezultate concrete și verificabile.

Solaray® și KAL aplică testarea în trei etape: în laboratoare independente, în laboratorul propriu și asupra produsului finit. Solaray® efectuează peste 580 de protocoale și până la 15.000 de analize lunar. Nature’s Way® raportează anual, în medie, aproximativ 13.000 de probe analizate și 95.000 de teste de calitate, iar prin PureCheck, consumatorii pot consulta rezultatele testării independente după numărul lotului. Iar Jarrow Formulas® verifică materiile prime și produsele finite, apelând inclusiv la laboratoare independente certificate.

La Secom®, aducem mai aproape de consumatorii din România calitatea și inovația acestor producători de renume mondial, reunind într-un singur portofoliu suplimente alimentare avansate, susținute de standarde exigente și dovezi concrete. Disponibile în farmaciile partenere din întreaga țară, în cele 22 de magazine Secom® Health Store și online, pe secom.ro, acestea oferă acces local la expertiză internațională, pentru alegeri de sănătate mai simple și mai informate.

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Calitatea confirmată de consumatori și recunoscută de profesioniștii din sănătate

Pe lângă standardele de fabricație și testările riguroase, calitatea produselor Secom® se reflectă și în fidelitatea consumatorilor și în aprecierea profesioniștilor din sănătate. Potrivit studiului AHA Moments (octombrie 2025), Secom® înregistrează cea mai mare rată de retenție din categoria suplimentelor alimentare din România, de 66%. Totodată, conform IQVIA Recall Test (octombrie 2025), aproximativ 40% dintre medicii și farmaciștii intervievați consideră Secom® lider în calitate pe acest segment.

Pentru noi, faptul că oamenii revin și că profesioniștii din sănătate ne apreciază produsele este cea mai puternică motivație să continuăm să selectăm cu aceeași exigență suplimente alimentare avansate, a căror calitate este susținută de dovezi concrete.

7 din 10 români care aleg Secom revin*. Nu din obisnuință – datorită rezultatelor. Standardul Secom®.

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* Potrivit studiului AHA Moments (octombrie 2025).

** Doza zilnică de 2 capsule Pure Omega-3 Good Routine® furnizează 1.320 mg EPA + DHA, sub formă de trigliceride (TG). Studiile clinice susțin relația doză–răspuns privind creșterea Indexului de Omega-3 (Omega-3 Index) după suplimentarea cu EPA+DHA (Flock et al., 2013) și influența favorabilă a formei TG asupra încorporării EPA și DHA în organism (Walker et al., 2019).

Editor : A.D.V.