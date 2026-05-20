Care este riscul unei răspândiri a Ebola în Europa după avertismentul OMS: „Ştim că bolile nu se opresc la graniţe”

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a decretat alertă sanitară internaţională din cauza noii epidemii de Ebola din Republica Democrată Congo, însă autorităţile europene susţin că riscul de infectare în Uniunea Europeană rămâne „foarte scăzut”. În timp ce focarul continuă să se răspândească în Africa Centrală, Comisia Europeană afirmă că „nimic nu indică” necesitatea unor măsuri speciale pentru populaţia din UE, dincolo de recomandările obişnuite de sănătate publică, relatează AFP și Agerpres.

„Bolile nu se opresc la graniţe”

„Ştim că bolile nu se opresc la graniţe, iar acesta este şi cazul pentru Ebola”, a declarat o purtătoare de cuvânt a executivului european, Eva Hrncirova, într-o conferinţă de presă. „De aceea (...) facem tot ceea ce este posibil pentru a susţine regiunea noastră”, a adăugat ea.

OMS a decretat duminică o alertă sanitară internaţională pentru a face faţă noii epidemii de Ebola din Republica Democrată Congo, cea de-a 17-a din această vastă ţară din centrul Africii, cu o populaţie de peste 100 de milioane de locuitori.

„Facem tot ce putem pentru a ajuta RDC”, a transmis Comisia Europeană.

„Un pod aerian umanitar este pe cale să fie implementat, aşadar vom trimite în curând materiale esenţiale: medicamente, echipamente de protecţie, produse de combatere a infecţiilor, corturi, toate lucrurile de care ei au nevoie”, a adăugat aceeaşi purtătoare de cuvânt.

Ebola provoacă o febră hemoragică extrem de periculoasă, însă virusul, care a cauzat peste 15.000 de decese în Africa pe parcursul ultimilor 50 de ani, este relativ mai puţin contagios decât, de exemplu, SARS-CoV-2 sau virusul rujeolei.

„Risc epidemiologic scăzut la nivel mondial”

OMS evocă un risc epidemiologic „ridicat” în Africa Centrală, dar „redus” la nivel mondial

„OMS a evaluat riscul epidemiologic ca fiind ridicat la nivel naţional şi regional, dar scăzut la nivel mondial”, a declarat în faţa presei, la Geneva, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, miercuri, la o zi după întrunirea unui comitet de urgenţă privind focarul de Ebola din estul RDC.

Acest comitet de urgenţă, însărcinat cu emiterea de recomandări către state, a confirmat că, în acest stadiu, epidemia actuală „nu corespunde” criteriilor unei urgenţe pandemice, confirmând astfel precedentul comunicat de presă publicat de conducerea OMS.

Potrivit acestei agenţii din cadrul ONU, epidemia de Ebola, suspectată că a cauzat deja 139 de decese din aproape 600 de cazuri probabile, se răspândeşte în estul RDC şi ar putea să se prelungească.

De asemenea, OMS consideră că epidemia s-a declanşat probabil „în urmă cu câteva luni”.

Marţi, şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a criticat lentoarea OMS, care, potrivit spuselor sale, „a întârziat puţin” în identificarea epidemiei.

„Ar putea fi vorba despre o necunoaştere a funcţionării RSI (Regulamentul Sanitar Internaţional - n.red.) şi a responsabilităţilor OMS şi ale altor entităţi. Noi nu ne substituim muncii lor, noi le susţinem. De aceea ar putea exista o anumită lipsă de înţelegere”, a reacţionat, marţi, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Primul caz identificat până în prezent este cel al unui infirmier care s-a prezentat pe 24 aprilie într-un centru medical din Bunia, capitala provinciei Ituri. Însă focarul epidemiei a fost localizat la aproximativ 90 de kilometri distanţă de Bunia, în zona Mongbwalu, ceea ce sugerează că epidemia a pornit din acea localitate şi că persoanele infectate ar fi migrat ulterior.

OMS a avertizat în legătură cu apariţia bolii cu rată mare de mortalitate pe 5 mai, primul caz a fost confirmat pe 15 mai, iar organizaţia a decretat urgenţa de sănătate internaţională două zile mai târziu.

„Ţinând cont de amploarea problemei sanitare, noi credem că epidemia a început probabil în urmă cu câteva luni, însă anchetele sunt în curs de desfăşurare”, a declarat marţi, la Geneva, Anais Legand, expert tehnic în domeniul febrelor hemoragice virale în cadrul OMS.

Astăzi, „prioritatea noastră este să întrerupem cu adevărat lanţul de transmitere, implementând urmărirea contactelor, izolarea şi internarea tuturor cazurilor suspecte şi confirmate”, a adăugat ea.

Restricţii de călătorie

Un deces şi un caz confirmat de infectare au fost înregistrate şi în Uganda, dar niciun focar epidemiologic local nu a fost semnalat.

Germania a anunţat marţi că „va primi şi va trata” un medic misionar american care lucrează pentru un ONG creştin în Ituri, expus la virus în timp ce trata pacienţi.

Statele Unite au anunţat luni o înăsprire a controalelor sanitare la frontiere pentru călătorii care sosesc pe cale aeriană din ţările afectate din Africa, în timp ce Bahrein a decis marţi seară să interzică timp de o lună intrarea pe teritoriul său a vizitatorilor care vin din acele state africane.

„Toate persoanele considerate contacte, toate persoanele infectate, nu ar trebui să călătorească”, a recomandat miercuri Abdi Rahman Mahamud, directorul departamentului de operaţiuni de alertă şi reacţie la urgenţe sanitare din cadrul OMS.

