Canada își pierde statutul de țară fără rujeolă. SUA sunt și ele aproape în aceeași situație

Canada și-a pierdut statutul de țară fără rujeolă (sau pojar), a declarat luni Organizația Panamericană a Sănătății (Paho), după ce nu a reușit să stopeze o epidemie a virusului timp de 12 luni consecutive, scrie BBC News.

Deoarece Canada nu mai este considerată o țară fără rujeolă, regiunea Americii în ansamblu și-a pierdut statutul de țară fără rujeolă, deși, individual, celelalte țări sunt încă considerate a fi eradicat boala.

Cu toate acestea, SUA riscă să-și piardă și ele statutul dacă nu vor opri epidemia în curs până în ianuarie. Cazuri similare au fost raportate în statele americane Utah, Arizona și Carolina de Sud.

Epidemia din Canada a început în octombrie anul trecut, autoritățile din domeniul sănătății atribuind-o numărului mai mic de persoane vaccinate împotriva rujeolei.

La o conferință de presă luni, oficialii Paho au făcut apel la guvernul canadian și la public să intensifice vaccinările, menționând că 95% din populație trebuie să fie imunizată pentru a opri răspândirea rujeolei.

„Această pierdere reprezintă un pas înapoi, dar este și reversibilă”, a spus dr. Jarbas Barbosa, directorul organizației de sănătate.

Agenția de Sănătate Publică din Canada a declarat într-un comunicat că colaborează cu Paho și cu autoritățile regionale de sănătate pentru a îmbunătăți ratele de vaccinare și a consolida schimbul de date.

Până luni, Canada fusese declarată liberă de rujeolă timp de trei decenii. Ea își poate recâștiga statutul de țară liberă de rujeolă dacă reușește să limiteze răspândirea tulpinii de rujeolă asociate cu actuala epidemie timp de cel puțin 12 luni.

Țara a raportat peste 5.000 de cazuri de rujeolă în 2025, majoritatea în provinciile Ontario și Alberta. Aceasta reprezintă de trei ori mai mult decât cele 1.681 de cazuri raportate în SUA, în ciuda populației mult mai mici a Canadei.

Cea mai mare parte a epidemiei a avut loc în „comunități subvaccinate”, au declarat oficialii canadieni din domeniul sănătății.

Ratele de vaccinare în Alberta, una dintre provinciile grav afectate de epidemie, sunt mai mici decât pragul de 95%, potrivit datelor provinciale.

O regiune, Zona Sud, care include cel mai mare oraș al provinciei, Calgary, a raportat că doar 68% dintre copiii cu vârsta sub doi ani au fost imunizați împotriva rujeolei în 2024.

Vaccinul ROR este cea mai eficientă metodă de combatere a acestui virus periculos, care poate duce la pneumonie, edem cerebral și deces. Vaccinul are o eficacitate de 97% și imunizează și împotriva oreionului și rubeolei.

Imunoloaga canadiană Dawn Bowdish a declarat pentru BBC că există multe motive care stau la baza ratelor scăzute de vaccinare, printre care lipsa accesului la medici generaliști, absența unui registru național de vaccinare pe care canadienii să îl poată folosi pentru a-și verifica statutul de imunizare și răspândirea dezinformării.

Ea a remarcat, de asemenea, lipsa de informare a comunităților care au fost ezitante sau neîncrezătoare în privința vaccinurilor.

„Acest lucru evidențiază cât de multe dintre sistemele noastre s-au defectat pentru a ajunge în acest punct”, a declarat prof. Bowdish de la Universitatea McMaster din Hamilton, Ontario.

„Sper că acest lucru va fi un semnal de alarmă pentru factorii de decizie și că va fi suficient de jenant la nivel național pentru a remedia unele dintre aceste probleme sistemice”, a adăugat ea.

America este prima și singura regiune din lume care a fost declarată liberă de rujeolă, începând din 2016. Acest statut a fost apoi suspendat pentru scurt timp după apariția unor focare în Venezuela și Brazilia. Cele două țări au recâștigat statutul de eliminare în 2024, în parte datorită eforturilor coordonate de vaccinare, în cadrul cărora milioane de persoane au fost imunizate.

Însă rujeola s-a răspândit din nou, de data aceasta în America de Nord.

Alături de Canada și Statele Unite, Mexicul a înregistrat, de asemenea, o creștere a numărului de cazuri și se află acum printre primele 10 țări cu cele mai mari focare, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

