Cât de bine protejează pielea crema cu SPF. Cum explică specialiștii eficiența produselor cu factor de protecție solară

Cremele cu protecție solară, cunoscute și sub denumirea de produse cu SPF, sunt esențiale pentru protejarea pielii împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ultraviolete (UV) provenite de la soare. Expunerea prelungită la aceste radiații, fără utilizarea unui produs de fotoprotecție, poate duce la arsuri solare, îmbătrânire prematură a pielii și creșterea riscului de cancer cutanat (de piele).

SPF-ul indică nivelul de protecție oferit împotriva radiațiilor UVB, cele care provoacă arsurile solare. Cu cât valoarea SPF este mai mare, cu atât protecția este mai eficientă.

Ce este SPF-ul

SPF este acronimul pentru „Sun Protection Factor”, tradus în limba română ca „factor de protecție solară”. Acest indicator reflectă eficiența unui produs în blocarea radiațiilor UVB, principalele responsabile pentru apariția arsurilor solare. Valoarea SPF este stabilită printr-un proces riguros de testare în laborator. În cadrul acestor teste, voluntarii aplică produsul pe porțiuni de piele nebronzată, care sunt apoi expuse la lumină ultravioletă artificială. Astfel, se determină raportul dintre durata minimă necesară pentru apariția eritemului (roșeața pielii) după aplicarea cremei și durata în care apare același efect fără utilizarea unui produs cu SPF. Mai exact, se calculează eficiența reală a produsului.

Pe lângă SPF, protecția împotriva radiațiilor este evaluată prin mai mulți indicatori. Printre aceștia se numără și:

IPD (Immediate Pigment Darkening) - pigmentarea imediată apărută după expunerea la UVA;

PPD (Persistent Pigment Darkening) - pigmentarea persistentă care se cuantifică la 2-3 ore după expunere.

Pe baza acestor măsurători, produsele primesc și un indice PA, care reflectă nivelul de protecție UVA astfel:

PA+: corespunde unui factor de protecție între 2-4;

PA++: corespunde unui factor de protecție între 4-8;

PA+++: reprezintă un factor de protecție peste 8.

Cum funcționează factorul de protecție solară

SPF 15: Blochează (teoretic) aproximativ 93% din razele UVB;

SPF 30: Blochează aproximativ 97%;

SPF 50: Blochează aproximativ 98%.

„SPF 15 nu este luat în considerare în zona medicală, crema cu SPF 30 este recomandată pentru o protecție moderată, în timp ce produsele cu SPF 50 sunt indicate pentru o protecție ridicată.

Orice produs cu factor de protecție se aplică înainte de a ieși la soare cu aproximativ 20 minute. De asemenea, indiferent de factorul de protecție ales, cremele se reaplică la 2 ore distanță de la precedenta aplicare, dar și imediat după baie în piscină/mare și după ștergerea transpirației în exces. ”, a explicat pentru Digi24 Mihaela Leventer, medic dermatolog.

Există două tipuri de creme cu protecție solară: cu blocanți fizici și blocanți chimici

Blocanții fizici reflectă razele ultraviolete ale soarelui și conțin, de obicei, unul dintre cele două ingrediente active: oxid de zinc sau dioxid de titan.

Blocanții chimici, în schimb, conțin substanțe care absorb radiațiile ultraviolete. În Statele Unite, cele mai frecvent utilizate substanțe în aceste produse sunt: acidul aminobenzoic, avobenzona, octisalatul, octocrilena și oxibenzona.

Oxibenzona a fost intens criticată în ultimii ani, din cauza îngrijorărilor că ar putea acționa ca un perturbator endocrin, adică o substanță chimică ce poate traversa membranele celulare și ar putea interfera cu producția naturală de hormoni a organismului.

Totuși, nu există dovezi concludente care să demonstreze că oxibenzona este dăunătoare pentru organismul uman. Organizațiile care și-au exprimat îngrijorarea în privința acestei substanțe s-au bazat, în general, pe studii realizate pe șobolani, în care substanța a fost administrată oral. Potrivit unui studiu publicat în 2017 în Journal of the American Academy of Dermatology, ar fi nevoie de 277 de ani de utilizare constantă a cremei de protecție solară pentru ca o persoană să ajungă la o doză echivalentă cu cea administrată în studiile pe șobolani. (studiu)

Poate cauza crema de protecție solară cancer de piele?

Potrivit Harvad Medical School această concluzie greșită provine din studii în care s-a observat că persoanele care foloseau cremă de protecție solară aveau un risc mai mare de cancer de piele, inclusiv melanom. Însă această asociere este falsă, deoarece cei care foloseau cremă erau, de regulă, persoane care călătoreau frecvent în zone însorite și petreceau mai mult timp la soare/plajă decât era normal, și mai ales la ore nepotrivite. Cu alte cuvinte, expunerea intensă la soare, nu utilizarea cremei, este factorul real care poate crește riscul de cancer cutanat.

Există studii solide care demonstrează că protecția solară ajută la prevenirea tuturor celor trei tipuri majore de cancer de piele: carcinomul cu celule scuamoase, carcinomul bazocelular și melanomul.

Nivelul de protecție oferit de crema solară este strâns legat de măsura în care radiațiile ultraviolete contribuie la dezvoltarea acestor tipuri de cancer. De exemplu, în studii prospective, incidența carcinomului cu celule scuamoase a fost redusă cu până la 40% pe o perioadă de patru ani la persoanele care au folosit în mod regulat cremă de protecție solară. (studiu)

Aplicarea corectă a produselor de protecție solară este la fel de importantă precum alegerea unui SPF adecvat. Din acest motiv este important să:

Aplici un dozaj corect: Specialiștii recomandă aplicarea a aproximativ 2 mg de produs pe fiecare centimetru pătrat de piele. Pentru față și gât, aceasta echivalează cu o cantitate cât o lingură de cremă.

Reaplici crema constant: La fiecare două ore, stratul protector trebuie reaplicat, dar mai ales după înot, ștergere cu prosopul sau transpirație intensă. Chiar și cele mai rezistente formule au nevoie de întărire în condiții de expunere prelungită la soare.

Atenție la zonele sensibile: Urechile, gâtul, dosul palmelor și buzele sunt adesea neglijate, deși sunt extrem de expuse. Se poate folosi un balsam de buze cu factor de protecție, dar și o cremă pentru zonele sensibile.

