Cât de repede te îngrași și revii la greutatea inițială după ce renunți la medicamentele pentru slăbit. Concluziile unui nou studiu

Persoanele care renunță să mai ia medicamente pentru slăbit revin la greutatea pierdută inițial în mai puțin de doi ani, mult mai rapid decât cele care urmează orice alt plan de slăbire, potrivit unui studiu citat de The Guardian.

Medicamentele pentru slăbit, cunoscute sub numele de agoniști GLP-1, au fost inițial dezvoltate ca tratament pentru diabet și funcționează prin imitarea hormonului peptidic asemănător glucagonului (GLP) 1, care dau senzația de sațietate.

Studiul, condus de specialiști de la Universitatea din Oxford, a inclus o analiză a 37 de studii existente privind medicamentele pentru slăbit, la care au participat 9.341 de participanți. Durata medie a tratamentului pentru slăbit a fost de 39 de săptămâni, iar perioada medie de urmărire a fost de 32 de săptămâni.

În medie, pacienții au luat în greutate cu o rată de 0,4 kg pe lună pentru persoanele care au încetat să mai ia medicamentele, conform analizei, participanții revenind la greutatea inițială în medie de 1,7 ani după oprirea oricărui tip de medicament pentru slăbit.

Mai exact, persoanele care au luat orice fel de medicamente pentru slăbit au pierdut în medie 8,3 kg în timpul tratamentului, dar au recâștigat 4,8 kg în primul an.

Rata de luare în greutate după oprirea administrării acestor medicamente a fost de aproape patru ori mai rapidă în comparație cu alte programe de slăbit, care pot include o dietă sau un plan de activitate fizică, indiferent de cantitatea de greutate pierdută în timpul tratamentului.

Dr. Sam West, de la Universitatea din Oxford, a declarat că creșterea rapidă în greutate observată după oprirea administrării medicamentelor pentru slăbit nu este provocată de medicamente.

„Aceste medicamente transformă tratamentul obezității și pot permite o pierdere importantă în greutate. Cu toate acestea, cercetările noastre arată că oamenii tind să se îngrașe rapid după oprirea tratamentului – mai repede decât observăm în cazul programelor comportamentale. Acesta însă nu este un eșec al medicamentelor, ci arată că obezitatea este o afecțiune cronică, recidivantă. Este o avertizare pentru utilizarea pe termen scurt, fără o abordare mai cuprinzătoare a gestionării greutății pe termen lung, și subliniază importanța prevenției primare,” a explicat medicul.

Editor : A.P.