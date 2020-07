Carantina din Gornet, Prahova, împarte localnicii în două tabere. Unii sunt de acord, alții vor să atace măsura în justiție

La două zile de la intrarea în vigoare a noii legi, două sate, unul din Giurgiu, altul din Prahova, au fost deja închise, au intrat în carantină. Parte dintre localnicii din Gornet, Prahova, care sunt în carantină de aseară, sunt, însă, nemulțumiți de măsură și intenționează să o atace în justiție.

Polițist: Vă trebuie adeverință de la locul de muncă, da? Din care să reiasă că sunteți angajat și desfășurați această activitate!

Șofer: Am eu contracte aici, dar îmi trebuie adeverința... Da, ca să îi spun, că m-a întrebat azi șefu' ce trebuie.

Șofer: Am dus contractul la clientul acela...

Polițist: Am înțeles, ok. Mergeți!

Reporter: A fost o situație de urgență de ați intrat, nu?

Șofer: Da!

Reporter: Ce ați văzut, e lumea pe stradă?

Șofer: Nu știu, am fost doar aici, la intrare!

Reporter: Nu v-a fost teamă să intrați?

Șofer: Am păstrat distanța și... am trecut!

De la prima oră a dimineții, toți localnicii sau oamenii care erau în trecere prin satul Gornet, din Prahova, au fost trași pe dreapta de polițiști și jandarmi la ieșirea din sat. Ordinul semnat de conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență era deja în vigoare de câteva ore.

Cristian Ionescu, prefectul județului Prahova: Au fost 15 cazuri. Acest număr, raportat la populația de 2.300 de locuitori, ținând cont de timpul relativ scurt, de 13 zile, ținând cont de contextul general din Prahova, numărul de cazuri confirmate în ultima lună a crescut foarte mult, de capacitatea paturilor din spital de a primi bolnavi a fost luată măsura.

„Măsura e bine-venită” vs „Acest ordin va fi contestat”

Mulți localnici spun că măsura e bine-venită.

Reporter: Cum vedeți măsura asta de carantină pentru localitate? Sunt 14-15 cazuri.

Bărbat: E normal!

Șofer: Am auzit de ieri, la știri, că o să izoleze.

Reporter: Sunt mai multe persoane infectate, cum au ajuns să se îmbolnăvească, e un loc mai retras?

Șofer: Probabil au plecat pe la mare, eu știu, concedii, mă gândesc!

Reporter: Vă este teamă pentru sănătatea dumneavoastră?

Șoferiță: Da! La copii mai ales, îmi e teamă pentru copii și părinți!

Sunt însă și locuitori nemulțumiți. Ei cred că măsura este prea drastică, având în vedere că în sat sunt doar 15 bolnavi confirmați.

Bogdan Dumitru, avocat, localnic din Gornet: Acest ordin de carantinare pe care l am văzut și eu va fi contestat, pentru că autoritatea locală nu știe nici până acum care sunt motivele pentru care satul Gornet a intrat în carantină. Existau și alte posibilități cum chiar legea prevede, să fie izolați, să fie luate alte măsuri, nu întreaga localitate, cu 2.100 și ceva de locuitori.

Cristian Popa, jurnalist Digi24: Satul Gornet este a doua localitate pentru care s-a impus carantina în baza legii care a intrat în vigoare săptămâna aceasta, după satul Cortojani din județul Giurgiu.

