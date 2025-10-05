Live TV

Cât de eficiente sunt vaccinurile împotriva HPV: „există dovezi clare ale imunităţii colective”, arată un studiu

Data publicării:
Vaccinul HPV gratuit în România. Foto Getty Images
Vaccinul HPV. Foto Getty Images

Eficacitatea la nivel populaţional şi protecţia colectivă a vaccinurilor împotriva virusului papiloma uman (HPV) sunt robuste la 17 ani de la introducerea acestora, cu „dovezi clare ale imunităţii colective”, transmite agenţia EFE. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Colegiul de Medicină Albert Einstein (SUA), publicat în jurnalul ştiinţific JAMA Pediatrics, asupra vaccinării împotriva HPV, cea mai frecventă infecţie cu transmitere sexuală din lume şi principala cauză a cancerului de col uterin, precum şi a altor tipuri de cancer genital, la cap şi la gât, la femei şi bărbaţi.

Cercetarea indică faptul că introducerea vaccinului în cadrul comunităţii „este extrem de eficientă” pentru protejarea femeilor tinere de această infecţie, inclusiv a celor care nu au primit vaccinul.

Autoarea principală a studiului, Jessica Kahn, a declarat că există două constatări „încurajatoare”. Prima este că vaccinurile „funcţionează foarte bine în practică”, chiar şi în rândul femeilor cu risc crescut de HPV care este posibil să nu fi primit toate dozele. În plus, există „dovezi clare ale imunităţii colective, ceea ce înseamnă că atunci când sunt vaccinate suficiente persoane, acesta (vaccinul, n.r.) protejează indirect persoanele nevaccinate prin reducerea transmiterii generale a virusului”, a spus Khan, potrivit Agerpres.

Studiile clinice au demonstrat deja că aceste vaccinuri conferă o protecţie puternică împotriva infecţiei, însă echipa de cercetare a dorit să evalueze modul în care funcţionează acest lucru în contexte reale, care includeau femei tinere cu risc relativ ridicat de HPV şi cu niveluri variate de imunizare.

Echipa a efectuat şase studii în SUA, care au implicat 2.335 de adolescente şi tinere adulte cu vârste cuprinse între 13 şi 26 de ani, între 2006 - chiar înainte ca primul vaccin să devină disponibil - şi 2023.

Multe au raportat comportamente sexuale care le-au crescut riscul de a contracta HPV (79% au avut doi sau mai mulţi parteneri sexuali de sex masculin), iar 51% aveau un istoric de cel puţin o infecţie cu transmitere sexuală.

Participantele au fost considerate vaccinate dacă au primit cel puţin o doză din oricare dintre vaccinurile HPV disponibile: bivalent, tetravalent şi nonavalent.

Pe parcursul a 17 ani, ratele de vaccinare au crescut de la 0% la 82%. Pe măsură ce acoperirea vaccinală a crescut, ratele de infectare cu HPV au scăzut dramatic în rândul participanţilor vaccinaţi.

Mai exact, infecţiile cu tipurile de HPV acoperite de vaccinul bivalent au fost reduse cu 98,4%, cele vizate de vaccinul tetravalent cu 94,2%, iar cele acoperite de vaccinul nonavalent cu 75,7%.

„Aceste rezultate demonstrează că vaccinurile HPV sunt extrem de eficiente în afara studiilor controlate şi ar putea reduce dramatic ratele de cancer de col uterin şi alte tipuri de cancer asociate HPV, inclusiv cancerul genital, la cap şi la gât”, a remarcat Kahn.

Analiza arată că aceste reduceri „s-au datorat în principal introducerii vaccinului şi nu schimbărilor în comportamentul sexual sau altor factori”, a declarat Aislinn DeSieghardt, care s-a numărat printre autorii studiului.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, dovezi semnificative ale imunităţii colective, infecţiile cu tipurile de HPV acoperite de vaccinul bivalent scăzând cu 71,6% în rândul persoanelor nevaccinate şi cu 75,8% în cazul vaccinului tetravalent.

Deşi nu există încă suficiente date pentru a confirma protecţia colectivă oferită de cel mai recent vaccin nonavalent introdus, rezultatele „sunt promiţătoare”, a indicat Colegiul de Medicină Albert Einstein într-un comunicat.

Kahn a declarat că gradul ridicat de imunitate colectivă a fost probabil asociat cu ratele ridicate de vaccinare şi cu vaccinarea atât a băieţilor, cât şi a fetelor.

