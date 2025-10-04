Live TV

Când este cel mai bun moment să faci vaccinul gripal, potrivit specialiștilor. Medicii confirmă: „Sunt deja cazuri de gripă în România"

Data publicării:
Vaccin gripal 2025-2026. Foto Getty Images
Vaccin gripal 2025-2026. Foto Getty Images
Vaccinare antigripală pentru sezonul 2025-2026 a început deja în cabinetele medicale din întreaga țară, inclusiv în București și Ilfov. Specialiștii atrag atenția că vaccinul rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva gripei, efectele instalându-se la aproximativ două săptămâni după administrare. Din acest motiv, medicii recomandă imunizarea înainte de debutul circulației intense a virusului și de creșterea numărului de îmbolnăviri.

Pentru sezonul 2025-2026, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Europeană a pentru Medicamente (EMA) au recomandat o formulă trivalentă a vaccinului, care include două tulpini de virus gripal A/H1N1 și H3N2 și o tulpină de tip B/Victoria lineage. (Sursa: WHO/ OMS)

A început vaccinarea antigripală pentru sezonul 2025-2026

„Așa cum anticipam, în acest an ne confruntăm cu cazuri de gripă mai devreme. Deja în cabinetele noastre au apărut cazuri obiectivate prin teste rapide. Am început vaccinarea antigripală în București și Ilfov. Zilnic vin persoane care doresc să se protejeze împotriva bolii.

Oamenii trebuie să știe că sunt deja cazuri de gripă confirmate în România și, în această situație, recomandăm începerea vaccinării antigripale cât mai repede pentru protecția celor vulnerabili. Pentru persoanele care nu pot fi vaccinate, fie din cauza vârstei (nu se administrează vaccin sub 6 luni), fie din cauza unor contraindicații, se recomandă vaccinarea aparținătorilor pentru a crea un zid de protecție în jurul celor care au nevoie.

În fiecare an, vârful epidemiei se înregistrează în jurul lunii ianuarie, ceea ce înseamnă că, începând cu luna decembrie, cazurile de gripă cresc într-un ritm accelerat.”, a explicat pentru Digi24 medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov

Ce este vaccinul pentru gripă

Recomandările UE privind compoziția vaccinului gripal sezonier 2025-2026

„Combinația vaccinului se schimbă în fiecare an și se stabilește din principalele tulpini circulante în sezonul precedent. În ultimii ani am avut patru tulpini circulante (vaccin tetravalent), însă din ultimele două sezoane s-a constatat faptul că una dintre aceste tulpini nu mai circulă deloc, motiv pentru care s-a decis ca începând din sezonul 2025-2026, vaccinul să fie trivalent. Mai exact va fi un vaccin cu trei tulpini: două de tip A și una de tip B.”, a transmis medicul Sandra Alexiu

Unde se face vaccinul gripal

„Vaccinul gripal, la fel ca toate celelalte vaccinuri care se administrează gratuit, se poate prescrie pe rețetă de către orice medic din România, indiferent de specialitate, care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Administrarea vaccinului se face doar de anumiți medici, mai exact de cei care au menționat în curriculum de pregătire de specialitate și metodologia de vaccinare.

Sunt medici care învață în rezidențiat cum se vaccinează, nu numai metodologia în sine, ci și cum se face o schemă de vaccinare, cum se acționează în caz de reacții adverse etc. Categoria poate include medici de familie, medici pediatri, medici de boli infecțioase și epidemiologi. De asemenea, există și medici din alte specializări care au competență de vaccinologie obținută prin cursuri speciale de competențe.”, a mai precizat medicul.

Ce categorii de persoane este recomandat să se vaccineze împotriva gripei

“Vaccinarea antigripală este recomandată tuturor, indiferent de vârstă, deoarece gripa poate provoca forme severe chiar și la persoanele cu imunitate bună sau care nu au afecțiuni cunoscute.

Totodată, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) identifică anumite grupuri de risc, reprezentând categorii de persoane mai expuse la complicații severe ale bolii, inclusiv deces. În categoria persoanelor cu grad de risc ridicat încadrăm copiii mici, până în 5 ani, dar și vârstnicii, persoanele care suferă de anumite boli printre care cele respiratorii, boli de inimă, boli auto imune sau cancer.”, a adăugat medicul Sandra Alexiu

Vaccinarea antigripală se poate face la copii începând cu vârsta de 6 luni

„Copiii cu vârsta până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze de vaccin pentru a avea o eficacitate completă. Din acest motiv este indicat să începem vaccinarea la timp, pentru a prinde și a doua doză până încep cazurile să crească.”, a explicat medicul

Vaccin gripal gratuit în România pentru toate grupurile de risc recomandate de OMS

„România, din punct de vedere al vaccinului gripal este, probabil, una dintre țările cu cea mai bună ofertă de rambursare din toate țările Uniunii Europene. La noi în țară se oferă reduceri și rambursări mai mari decât în alte țări.

Avem vaccin gratuit pentru toate grupurile de risc recomandate de OMS și se administrează și vaccinuri compensate (50%) la persoanele care nu sunt încadrate într-o categroie de risc, însă au o anumită vârstă.

În România se oferă gratuit vaccin gripal copiilor cu vârsta de la 6 luni, până la 18 ani. Și gravidele se pot vaccina gratuit în România.

Se oferă vaccin gripal gratuit în România și persoanelor care au vârsta peste 45 de ani și suferă de diferite boli, cât timp prezintă dovada medicului, precum: boli cornice cardio-vasculare, renale, hepatice, neurologice, oncologice, autoimune, malformații congenitale, boli neurologice etc.

Pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani se administrează un vaccin care are o doză mai mare de antigen de gripă (vaccin cu o doză de patru ori mai importantă decât celelalte), vaccin High-Dose (HD). La vârstele înaintate se instalează imunosenescența (proces de îmbătrânire care afectează și sistemul imunitar), iar organismul nu mai reacționează cu atâta putere pentru a se proteja în fața bolii. Vaccinul se administrează tot gratuit și în aceste cazuri.”, a transmis medicul Sandra Alexiu.

Pentru persoanele cu vârsta mai mare de 45 de ani și mai mică de 65 de ani, care nu suferă de nicio boală și doresc să se imunizeze, vaccinul gripal este compensat de către stat și în proporție de 50%.

Editor : C.S.

