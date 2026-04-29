Când lipsesc medicamentele, soluțiile nu ar trebui inventate. Importul paralel – soluția care există deja în piața europeană

În România, lipsa unor medicamente nu mai este demult un episod izolat, ci o experiență repetitivă: tratamentul nu se găsește, farmacia revine cu promisiuni, medicul caută alternative, iar pacientul nu știe dacă problema durează o zi sau o lună.

În astfel de situații, discuția publică se blochează adesea în întrebarea „cine e de vină”. O întrebare mai utilă este: ce mecanisme există deja pentru a reduce rapid efectele unei discontinuități? Un astfel de răspuns există de ani de zile în piața europeană: importurile paralele. Ele permit aducerea în România a unor medicamente autorizate și disponibile în alte state membre, atunci când produsul lipsește temporar de pe piața locală și sunt îndeplinite condițiile legale de similitudine și control. Nu este un artificiu și nici o zonă gri, ci un mecanism legal, folosit de ani de zile în piața unică, tocmai pentru că sistemele europene au fost construite și pentru astfel de situații.

Problema este că existența soluției nu garantează că ea ajunge la timp la pacient. În practică, procedurile administrative din cadrul legislativ actual (care trebuie armonizat cu cadrul european recent actualizat), avizele și aprobările, etapele de etichetare și punere pe piață pot consuma exact timpul pe care un sistem aflat sub presiune nu îl are.

În sănătate, diferența dintre „există o posibilitate” și „medicamentul ajunge efectiv la timp” înseamnă continuitatea tratamentului sau întreruperea lui, cu repercusiuni directe. Importurile paralele nu pot înlocui canalele consacrate de aprovizionare și distribuție și nu pot corecta toate cauzele unei penurii, care sunt de regulă multiple: probleme de producție, dificultăți de aprovizionare, decizii comerciale la nivel de regiune și țară, apariția unor produse concurente, variații de cerere și constrângeri de preț.

Totuși, importul paralel rămâne un instrument practic, deja disponibil, care poate produce rezultate acolo unde există blocaje; în sisteme solide este utilizat firesc pentru valoarea pe care o oferă. Concret, poate acoperi goluri importante pentru pacienți și pentru stat, mai ales când medicamentul există în altă parte în UE, dar nu ajunge suficient de repede în România.

Pentru pacienți cu diabet, afecțiuni oncologice sau neurologice, lipsa poate însemna schimbarea terapiei, reluarea ajustării tratamentului, stres clinic și costuri suplimentare în sistem. Decizia de utilizare a importului paralel ar trebui să răspundă întrebării-cheie: „Cum rezolvăm urgent nevoia pacienților - în caz de penurie și discontinuitate, în condiții de eficiență bugetară și decontare echitabilă?”, folosind bune practici aplicate de ani de zile în alte țări europene.

În România, comerțul paralel este adesea înțeles doar parțial; în realitate, piața europeană funcționează în ambele sensuri, astfel încât medicamentele pot ajunge acolo unde este nevoie. Pragmatic, la nivelul a circa 4.000 de molecule utilizate uzual în cele 27 de state UE, este practic inevitabil ca temporar și destul de frecvent să apară penurii și discontinuități.

Nu e nevoie de o schimbare spectaculoasă de doctrină publică, ci de un cadru legislativ național actualizat și armonizat cu cel european, proceduri mai rapide și trasee administrative funcționale, plus o înțelegere clară că importurile paralele sunt un mecanism normal și reglementat al pieței europene, care poate contribui la reziliența sistemului de sănătate românesc.

În fond, soluția nu trebuie inventată: există deja. Întrebarea este dacă o folosim suficient de inteligent și la timp. Factual, comerțul paralel este o formă legală de comerț în piața internă a UE, bazată pe libera circulație a mărfurilor. Pentru produsele autorizate centralizat, distribuția independentă (paralelă) este verificată de EMA; pentru importurile paralele există proceduri simplificate când produsul din statul de origine este suficient de similar cu cel deja autorizat în statul de destinație. Lipsurile de medicamente sunt tratate de EMA și ANMDMR ca fenomen cu cauze multiple.

