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Când sunt bătăile neregulate ale inimii un semnal de alarmă: medicii explică simptomele pe care nu trebuie să le ignori

Marina Cimpoacă Data publicării:
De ce apar palpitațiile. Sursă Foto Getty Images
De ce apar palpitațiile. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Ce sunt bătăile neregulate ale inimii Când palpitațiile sunt un semnal de alarmă: Simptomele care te trimit la medic Care sunt cele mai frecvente cauze ale bătăilor neregulate ale inimii Ce investigații sunt recomandate Obiceiuri care ajută la menținerea unui ritm cardiac normal

Palpitațiile și senzația de bătăi neregulate ale inimii pot apărea ocazional, fără să indice neapărat o problemă de sănătate. Uneori însă, aceste manifestări sunt asociate cu o aritmie sau cu o afecțiune cardiovasculară care necesită evaluare medicală. Dr. Alexandru Covaciu, medic specialist în cardiologie, a explicat pentru Digi24.ro care sunt cauzele, când modificările ritmului cardiac reprezintă un motiv de îngrijorare și ce simptome nu ar trebui ignorate.

Frecvența, durata și contextul în care apar aceste episoade pot oferi indicii importante privind cauza lor și necesitatea unor investigații suplimentare.

Ce sunt bătăile neregulate ale inimii

„Bătăile neregulate ale inimii reprezintă modificări ale ritmului cardiac: inima bate prea repede, prea lent sau neuniform. Acestea pot fi resimțite sub forma unor palpitații, a unei senzații de «fluturare» în piept sau a unor contracții mai puternice ori neregulate. În unele cazuri, manifestările sunt trecătoare și fără semnificație medicală, însă pot apărea și în cadrul unor aritmii care necesită evaluare de specialitate.

Cum diferențiem palpitațiile trecătoare de o problemă cardiacă

Senzația de bătăi neregulate nu este suficientă, în sine, pentru a stabili dacă este vorba despre un episod trecător sau despre o aritmie. În evaluare contează frecvența și durata manifestărilor, contextul în care apar, simptomele asociate și existența unor factori de risc cardiovascular. Dacă palpitațiile se repetă, apar fără o cauză evidentă sau sunt însoțite de și de alte simptome, este indicat un consult cardiologic pentru identificarea cauzei.”, a explicat Dr. Alexandru Covaciu

Când palpitațiile sunt un semnal de alarmă: Simptomele care te trimit la medic

„Palpitațiile nu reprezintă întotdeauna un motiv de îngrijorare, însă asocierea lor cu anumite simptome poate indica o problemă care necesită evaluare medicală. Durerea sau presiunea în piept, dificultățile de respirație, amețeala accentuată, senzația de leșin ori pierderea stării de conștiență sunt semnale care nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar brusc sau în timpul unui episod de ritm cardiac neregulat.

De asemenea, se recomandă un consult atunci când inima bate foarte repede sau neuniform pentru o perioadă prelungită, când episoadele devin tot mai frecvente ori survin în timpul efortului. În aceste situații, medicul poate stabili dacă manifestările sunt legate de o tulburare de ritm sau de o altă cauză.

Dacă se instalează brusc simptome severe, precum durere toracică intensă, dificultăți importante de respirație, leșin sau alterarea stării generale, este necesară solicitarea promptă a ajutorului medical.”, a adăugat medicul cardiolog

Care sunt cele mai frecvente cauze ale bătăilor neregulate ale inimii

„Bătăile neregulate ale inimii pot avea cauze variate, de la tulburări ale ritmului cardiac până la factori care nu țin direct de funcționarea acesteia. În cazul afecțiunilor cardiovasculare, palpitațiile pot apărea în contextul unor aritmii, precum fibrilația atrială, extrasistolele sau alte dereglări ale ritmului cardiac.

Astfel de manifestări pot fi favorizate și de stres, anxietate, lipsa somnului, oboseală, deshidratare ori consumul excesiv de cafeină, alcool și alte substanțe stimulante. Unele medicamente și anumite afecțiuni, inclusiv tulburările glandei tiroide sau dezechilibrele electrolitice, pot influența, de asemenea, ritmul inimii.

De aceea, atunci când palpitațiile sunt frecvente, persistente sau sunt însoțite de alte simptome, este important să fie identificată cauza, iar abordarea să nu se limiteze la tratarea simptomelor.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Ce investigații sunt recomandate

„În funcție de simptome și de istoricul medical, cardiologul poate începe evaluarea cu o electrocardiogramă (EKG), care înregistrează activitatea electrică a inimii și poate identifica anumite tulburări de ritm. Dacă episoadele nu apar în momentul consultației, poate fi recomandată monitorizarea EKG pe o perioadă mai lungă, cu ajutorul unui dispozitiv Holter.

După caz, medicul poate indica și o ecocardiografie, pentru examinarea structurii și funcționării inimii, precum și analize de sânge, inclusiv pentru verificarea funcției tiroidiene și identificarea unor dezechilibre electrolitice. Uneori, dacă manifestările apar în timpul activității fizice, poate fi necesar și un test de efort.

Investigațiile nu sunt aceleași pentru toți pacienții. Alegerea acestora depinde de simptome, frecvența episoadelor, vârstă, antecedente și factorii de risc cardiovascular.”, a mai explicat specialistul

Obiceiuri care ajută la menținerea unui ritm cardiac normal

„Un stil de viață echilibrat poate contribui la reducerea episoadelor de palpitații. Somnul suficient, hidratarea corespunzătoare și activitatea fizică regulată sunt importante pentru sănătatea cardiovasculară.

Totodată, se recomandă limitarea consumului excesiv de cafeină, alcool și băuturi energizante, mai ales în cazul persoanelor care observă că acestea declanșează sau accentuează simptomele. Gestionarea stresului și evitarea fumatului pot avea, de asemenea, un rol important.”, a conchis Dr. Alexandru Covaciu, medic specialist în cardiologie

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