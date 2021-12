Cât de sănătoasă este friptura viitorului, „carnea” vegetală printată 3D?

Carnea fără carne pare a fi viitorul alimentației pe Pământ. Tot mai multe companii dezvoltă tehnologii prin care să obțină burgeri, cârnați, fripturi sau alte preparate din vegetale care să imite perfect produsele provenite de la animale. Un altfel de exemplu vine din Israel, unde un start-up a dezvăluit primul steak vegetal, tipărit cu ajutorul tehnologiei 3D.

Friptura vegetală tipărită cu ajutorul tehnologiei 3D o imită perfect pe cea provenită din natură. Este făcută din proteine de soia și mazăre, grăsime de cocos și ulei de floarea-soarelui, la care se adaugă arome naturale. Steak-ul a fost special gândit pentru a avea o structură similară cu friptura de vită. Are un nivel ridicat de proteine și, datorită faptului că e de origine vegetală, nu are colesterol.

„Tehnologia noastră poate crea secțiuni întregi de mușchi, la fel cum o vacă le poate produce, dar într-un mod mult mai eficient, cu un cost mai mic și, desigur, cu mai multă grijă pentru mediu. Așa că am introdus o nouă categorie. Putem face întreaga vacă, nu doar o parte a vacii - fripturi pentru gătire lentă, grătar, tot ce poate produce un animal, noi dorim să facem la fel sau poate chiar mai bine”, a declarat Eshchar Ben-Shtrit, directorul start-up-ului Redefine Meat.

Compania din Israel a lucrat cu numeroși experți în domeniul alimentar, inclusiv măcelari, pentru a crea friptura vegană. Obiectivul acesteia este perfecționarea și accelerarea procesului de creare a fripturilor pe bază de plante, astfel încât să fie chiar mai gustoase și mai ieftine decât carnea reală.

„Este grozav. Parcă ar fi adevărată. Sunt vegetariană de aproape 15 ani și nu am mai mâncat carne de mult timp. Textura este corectă, chiar și mirosul, miroase ca friptura adevărată, autentică. Pentru mine, este revoluționar”, a declarat o clientă.

După unele estimări, carnea artificială din plante ar putea să reprezinte 60 la sută din piața globală de carne până în 2040.

Dar cât de sănătoasă este această friptură vegetală, tipărită cu imprimantă 3D?

Laura Ene, medic nutriționist, a explicat la Digi24 că aportul nutrițional este cel care ne interesează de fiecare dată, atunci când vorbim despre sănătate, despre o nutriție echilibrată și despre a mânca sănătos.

„Până la urmă, despre ce vorbim în această carne 3D? Despre o proteină extrasă din vegetale, nimic de spus, dar știm bine că proteina vegetală nu are toți aminoacizii complecși, nu are toți aminoacizii esențiali de care are nevoie corpul nostru. Mai erau ceva uleiuri pe acolo, uleiuri vegetale, dar am auzit și despre uleiul de cocos, ceea ce nu face deloc și nu transformă această bucată de carne artificială într-un aliment sănătos”, atrage atenția medicul nutriționist.

Există trei categorii de grăsimi pe lumea asta - unele bune, unele rele și unele foarte rele, avertizează Laura Ene.

„Cele bune, evident, sunt cele vegetale, însă uleiul de cocos și uleiul de palmier toată lumea medicală știe că reprezintă grăsime saturată, care nu este sănătoasă pentru interiorul corpului nostru, cel puțin. Așadar, nu văd chiar o sănătate deosebită, plus că unde sunt vitaminele, unde sunt mineralele, unde sunt B-urile, unde este magneziul, unde sunt toți nutrienții despre care spunem că ar trebui să facă parte dintr-o alimentație echilibrată? Nicăieri!” atrage atenția medicul nutriționist. „N-am auzit în descrierea alimentului, dar ar fi o culme să existe și un complex de vitamine și minerale care să refacă bogăția alimentelor, indiferent că este carne sau orice altceva”, a adăugat Laura Ene.

Întrebată dacă personal ar încerca o astfel de friptură vegană, medicul a spus că nu crede că neapărat. „Întâi de toate, înainte de cum arată și cum este marketat, mă gândesc ce beneficiu are pentru sănătatea mea”, spune Laura Ene.

Sfaturi pentru Postul Crăciunului. Uitați-vă pe eticheta alimentelor!

Câteodată, acest „nu conține colesterol” este chiar un pleonasm, pentru că cel puțin în anii '90-2000, se marketa uleiul de floarea-soarelui și uleiul vegetal ca fiind fără colesterol, dar prin felul lui de a fi obținut nu este cu colesterol, deci era mai mult o reclamă falsă. Dar există grăsimi mai rele decât colesterolul, iar uleiul de cocos, uleiul de palmier și grăsimile trans, grăsimile hidrogenate, create tot de industria alimentară, pentru că au mai multă stabilitate și conferă o textură deosebită, acestea sunt chiar uleiuri mai rele decât colesterolul. Așadar, pe eticheta alimentelor, chiar dacă scrie fără colesterol, asigurați-vă că nu conțin grăsimi trans, grăsimi vegetale hidrogenate - este sfatul nutriționistului.

Probabil că eticheta alimentelor rămâne cel mai important lucru de citit, și nu atât tot felul de zvonuri, de studii sau de lucruri apărute pe „doctorul Google”, mai spune Laura Ene.

Pe de altă parte, odată cu postul Crăciunului, piața a fost invadată de produse care spun că înlocuiesc pateul, burgerii, chiftele, etc.

„Nu doar celor care țin post și celor care vor să se hrănească sănătos și echilibrat le recomand să aleagă alimente cât mai puțin procesate, să se îndrepte către piață, către zona de legume, de leguminoase, de fructe, de cereale integrale și să încerce să nu mai aleagă de pe rafturi tot felul de combinații de substanțe pe care mai degrabă le-am descoperi într-o carte de chimie sau căutând pe Google pentru că nu înțelegem despre ce vorbim”, atrage atenția nutriționistul. Cu siguranță, produsele făcute acasă sunt cele mai sănătoase, subliniază Laura Ene.

„Uitați-vă pe eticheta alimentelor și asigurați-vă ce conțin. Eu am avut curiozitatea să fac asta, înainte de a începe postul, tocmai pentru a-mi sfătui pacienții ce este mai bine să aleagă și am văzut acolo numai lucruri nenaturale pe etichetă”, a menționat dr. Laura Ene.

