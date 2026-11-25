Momentul în care efectuăm analiza pentru vitamina D poate influența semnificativ interpretarea rezultatelor. Un studiu realizat în Suedia, pe mai mult de 12.000 de persoane, arată că un nivel scăzut al vitaminei D în timpul verii poate reprezenta un semnal de avertizare mai important decât aceeași valoare înregistrată iarna.

Cercetătorii au descoperit că persoanele cu valori reduse în sezonul cald prezentau un risc mai mare de fracturi osoase și de deces în următorii ani, o asociere care nu a fost observată în cazul celor testați în lunile de iarnă.

Cercetarea, realizată de specialiști de la Universitatea Uppsala din Suedia, a fost publicată pe 24 noiembrie 2026 în revista științifică MedicalXpress.

Oamenii de știință au încercat să stabilească dacă perioada anului în care este măsurat nivelul vitaminei D poate ajuta medicii să identifice mai precis persoanele care au un deficit persistent și care ar putea beneficia de administrarea suplimentelor.

Vitamina D are un rol esențial în menținerea sănătății oaselor și în absorbția calciului. Organismul o obține atât din alimentație, cât și prin sinteza la nivelul pielii, sub influența radiațiilor solare.

Tocmai această legătură cu expunerea la soare determină variații importante ale nivelului vitaminei D de-a lungul anului, în special în țările din emisfera nordică.

De ce o analiză efectuată iarna poate oferi o imagine incompletă

În timpul iernii, atunci când zilele sunt mai scurte și expunerea la soare este redusă, concentrația vitaminei D din sânge tinde să scadă.

Acest fenomen este frecvent în țările nordice, precum Suedia, unde diferențele dintre anotimpuri sunt accentuate.

Potrivit cercetătorilor, o valoare scăzută înregistrată în lunile de iarnă nu indică neapărat existența unui deficit de lungă durată.

Organismul poate dispune încă de rezerve de vitamina D acumulate în țesutul adipos în timpul lunilor însorite.

În schimb, atunci când nivelul vitaminei rămâne scăzut chiar și vara, perioadă în care expunerea la soare favorizează producerea acesteia, rezultatul poate indica o problemă persistentă.

Această diferență ar putea explica de ce două persoane cu valori similare ale vitaminei D, dar testate în anotimpuri diferite, nu prezintă neapărat același profil de risc.

Studiu pe peste 12.000 de persoane, monitorizate aproximativ zece ani

Cercetarea a fost coordonată de profesorul Karl Michaëlsson și de cercetătoarea Hannah Brooke, de la Departamentul de Științe Chirurgicale al Universității Uppsala.

Specialiștii au analizat probe de sânge provenite de la peste 12.000 de femei și bărbați în vârstă din Suedia.

Ulterior, starea de sănătate a participanților a fost monitorizată timp de aproximativ zece ani.

Cercetătorii au urmărit în special două categorii de evenimente: apariția fracturilor osoase și decesele înregistrate în perioada de monitorizare.

La interpretarea rezultatelor au fost luați în considerare și alți factori care ar fi putut influența riscurile, inclusiv vârsta, sexul și dimensiunile corporale.

Rezultatele au evidențiat o diferență importantă în funcție de anotimpul în care fusese recoltată proba de sânge.

Deficitul de vitamina D identificat vara, asociat cu un risc mai mare de fracturi și deces

Persoanele care aveau niveluri scăzute ale vitaminei D în timpul verii prezentau un risc crescut de fracturi osoase și de mortalitate în anii următori, comparativ cu participanții care aveau valori ridicate în același sezon.

Asocierea s-a menținut inclusiv după ajustarea rezultatelor în funcție de alți factori de risc.

În schimb, cercetătorii nu au identificat aceeași asociere în cazul persoanelor cu valori scăzute ale vitaminei D măsurate între ianuarie și martie.

Hannah Brooke a explicat că rezultatele sugerează că testarea în timpul verii ar putea fi mai utilă pentru identificarea persoanelor care au un deficit persistent.

În opinia cercetătoarei, nivelurile scăzute înregistrate în sezonul cald pot indica o incapacitate a organismului de a menține rezerve suficiente pe termen lung.

De ce suplimentele cu vitamina D nu oferă întotdeauna beneficiile așteptate

Cercetătorii consideră că descoperirea ar putea contribui și la explicarea rezultatelor contradictorii ale studiilor privind suplimentele cu vitamina D.

Aproximativ jumătate dintre femeile de vârstă mijlocie și înaintată din Statele Unite și din numeroase țări europene utilizează în mod regulat asemenea suplimente.

Cu toate acestea, studiile clinice randomizate nu au demonstrat, în general, beneficii clare ale administrării vitaminei D pentru prevenirea fracturilor sau reducerea mortalității în populația generală.

Una dintre explicațiile propuse de autorii noii cercetări este că participanții la studiile anterioare nu au fost întotdeauna selectați în funcție de existența unui deficit persistent.

Astfel, persoane cu valori temporar reduse în timpul iernii ar fi putut fi incluse în aceeași categorie cu persoane care aveau niveluri insuficiente pe tot parcursul anului.

Cercetătorii consideră că studiile viitoare ar trebui să se concentreze asupra persoanelor cu valori scăzute ale vitaminei D în timpul verii, pentru a determina dacă acestea beneficiază mai mult de suplimentare.

Deocamdată, această ipoteză nu a fost confirmată prin studii clinice dedicate.

Cercetătorii avertizează: Nu înseamnă că toată lumea trebuie să se testeze vara

Profesorul Karl Michaëlsson subliniază că rezultatele nu trebuie interpretate ca o recomandare pentru testarea obligatorie a întregii populații în timpul verii.

Studiul arată, în schimb, că anotimpul poate avea o influență importantă asupra modului în care medicii interpretează rezultatul unei analize.

Un nivel redus al vitaminei D măsurat iarna trebuie evaluat ținând cont de variațiile sezoniere și de particularitățile pacientului.

Pe de altă parte, o valoare scăzută în timpul verii ar putea constitui un indiciu mai relevant pentru identificarea unui deficit de lungă durată.

Autorii consideră că sunt necesare cercetări suplimentare pentru stabilirea celor mai potrivite strategii de testare și pentru identificarea persoanelor care ar beneficia efectiv de suplimente.

Editor : Sebastian Eduard