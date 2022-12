„Când m-am trezit, durerile dispăruseră!”. Experiența unei tinere după două săptămâni de chin

„La finalul a două săptămâni extrem de chinuitoare, cu dureri intense de spate și de mână, rezistente la analgezice și antiinflamatoare, am aflat că sunt în prag de pareză la mâna stângă”, își începe povestea Oana, o pacientă de 30 de ani, diagnosticată cu hernie de disc cervicală la nivelul C5–C6, stadiul III, compresivă.

Hernia de disc poate afecta un singur disc sau mai multe (hernii multiple), poate fi localizată în partea de jos a spatelui (hernie de disc lombară), în zona gâtului (hernie cervicală) sau, mai rar, în zona toracelui (hernie toracală). Hernia de disc este una dintre cele mai frecvente cauze ale durerilor de gât, spate și picioare. În unele cazuri, pacienții cu hernie de disc cervicală pot resimți și dureri de cap, furnicături ce iradiază la nivelul brațului și umărului, iar durerea poate avea traiect descendent pe braț și poate varia ca intensitate, de la moderată la intensă.

La fel s-a întâmplat și în cazul Oanei, pentru care vestea unui astfel de diagnostic, la doar 30 de ani, a fost un adevărat șoc. „Nu am simțit niciodată dureri atât de puternice de spate, care să necesite investigații și, în plus, întotdeauna am asociat o astfel de boală cu o vârstă mult mai înaintată”, a declarat tânăra.

Oana s-a prezentat la o consultație la Spitalul Clinic SANADOR, la Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea, despre profesionalismul căruia auzise de la un apropiat, care fusese operat cu succes. După un examen clinic amănunțit, pacienta a fost supusă unor investigații imagistice (examen RMN și computer tomograf), pentru a se stabili soluția terapeutică adecvată.

În cazul Oanei, hernia apăruse din cauza stilului de viață sedentar și a poziției incorecte pe scaun, în fața calculatorului. „Intervenția chirurgicală s-a dovedit a fi singura soluție, așa că am fost operată de hernie de disc cervicală la Spitalul Clinic SANADOR, de către domnul profesor Ciurea, împreună cu o echipă de medici foarte bine pregătiți profesional și inimoși”, își amintește Oana.

Pacienta a beneficiat de o procedură modernă – discectomie C5 prin abord cervical anterior cu grefon CAGE, care constă în îndepărtarea discului intervertebral afectat și fuziunea vertebrelor adiacente pentru a umple spațiul rămas liber, prevenind astfel frecarea sau chiar prăbușirea vertebrelor. Dispozitivul CAGE, fabricat dintr-un polimer biocompatibil, are avantaje multiple și permite recuperarea rapidă a pacientului și o durată foarte scurtă a spitalizării. La fel s-a întâmplat și în cazul Oanei, pentru care operația s-a finalizat cu succes, iar externarea a urmat în scurt timp.

„În momentul în care m-am trezit la terapie intensivă, durerile de spate și cele de mână stângă dispăruseră complet. Apoi, după doar trei zile de spitalizare, am fost externată, iar la mai puțin de o săptămână am început procedurile de gimnastică medicală, în special pentru recuperarea mobilității mâinii stângi”, povestește Oana, la cinci săptămâni după operație.

