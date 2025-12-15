Gheorghe Diaconu, managerul Spitalului de copii „Sfânta Maria” din Iași, a anunțat, luni, că pacienții și suprafețele din unitarea sanitară au fost testate pentru a verifica prezența peste limitele admise a bacteriei Pseudomonas aeruginosa. Acesta a precizat că nu există cazuri de infectare, iar DSP urmează să preleveze probe marți după dezinfecție. Până vineri, rezultatele vor arăta dacă situația poate reveni la normal, internările urmând să fie reluate săptămâna următoare. Până atunci, spitalul are asigurați 17.500 de litri de apă.

„Rețeaua de apă a spitalului a fost înlocuită integral în anii 2022-2023 cu ocazia proiectului de reabilitare termică a spitalului. Dezinfectarea acesteia este o operațiune despre care noi avem informații că nu s-a realizat decât într-un singur alt spital din țară.

Încă nu s-au prelevat probe de către DSP după operațiunea noastră de dezinfecție efectuată în noaptea de 13 spre 14 decembrie. E nevoie de două zile ca analizele să fie conforme, relevante.

Suntem un spital responsabil, acționăm transparent și asigurăm servicii de înaltă calitate și complexitate pentru pacienții noștri. Siguranța acestora și a colegilor care lucrează cu ei este pe primul plan”, a declarat managerul spitalului, Gheorghe Diaconu.

Acesta spune că pacienții și suprafețele din spital au fost testate pentru a verifica prezența bacteriei semnalate.

„În urma consumului de apă nu avem astfel de situații. Am făcut dezinfecția cu o firmă recunoscută pentru calitatea serviciilor.

Mâine așteptăm pe cei de la DSP să preleveze probe. Durează minim două zile analiza lor. Probabil joi, vineri cel târziu ar trebui să avem aceste informații.

Avem 17.500 de litri de apă. Dacă va mai fi nevoie, ne vom mai aproviziona. Dar la ritmul în care o consumăm, este ok.

Dacă totul decurge bine, săptămâna viitoare ar trebui să reluăm internările cu toate avizele”, a mai afirmat Diaconu.

